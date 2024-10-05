رغم التراجع.. كومباني لا يرى سببا لتغيير طريقة لعب بايرن

من غير المرجح أن يغير فينسنت كومباني مدرب فريق بايرن ميونخ من طريقة لعبه عندما يواجه أينتراخت فرانكفورت في منافسات (بوندسليغا) على الرغم من التراجع الأخير للبايرن.

يرى فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أنه لا يوجد سبب يجعله يقوم بتغيير طريقة اللعب، بعد التراجع الأخير للفريق، وسيواصل تقبل المخاطر الدفاعية من خلال الضغط العالي عندما يواجه أينتراخت فرانكفورت غدا الأحد، بالدوري الألماني (بوندسليغا).

وانتهت البداية المثالية لبايرن ميونخ، بعد ست انتصارات متتالية، عقب تعادله 1/1 مع باير ليفركوزن، حامل اللقب، في بوندسليغا قبل أسبوع، ثم خسر بعدها أمام استون فيلا الإنجليزي بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا.

وقال كومباني للصحفيين إن فريقه سيلعب بنفس الطريقة أمام فرانكفورت، الذي يتواجد في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق نقطة خلف بايرن، وفاز بآخر أربع مباريات بالدوري.

وقال كومباني :"الطريقة التي نلعب بها عملية للغاية بالنسبة لي. إنها تتعلق بتحقيق نتائج إيجابية. هذا هو هدفنا أيضا في المباراة المقبلة". وأضاف: "ليس لها علاقة بالأسلوب، ولكن بما أراه حول كيفية تحقيق النجاح مع اللاعبين والفريق الذي نملكه".

وأردف :" بعد كل مباراة، سواء فزت أو خسرت، فإن كل ما يهم هو المباراة التالية. يجب أن يكون هذا هو الأساس للقيام بعمل جيد في المباراة التالية".

وقال كومباني إنه لا يخشى من أزمة في النتائج، ودعمه ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة بايرن للشؤون الرياضية. وقال :"إذا لعبنا مباراتي ليفركوزن وأستون فيلا مرة أخرى سنفوز بهما. النتيجة لم تكن التي تخيلناها في المرتين. الطريقة التي لعبنا بها هي التي نريد البناء عليها. ونحن بحاجة لفعل هذا مرة أخرى في فرانكفورت".

قال كومباني إنه بعد كل مباراة، سواء فزت أو خسرت، فإن كل ما يهم هو المباراة التالية صورة من: Tauchnitz/nordphoto/IMAGO

ولم يخسر بايرن في آخر 17 مباراة لعبت على قمة جدول الترتيب منذ الخسارة أمام فولفسبورغ في كانون الثاني/يناير 2015، ولكنه تلقى عدة هزائم في فرانكفورت مؤخرا، بما في ذلك الخسارة 1 / 5 في 2019 و .2023

وقال إيبرل :"نحن على علم بنتائجنا في فرانكفورت في السنوات الأخيرة. المخاطر عالية هناك. من حيث القوة، ستكون المباراة مشابهة للمباراة أمام أستون فيلا. إذا قدمنا أقصى ما لدينا، سنفوز. هذا هو الهدف".

ويفتقد بايرن ميونخ لجهود لاعب خط الوسط المهاجم جمال موسيالا، الذي يغيب في الفترة الحالية بسبب مشكلة في الفخذ والتي استبعد على إثرها من قائمة المنتخب الألماني، التي ستخوض مباراتين في دوري أمم أوروبا. وقال كومباني :" كلنا نعلم أن جمال لاعب جيد ومهم لبايرن ولألمانيا. أولويتنا أن يصبح جاهزاً ويظل جاهزاً".

ولم يعلن المدير الفني عن اللاعب الذي سيحل محل موسيالا أمام فرانكفورت، ولكنه أشار إلى أن ليروي ساني وتوماس مولر قد يكونان من المرشحين. وقال إيبرل أيضا أن بايرن واثق من أن موسيالا 21/ عاما/ سيبقى بالنادي بعد نهاية عقده الحالي في .2026

وأكد إيبرل :"نتحدث كثيرا. هناك شعور جيد للغاية بأن هناك شيئا ما يتم صنعه هنا. جمال لاعب استثنائي وسيصبح وجها لبايرن ميونخ. أنا واثق من هذا للغاية. أنا متفائل بشكل أساسي ولا أرى أي سبب يجعله يترك بايرن".

ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)