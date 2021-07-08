رغم انتقاله حديثا إلى سان جيرمان.. حكيمي يفكر في الخطوة المقبلة

قبل أقل من أسبوع، أعلن فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان رسميا عن انتقال الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي إلى صفوفه، حيث حصل اللاعب السابق لفريق بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي على عقد يمتد إلى غاية 2026 مقابل 60 مليون يورو، حسبما ذكر موقع "شبورت بيلد" الألماني. بيد أن حكيمي يحلم بالخطوة المقبلة في مساره الكروي، كما أعلن وكيل أعماله أليخاندرو كامانيو في مقابلة مع المحطة الإذاعية الإسبانية "أوندا سيرو".

وقال كمانيو متحدثا عن حكيمي "نحتفظ لأنفسنا بالأمل والحلم بعودة أشرف إلى ريال مدريد لأنه ولد في مدريد وترعرع في مدريد، وكهدف أخير سيكون اللعب لريال مدريد في يوم من الأيام أمرا مستحباً بالنسبة له". وكان حكيمي قد بدأ مسيرته الكروية في صفوف ريال مدريد، قبل أن ينتقل في عام 2018 للعب في الدوري الألماني (بوندسليغا) ضمن صفوف بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي في صفقة بلغت 41 مليون يورو.

وتألق حكيمي بشكل لافت بعد انتقاله إلى إنتر، حيث سجل سبعة أهداف وصنع عشر تمريرات حاسمة ليساهم في فوز فريقه السابق بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، للمرة الأولى منذ عقد من الزمان.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، أكد الظهير المغربي الدولي أشرف حكيمي أن الهدف الأساسي من انضمامه من إنتر الايطالي إلى صفوف باريس سان جرمان كان بسبب "الطموح المدهش" لنادي العاصمة الفرنسية ومشروعه المستقبلي.

ويسعى فريق باريس سان جيرمان أن يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد أن وصل للنهائي في 2020 والدور قبل النهائي الموسم الماضي. وفشل سان جيرمان في التتويج بلقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي، والذي توج به فريق ليل.