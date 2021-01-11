 رغم المخاوف الإنسانية.. واشنطن تصنف الحوثيين جماعة ″إرهابية″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.01.2021

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أخبار

رغم المخاوف الإنسانية.. واشنطن تصنف الحوثيين جماعة "إرهابية"

قبل أيام من نهاية ولاية ترامب تنوي واشنطن إضافة الحوثين على قائمة الجماعات الإرهابية واعتبار ثلاثة من قادتها إرهابيين دوليين. وحذرت منظمات من أن ذلك قد يشلّ إيصال المساعدات الإنسانية لبلد يعاني أسوأ أزمة إنسانية بالعالم.

صورة رمزية لمقاتلين في جماعة أنصار الله (الحوثيين).

إدارة ترامب في آخر أيامها تصنف جماعة الحوثيين "جماعة إرهابية" وتضع ثلاثة من قادتها على قائمة الإرهابيين الدوليين.

أعلنت الحكومة الأمريكية مساء أمس الأحد أن الولايات المتحدة ستصنف الحوثيين في اليمن على قائمتها السوداء للجماعات "الإرهابية"، في قرار اتخذ قبل عشرة أيام من انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب وتخشى منظمات الإغاثة أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة في هذا البلد.

أهداف أمريكا من هذا التصنيف؟

مختارات

حذر الأمين العام للأمم المتحدة من خطر حدوث مجاعة في اليمن الذي يعاني من ويلات الحرب. كما شدد غوتيريش على ضرورة عدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب قد تزيد الوضع تأزماً.

المساعدات الإغاثية لليمن ستتوقف في غضون أسابيع قليلة، بسبب عدم وجود تمويل. تحذير أطلقته الأمم المتحدة، ما يجعل حياة ملايين اليمنيين في مواجهة خطر المجاعة المحدق.

أدى تدخل أطراف خارجية في حرب اليمن، عقب استيلاء الحوثيين على السلطة، إلى إطالة أمد القتال، وإلى وقوع أزمة إنسانية عالمية، وتطوّر الصراع ليصبح حرباً إقليمية حديثة ذات سمات مميزة، وفق تحليل خبيرين أمريكيين.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن وزارته تعتزم إخطار الكونغرس بنيتها تصنيف جماعة "أنصار الله" الحوثية "منظمة إرهابية أجنبية". كما أعلن في بيان، نُشر على موقع وزارة الخارجية اليوم الاثنين (11 كانون الثاني/ يناير 2021)، نيته إدراج ثلاثة من قادة الحوثيين، وهم عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم، على قائمة الإرهابيين الدوليين.

وأشار بومبيو إلى أن التصنيف "يوفر أدوات إضافية لمواجهة النشاط الإرهابي والإرهاب الذي تمارسه جماعة أنصار الله"، كما يهدف إلى "تحميل جماعة أنصار الله المسؤولية عن أعمالها الإرهابية، بما في ذلك الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والنقل البحري التجاري". وأضاف أن التصنيف يهدف أيضا إلى "تعزيز الجهود للوصول إلى يمن موحد وذي سيادة بعيدا عن التدخل الإيراني وفي سلام مع جيرانه".

وستدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير، أي قبل يوم من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه.

ومن جهتها، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا دعمها للخطوة الأمريكية وقال موقع وزارة الخارجية اليمنية على تويتر إن "الحكومة تدعم بشكل ثابت تصنيف الحكومة الأمريكية للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية من أجل إنهاء هذا الوضع المأساوي الذي صنعته المليشيات الحوثية.."

مخاوف المنظمات على العمل الإنساني

القرار كان منتظرا منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وكانت منظمات غير حكومية وهيئات دولية تخشى أن يعمد ترامب بعد هزيمته إلى تسديد ضربة دبلوماسية لإيران قبل انتقال السلطة إلى جو بايدن.

وتخشى منظمات الإغاثة أن يؤدي التصنيف إلى تجريم عملها في البلاد، إذ أن الحوثيين هم السلطة الفعلية في الشمال ويتعين على المنظمات الإنسانية الحصول على تصاريح منهم لتنفيذ برامج المساعدات، إضافة إلى العمل مع الوزارات والأنظمة المالية المحلية.

