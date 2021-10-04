 رغم العقوبات والحرب.. استمرار التعاون الفضائي بين روسيا والغرب! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 19.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

رغم العقوبات والحرب.. استمرار التعاون الفضائي بين روسيا والغرب!

يعد التعاون الفضائي وتحديدا في محطة الفضاء الدولية (ISS) أحد أشكال التعاون الفريد الذي لا يزال مستمرا بين روسيا والدول الغربية، رغم الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو. فما سبب استمرار هذا التعاون؟

طاقم البعثة 65 إلى المحطة الفضائية ضمت رواد فضاء من أمريكا وأوروبا وروسيا 04.10.2021

يتعامل رواد الفضاء في المحطة الفضائية باحترافية ويتعاونون مع بعضهم

أدت الحرب الروسية في أوكرانيا وما أعقب ذلك من فرض عقوبات شديدة على روسيا إلى وقف معظم أشكال التعاون بين موسكو والغرب في المجالات السياسية والعلمية والأكاديمية والاقتصادية. بيد أن مشروعا واحدا للتعاون الثنائي بين الغرب وروسيا لا يزال مستمرا، وهو التعاون الفضائي وتحديدا في محطة الفضاء الدولية (ISS).

مختارات

ففي الأسبوع الماضي، أصبحت آنا كيكينا أول رائدة فضاء روسية تنطلق إلى الفضاء على متن مركبة أمريكية منذ 20 عاما، وكانت وجهتها محطة الفضاء الدولية برفقة رائدي فضاء من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) هما نيكول مان وجوش كاسادا ورائد الفضاء اليابانيين كويشي واكاتا.

وستبقى كيكنا لأكثر من أربعة أشهر في المحطة الفضائية، فيما تعد الرحلة خامس مهمة لـ"سبايس إكس" إلى محطة الفضاء الدولية لحساب ناسا. وقد جرى الإعلان عن انضمام  كيكينا إلى المهمة في يوليو/ تموز في إطار التبادل بين روسيا والغرب والذي بموجبه انطلق رائد فضاء من ناسا على متن صاروخ روسي إلى الفضاء صوب محطة الفضاء الدولية.

ويمتد التعاون الفضائي بين روسيا من جهة والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان من جهة أخرى في إطار "محطة الفضاء الدولية" إلى أكثر من 25 عاما ويُنظر إليه باعتباره رمزا للتعاون الناجح بين روسيا والغرب في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. ويعد أيضا أحد مجالات التعاون المستمرة بين روسيا والغرب، رغم الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط الماضي.

وتعد محطة الفضاء الدولية أكبر محطة فضائية في مدار أرضي منخفض فضلا عن أنها تمثل أطول تواجد بشري في الفضاء يمتد لقرابة عشرين عاما. فيما يتم استخدامها كمختبر فضائي، حيث أُجريت آلاف التجارب في علم الفلك والفيزياء وعلم الأحياء الدقيقة على مدى العقدين الماضيين.

وتتألف مكونات المحطة من جزأين: الأول يتم تصنيعه وتشغيله عن طريق روسيا، والجزء الثاني يتم تصنيعه وتشغيله من قبل الولايات المتحدة بدعم من الاتحاد الأوروبي وكندا واليابان؛ فيما تعد روسيا مسؤولة عن الجزء المتواجد في المدار.

رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا خلال مؤتمر صحفي في موسكو 11.07.2017

تعد آنا كيكينا أول رائدة فضاء روسية تسافر إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة أمريكية من 20 عاما

السقوط الحر والدور الروسي!

الجدير بالذكر أن محطة الفضاء الدولية تقع في مسار السقوط الحر الذي يخلق إحساسا بانعدام الوزن أو ما يُعرف بـ "الجاذبية الصغرى" ما يدل على أن الجاذبية على متن المحطة ليست منعدمة تماما.

ويعود بقاء المحطة في المدار إلى أنها تدور حول الأرض بسرعة كافية لتعويض كونها في مسار السقوط الحر، إذ إنها تتحرك بسرعة تقارب ثماني كيلومترات في الثانية أي ما يعادل أكثر من عشرين ضعف سرعة رصاصة من عيار 9 ملم.

ورغم أن هذه السرعة قادرة على إبقاء المحطة في مكانها، إلا أنه في بعض الأحيان قد تختل المسافة العمودية ما يتطلب دفعة إضافية للبقاء على ارتفاع 400 كيلومتر فوق الأرض وهو الأمر الذي توفره روسيا.

