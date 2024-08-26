رغم الغيابات.. الألماني هانزي فليك متفائل بأداء البلاوغرانا

رغم غياب بعض لاعبي فريق برشلونة، وفي مقدمتهم داني أولمو، تمكن البلاوغرانا من الفوز في مباراته الثانية في الليغا. أداء لاعبي برشلونة جعل المدرب فليك يتفاءل بمستقبل الفريق، مؤكدا أن الهدف في برشلونة دائما هو الفوز بالدوري.

بدأ برشلونة موسمه في الدوري الإسباني بتحقيق فوزين متتاليين رغم افتقاده لعدة لاعبين، مما أثار موجة من التفاؤل والتوقعات العالية للمدرب الألماني الجديد هانزي فليك.

وفي الوقت الذي يتصدر فيه الفريق ترتيب الدوري الإسباني بمشاركة سيلتا فيغو برصيد ست نقاط، سيسافر برشلونة إلى رايو فاييكانو لمواجهة الفريق الذي لم يخسر أي مباراة بعد فوزه المفاجئ على ريال سوسيداد (2/1)، ثم التعادل السلبي مع خيتافي أول أمس السبت.

وقال فليك في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين (26 آب/ أغسطس 2024): "الهدف في برشلونة دائما هو الفوز بلقب الدوري". وأضاف: "من المؤكد أن ذلك طريق طويل لكننا بدأنا بشكل جيد، رغم أن كل شيء يمكن أن يتغير سريعا".

وتابع المدرب الألماني: "الآن نحن سعداء ببدايتنا وبالثقة التي نتحلى بها، لا نتطلع إلى شهر مايو/ أيار، تركيزنا منصب على المباراة المقبلة وما سيحدث فيها".

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وأوضح المدرب السابق للمنتخب الألماني: "نحن سعداء بالأداء الذي قدمه الفريق على أرض الملعب والإمكانيات الرائعة في التدريب، اللاعبون في حالة تركيز كبيرة ويمكنك أن ترى ذلك خلال المباريات". وربما سيواصل فليك افتقاده لخدمات داني أولمو أمام رايو فاييكانو، وذلك في الوقت الذي لا تعد فيه عملية تسجيل اللاعب من اختصاصات المدرب الألماني.

وقال فليك: "أتمنى أن نتمكن أخيرا من الاعتماد عليه غدا". وأضاف: "كنت أتمنى أيضا وجوده في المباراة الأخيرة، لكن الأمور لم تسر مثلما أردنا، الأمر كان سيكون رائعا، لكننا سنرى ما سيحدث أنه أمر لا يمكن التحكم به، لا اللاعب ولا الفريق ولا المدرب يمكنهم فعل ذلك، نحن نعلم أنه موقف صعب".

وتابع فليك: "لقد تحدثت إليه وهذا موقف صعب، بالطبع هو ليس سعيدا لكنه يعلم الظروف المحيطة بذلك، أنه جاهز للعب في الوقت الذي سيتم فيه حل الأمر".

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)