وأوضحت المنظمات أن هذه الخطوة الأمريكية قد تعيق التواصل مع المسؤولين الحوثيين واستخدام المنظومة المصرفية ودفع الأموال للعاملين في المجال الصحي وشراء الأغذية والوقود وحتى القدرة على الوصول إلى شبكة الإنترنت، إضافة إلى تعقيد إجراءات الواردات ورفع أسعار السلع أكثر.

وأدى النزاع في اليمن الذي بدأ قبل خمس سنوات في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، إلى مقتل عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين، فيما بات نحو 80 في المئة من السكان يعتمدون على الإغاثة الإنسانية وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.

حوالي 80 بالمئة من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

الحرب الدائرة منذ أكثر من خمس سنوات في اليمن أدت إلى اعتماد نحو 80 بالمئة من سكان اليمن على المساعدات ودفعت الملايين إلى حافة المجاعة.

بومبيو يحاول تبديد المخاوف

وكان الحوثيون اعتبروا في تشرين الثاني/ نوفمبر أن ترامب لا يملك الحق في قرار مماثل بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية. 

ومن جانبه قال بومبيو إن "الولايات المتحدة تقر بأن هناك مخاوف بشأن وطأة هذه التصنيفات على الوضع الإنساني في اليمن" مضيفا "نعتزم اتخاذ تدابير للحد من انعكاساتها على بعض النشاطات والإمدادات الإنسانية" مثل الغذاء والدواء.

وعرض بومبيو استراتيجية الحكومة المنتهية ولايتها على أن من شأنها تعزيز الجهود للتوصل إلى حل "سلمي"، مؤكدا استعداده "للعمل مع مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وغير الحكومية" للحد من عواقب القرار على السكان.

منظمة الصليب الأحمر تقدم الإغاثة في اليمن

الحوثيون هم السلطة الفعلية في شمال اليمن ويسيطرون على صنعاء وتخشى منظمات الإغاثة أن يؤدي تصنيف الجماعة إرهابية إلى تعقيد وصول المساعدات.

إدانة حوثية للقرار

ودان المتمردون الحوثيون الاثنين قرار إدراة ترامب وأكدوا احتفاظهم بحق الرد. وكتب القيادي في "أنصار الله" محمد علي الحوثي في تغريدة "سياسة إدارة (الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد) ترامب إرهابية وتصرفاتها إرهابية وما تقدم عليه من سياسات تعبر عن أزمة في التفكير، وهو تصرف مدان ونحتفظ بحق الرد". وأضاف "لا يهم الشعب اليمني أي تصنيف ينطلق من إدارة ترامب كونها شريكة فعلية في قتل أبناء الشعب اليمني وفي تجويعه".


 

وتسببت الحرب الدائرة منذ أكثر من خمس سنوات في اعتماد نحو 80 بالمئة من سكان اليمن على المساعدات ودفعت الملايين إلى حافة المجاعة. ومع نقص التمويل هذا العام، حذرت الأمم المتحدة من أن اليمن يواجه ما قد تكون أكبر مجاعة في العالم منذ عقود.

ص.ش/خ.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Jemen Rebellen 23.03.2014 (Gamal Noman/AFP/Getty Images)

    الحوثيون - من هم وماذا يريدون؟

    انبثقوا من صعدة

    الحوثيون، هم جماعة سياسية - دينية (شيعية) مسلحة يطلق على تنظيمهم السياسي والعسكري "حركة أنصار الله". يرتبط اسمهم بمؤسس الحركة حسين الحوثي الذي قتلته القوات اليمنية في عام 2004. تأسست الحركة عام 1992 واتخذت من منطقة صعدة شمال اليمن مركزا لها. خاضت الحركة مواجهات مسلحة على مدى سنوات ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح راح ضحيتها الآلاف.

  • Jemen | Huthi Rebellen (Getty Images/AFP/STR)

    الحوثيون - من هم وماذا يريدون؟

    المذهب الزيدي

    ينتمي الحوثيون إلى المذهب الزيدي الشيعي القريب من المذاهب السنية. يعيش أغلب الزيديين في شمال اليمن، أي في معقلهم؛ محافظة صعدة قرب السعودية. لكن الحوثيين زحفوا اليوم إلى مناطق جنوب اليمن. وقد مثل سقوط حكم صالح عام 2012 فرصة ثمينة للحوثيين لتعزيز موقعهم ونفوذهم في اليمن، حتى أنهم بسطوا سيطرتهم عام 2014 على العاصمة صنعاء.