وفي مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية في يوليو/ تموز الماضي، قال بيل نيلسون، مدير ناسا، إن هناك حاجة إلى استمرار التعاون بين البلدين. وأضاف أن "الروس يقدمون الدفع والأمريكيون يقدمون القوة. وسوف نواصل الحفاظ على علاقة مهنية للغاية بين رواد الفضاء لإبقاء محطة الفضاء الدولية على قيد الحياة".

محطة الفضائية الدولية ISS

تساعد روسيا في بقاء محطة الفضائية الدولية في مدارها والاستمرار في مهمتها

التعاون العلمي في الفضاء

تختلف حالة السقوط الحر عن حالة الجاذبية على الأرض، فيما تركز الأبحاث على متن محطة الفضاء الدولية التي تدور حول الأرض 16 مرة في اليوم، على دراسة تأثير الرحلات الفضائية طويلة الأمد على صحة رواد الفضاء. ويعد هذا الأمر ضروريا لتقييم مدى التأثير في حالة انطلاق رحلات بعيدة ولفترات أطول على سبيل المثال إلى الكوكب الأحمر "المريخ".

وقد استطاع العلماء من خلال التجارب التي أجريت على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) معرفة أن العظام تفقد كثافتها في الجاذبية الصغرى، لذا يتعين على رواد الفضاء القيام بتدريب رياضي لمدة ساعتين يوميا للحفاظ على كتلتهم العضلية.

ولا يتوقف الأمر على ذلك، بل يمكن أن تساهم المشاريع الأخرى على المحطة في تحسين حياة البشر على الأرض مثل تجربة إعادة تدوير المياه على متن المحطة. إذ استطاع رواد الفضاء عن طريق تقنية "التناضح الأمامي" تنقية البول وتحويله إلى مياه للشرب.

وتعد هذه التنقية أسرع من تقنية "التناضح العكسي" المستخدمة على الأرض مما يعني أنه يمكن الاستفادة من هذه التجارب الفضائية مستقبلا لمساعدة المناطق التي تعاني من شح في المياه.

رائد الفضاء الأمريكي السابق سكوت كيلي مع شقيقه التوأم رائد الفضاء السابق مارك كيلي

الغموض يكتنف مستقبل محطة الفضاء الدولية ISS والتعاون الفضائي بين أمريكا وروسيا بعد عام 2014!

الخطط المستقبلية

يشار إلى أن روسيا أعلنت في يوليو/ تموز الماضي أنها تعتزم  مغادرة محطة الفضاء الدولية "بعد عام 2024"، وفق ما أفاد به الرئيس الجديد لوكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" يوري بوريسوف، الذي تم تعيينه في المنصب في منتصف تموز/ يوليو الماضي، في تصريحات نشرها الكرملين: "بالطبع، سنفي بكافة التزاماتنا لشركائنا، لكن تم اتخاذ القرار بمغادرة هذه المحطة بعد العام 2024".

لكن وفقا لما ذكره بيل نيلسون، فإن ناسا لم تتلق أي إخطار رسمي من روسيا، فيما قال المدير التنفيذي لبرامج "روسكوزموس" لرحلات الفضاء البشرية، سيرغي كريكاليف، خلال مؤتمر صحفي قبل إطلاق مهمة "سبيس إكس 5" إن التعاون قد يمتد إلى ما بعد عام 2024.

في المقابل، تعهدت الولايات المتحدة باستمرار التعاون الأمريكي في إطار محطة الفضاء الدولية حتى نهاية العقد، إذ وقع الرئيس جو بايدن مطلع أغسطس/ آب الماضي على قانون من شأنه أن يمدد مشاركة ناسا في المحطة لمدة ست سنوات أي حتى نهاية عام 2030.

محطة الفضاء الدولية - جزيرة للسلام

ما البديل؟

ورغم ذلك، طرح علماء تساؤلات حول إمكانية استمرار عمل محطة الفضاء الدولية في حالة انسحاب روسيا؟ إذ يكتنف الأمر غموض. لكن نجحت المركبة "سيغنوس" التابعة لشركة "نورثروب غرومان" في توفير دفعة ضرورية لاستمرار بقاء المحطة في مدارها في وقت سابق من هذا الصيف، فيما تأتي الرحلة في إطار رحلات مركبات الفضاء التجارية لحساب ناسا كما الحال مع "سبيس إكس".

لكن العلماء قالوا إن انسحاب روسيا من محطة الدولية سوف يستغرق وقتا ومالا فيما لم تعلن خطط حتى الآن. فيما يبدو أن النقاش السياسي حيال الحرب كانت له أصداء في الفضاء وبين رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية عندما اندلعت الحرب في أواخر فبراير / شباط الماضي، وفقا لما ذكره رائد الفضاء الألماني ماتياس ماورر من وكالة الفضاء الأوروبية. إذ قال في مقابلة "لقد تحدثنا في هذا الموضوع بشكل سريع وفعال وقد اتفق الرواد في ذاك الوقت على الفور – بما في ذلك رواد من أمريكا وروسيا – أن لا أحد يفهم ماذا يحدث (في أوكرانيا) بالضبط."

وكان رائد الفضاء الأمريكي "مارك فاندي هي" قد كشف في أبريل/ نيسان الماضي عن أن الحرب في أوكرانيا كانت موضوعا للنقاش على متن محطة الفضاء الدولية. وقال "بالنسبة لي، لم يكن هذا موضوعا أتجنب النقاش حوله مع الزملاء"، مشددا في الوقت نفسه على أن تركيز طاقم محطة الفضاء الدولية كان على العمل المشترك.  وأضاف "لقد كانوا وما زالوا وسيظلون أصدقاء أعزاء لي. لقد دعمنا بعضنا البعض في كل شيء، ولم يراودني أي شك بشأن قدرتي على مواصلة العمل معهم. إنهم احترافيون جدا ويتمتعون بالكفاءة وسأظل أشعر بالسعادة، لأني تواجدت معهم في محطة الفضاء".

إستيبان باردو/ م ع

  • Sarja, das erste Modul der ISS, im Weltall. (NASA)

    محطة الفضاء الدولية في عامها العشرين.. أرقام وحقائق وصور

    حجر أساس بوزن 19 طناً

    الجزء الأول لمحطة الفضاء الدولية أُطلق إلى الفضاء قبل 20 عاماً وكان وحدة الشحن والنقل والتحكم الروسية "زاريا". وكان وزنها قرابة 19 طناً بطول يتجاوز الـ12 متراً بقليل. وتحمل الولايات المتحدة تكاليف إنتاج "حجر الأساس" للمحطة. لكن شركة روسية قامت ببناء الوحدة الأساسية وتطويرها، أي أن المحطة كانت ثمرة تعاون دولي منذ أيامها الأولى.

  • Die ISS über der Erde. (NASA)

    محطة الفضاء الدولية في عامها العشرين.. أرقام وحقائق وصور

    سكن جماعي لستة أشخاص

    يعيش ستة أشخاص ويعملون في الوقت نفسه على متن محطة الفضاء الدولية، التي تنطلق في الفضاء بسرعة تزيد عن 27000 كم/ ساعة، ما يجعلها تكمل دورة حول الأرض كل 90 دقيقة. وبعد القمر فإن المحطة الفضائية ثاني أكثر الأجرام لمعاناً في سماء الأرض ليلاً، ما يمكن من رؤيتها بالعين المجردة.

  • William Shepherd (Mitte), Yuri Gidzenko (links) und Sergei Krikalev (rechts) auf der ISS, 2000. (NASA)

    محطة الفضاء الدولية في عامها العشرين.. أرقام وحقائق وصور

    البعثة رقم 1

    كان هذا أول طاقم طويل الأمد في محطة الفضاء الدولية مكوناً من رائد الفضاء الأمريكي وليام شيبرد (وسط الصورة) مع شريكيه الروسيين يوري غيدزينكو (إلى اليسار) وسيرغي كريالكيف (إلى اليمين). وقد انتقلوا في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2000 ومكثوا على متن المحطة أكثر من 136 يوماً.

  • Scott Kelly auf der ISS neben einem Fenster mit Blick auf die Erde. (NASA)

    محطة الفضاء الدولية في عامها العشرين.. أرقام وحقائق وصور

    عقود إيجار لمدة عام تقريباً

    في المتوسط تبقى الطواقم على محطة الفضاء الدولية لمدة خمسة أشهر ونصف الشهر. لكن اثنين من المقيمين فيها استمرا لفترة أطول، وهما رائد الفضاء من وكالة "ناسا" الأمريكية سكوت كيلي (الصورة) ورائد الفضاء من وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" ميخائيل كورنيينكو، فقد مكثا على متن المحطة عاماً كاملاً.