  • Jemen Kampf zwischen Huthis und islamischer Islah-Partei (DW)

    الحوثيون - من هم وماذا يريدون؟

    مطالب اجتماعية وسياسية

    حين اندلعت الثورة في اليمن عام 2011، شارك الحوثيون بقوة في الانتفاضة الشعبية وتبنوا مطالب الشعب اليمني، مما جعلهم يظهرون كحركة ديمقراطية مناهضة للديكتاتورية. بيَن الحوثيون منذ البداية أن غرضهم هو الدفاع عن حقوق أبناء منطقة صعدة، ليشمل تقديم خدمات اجتماعية وتعليمية، وتحول إلى مطالبة بإشراك المكون الحوثي في أجهزة الدولة.

  • Jemen Rebellenführer Abdul-Malik al-Houthi 2013 KEINE BESSERE AUFLÖSUNG VERFÜGBAR (picture-alliance/dpa/Yahya Arhab)

    الحوثيون - من هم وماذا يريدون؟

    اسم على مسمى

    يعتبر حسين بدر الدين الحوثي الزعيم الأول للحركة. وقد ارتبط ابن رجل دين زيدي بارز، في بداية مسيرته السياسية بحزب سياسي صغير كان يعرف باسم "الحق". فاز هذا الحزب بمقعدين في برلمان اليمن في انتخابات 1993، وشغل حسين أحدهما خلال الفترة ما بين 1993 و1997. بعد مقتله في عام 2004 تولى شقيقه عبد الملك الحوثي قيادة الحركة.

  • Machtkampf im Jemen 22.1.2015 (Reuters/Abdullah)

    الحوثيون - من هم وماذا يريدون؟

    الحروب الست

    خاض الحوثيين صراعا مسلحا مع حكومة صالح. كما حضروا في الحروب الست التي دارت بين عامي 2004 و2010 في الشمال اليمني. غير أن الحوثيين تحالفوا فيما يعد مع قوات صالح في الحرب الدائرة ضد التحالف الذي تقوده السعودية دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي اتخذ من الرياض مقرا له بعد هروبه من صنعاء.

  • Jemen schießt ballistische Rakete auf Saudi-Arabien (Reuters/Houthi War Media)

    الحوثيون - من هم وماذا يريدون؟

    الأسلحة والذخائر!

    يعتقد أن الحوثيين يمتلكون ترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر. ويظن أن إيران المزود الرئيس للحوثيين بالأسلحة. ويرى بعض المراقبين أن الحوثيين استولوا على أسلحة كثيرة من الجيش اليمني وعملوا على تطويرها. وترجح الفرضية الأخرى تعاطف تجار السلاح، الذين قد يمدونهم بالأسلحة والمدخرات نظرا للارتباط القبلي بهم (زيديين) أو انتقاما من الجيش الذي حل بمنطقتهم.

  • Jemen Waffenruhe (Getty Images/N.Hassan)

    الحوثيون - من هم وماذا يريدون؟

    انتقادات

    توجه للحوثيين انتقادات كثيرة، أبرزها: استغلال الأطفال وتجنيدهم. ولا يرى الحوثيون حرجا في تجنيد مراهقين، وذلك بمباركة من القبائل المناصرة لهم. ولا تستثننى قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من تهمة تجنيد الأطفال أيضا (في الصورة مراهقون مناصرون للرئيس اليمني).

  • UN Geberkonferenz Jemen in Genf (picture-alliance/dpa/V. Flauraud)

    الحوثيون - من هم وماذا يريدون؟

    ماذا يريدون بالضبط؟

    بعد فشل محادثات جنيف للسلام يوم السبت الثامن من سبتمبر/ أيلول 2018، وتغيب وفد الحوثيين بذريعة عدم حصولهم على ضمانات لعودتهم إلى صنعاء. يتساءل عديدون عن الهدف الذي تسعى إليه الحركة، خاصة أمام تنامي عدد ضحايا الحرب في اليمن نتيجة الصراع المستمر بين الحوثيين والحكومة اليمنية. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


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