  • Chris Hadfield mit Gitarre auf der ISS. (Reuters/ NASA)

    محطة الفضاء الدولية في عامها العشرين.. أرقام وحقائق وصور

    جنسيات متعددة

    رائد الفضاء الكندي كريس هادفيلد مع غيتاره على متن محطة الفضاء الدولية في احتفاله بأعياد الميلاد عام 2012. منذ بداية مهام المحطة كان على متنها طواقم من 10 دول مختلفة. لكن الولايات المتحدة هي أكثر دولة أرسلت رواد فضاء إليها، وتتبعها روسيا. كما عمل على متنها رواد فضاء من اليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا وبلجيكا وهولندا والمملكة المتحدة.

  • Space shuttle Atlantis dockt an der ISS an. (NASA, Getty Images)

    محطة الفضاء الدولية في عامها العشرين.. أرقام وحقائق وصور

    النقل حتى باب المحطة

    يصل رواد الفضاء إلى المحطة والمؤون والمستلزمات المطلوبة لبقائهم وعملهم عبر سفن شحن فضائية. في الصورة يظهر المكوك الفضائي أتلانتس وهو يلتحم بالمحطة الدولية. وبقي أتلانتس في الخدمة حتى عام 2011. أما اليوم فوسيلة رواد الفضاء الوحيدة للانتقال إلى المحطة هي كبسولات سويوز الروسية.

  • Astronaut Mike Hopkins während eines Außeneinsatzes außerhalb der ISS. (Reuters/ NASA)

    محطة الفضاء الدولية في عامها العشرين.. أرقام وحقائق وصور

    جولة قصيرة في الفضاء الرحب

    خلال السنوات العشرين من عمر المحطة قام رواد الفضاء بأكثر من 210 عمليات تحليق خارجها في الفضاء، التي يطلق عليها رواد الفضاء تسمية "نشاط خارج المركبة". في الصورة رائد الفضاء مايك هوبكينز وهو ينظر إلى المحطة من الخارج في الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر 2013.

  • Astronaut Stephen K. Robinson auf einem Roboterarm der ISS. (Reuters/ NASA)

    محطة الفضاء الدولية في عامها العشرين.. أرقام وحقائق وصور

    تجهيزات غريبة

    تبرز من محطة الفضاء الدولية العديد من الأذرع الآلية التي تحركها الروبوتات. وهذا الذراع الظاهر في الصورة يُسمى بـ Canadarm2 ويبلغ طوله قرابة 20 متراً ومزود بسبعة مفاصل آلية. ويمكن له رفع وزن يصل إلى 100 ألف كيلوغرام، أو رائد فضاء أيضاً، كما يظهر رائد الفضاء ستيفن روبنسون هنا في هذه الصورة.

  • Astronaut Alexander Gerst auf der ISS. (Getty Images/ ESA/ A. Gerst)

    محطة الفضاء الدولية في عامها العشرين.. أرقام وحقائق وصور

    أول قائد ألماني

    يقضي رواد المحطة قرابة 35 ساعة أسبوعياً في إجراء أبحاثهم. رائد الفضاء الألماني ألكسندر غيرست كان للمرة الأولى على متن المحطة عام 2014. وقام آنذاك بمراقبة وتحليل التغيرات التي تطرأ على جسم الإنسان في انعدام الجاذبية. أما مهمته الثانية على متن المحطة فكانت في حزيران/ يونيو 2018. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018 بات أول قائد ألماني للمحطة الفضائية.

  • Sojus-Kapsel mit ISS-Crew auf dem Weg zur Landung in Kasachstan. (Reuters/ Yuri Kochetkov/ Pool)

    محطة الفضاء الدولية في عامها العشرين.. أرقام وحقائق وصور

    قوة تحمل جبارة

    عندما ينتهي الوقت المقرر لهم في محطة الفضاء الدولية، يعود رواد الفضاء إلى الأرض عبر كبسولات سويوز الروسية. آخر جزء من المسافة بين الفضاء والأرض يقطعها الرواد معلقين بمظلة عملاقة، فمرحباً بهم في الأرض من جديد! بريغيته أوسترات/ ع.غ


مواضيع ذات صلة

Two astronauts hugging on alien planet Two astronauts hugging on an alien planet. *** Two astronauts hugging on alien planet Two astronauts hugging on an alien planet PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY GORODENKOFFxPRODUCTIONS/SCIENCExPHOTOxLIBRARY F033/3106

مع انطلاق رحلات سياحية إلى الفضاء .. ماذا عن الجنس هناك؟ 04.10.2021

هل يمكن الحديث عن ممارسة الجنس في الفضاء مع الاستعداد لتسيير رحلات سياحية فضائية؟ فعلى الرغم من أن الحديث عن الجنس في الفضاء ظل من المحرمات، إلا أننا سنوضح في التقرير المعلومات المتاحة حاليا بهذا الخصوص.