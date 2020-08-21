 رغم التحذيرات من الوباء..مئات الآف من شيعة العراق يحيون عاشوراء | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.08.2020

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أخبار

رغم التحذيرات من الوباء..مئات الآف من شيعة العراق يحيون عاشوراء

أحيا مئات آلاف من العراقيين الشيعة شعائر يوم عاشوراء بذكرى مقتل الإمام الحسين حفيد الرسول محمد قبل قرون بمدينة كربلاء. أقيمت الشعائر رغم تحذيرات وزارة الصحة بسبب تفشي كورونا وتجاوز عدد الإصابات في البلاد سقف 227 ألف.

شيعة العراق يحيون يوم عاشوراء بكربلاء في سبتمبر 2019

أحيا مئات آلاف من العراقيين الشيعة شعائر يوم عاشوراء بذكرى مقتل الأمام الحسين بمدينة كربلاء رغم تحذيرات وزارة الصحة بسبب تفشي فيروس كورونا

 بلغت ذروة مراسم عاشوراء صبيحة اليوم (الأحد 30 آب/ أغسطس 2020) في محافظة كربلاء عند ضريح الإمام الحسين وأخيه العباس حيث اكتظت الشوارع والساحات بالمعزين رافقها القيام بمراسم حزن وتأسي لاستذكار واقعة الطف التي حدثت سنة 61 هجرية على أرض كربلاء ومن أبرز هذه المراسم هي شعيرة التطبير وهي ضرب مقدمة الرأس بآلة جارحة حتى يسيل منها الدم.

مختارات

يحتشد آلاف الزوار الشيعة في مدينة كربلاء للاحتفال بذكرى مقتل الإمام الحسين قبل أكثر من 1300 عام. ويستغل المتشددون من أنصار تنظيم القاعدة هذه المناسبة لشن هجمات انتحارية ضد الزائرين، خصوصا في الطريق إلى كربلاء.

وجرت مراسم مماثلة عند المزارات المقدسة في أرجاء البلاد وخاصة في مدن النجف وسامراء والكاظمية فضلا عن مجالس عزاء في غالبية المساجد والحسينيات في ظل إجراءات وقائية وأمنية غير مسبوقة لمنع تفشي فيروس كورونا بين صفوف المواكب. وشهدت المدن والأحياء الشيعية إقامة مراسم عزاء وإقامة ولائم كبيرة لتوزيع المواد الغذائية على المشاركين في إحياء مراسم العزاء فيما بثت المحطات التلفزيونية والإذاعية قصة الإمام الحسين ورفاقه.

 ورغم الدعوات التي أطلقتها وزارة الصحة والبيئة من مخاطر إحياء هذه الشعائر بسبب تفشي فيروس كورونا وتجاوز عدد الإصابات في البلاد سقف 227 ألف حالة ووفاة أكثر من 6800 شخص، إلا أن هذه الشعائر أقيمت لكن بوتيرة أقل كثيرا مما كانت عليه بعد عام 2003 فضلا عن عدم مشاركة آخرين من البلاد العربية ودول مجاورة مثل إيران، على خلفية إغلاق المنافذ البرية والجوية أمام حركة السفر إلى العراق بسبب تفشي فيروس كورونا.

 واستنفرت الأجهزة الأمنية في قيادات العمليات العسكرية في المدن الشيعية ونشرت قواتها في الشوارع لتأمين أجواء إحياء هذه الشعائر والسعي لتطبيق شروط السلامة وعدم حدوث حالات اختلاط وإرتداء الكمامات والقفازات للحد من فيروس كورونا.

م.م/ م.س (د ب أ)

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    الحسين دفين المرقدين

    مرقد رأس الحسين في القاهرة، حفيد الرسول القتيل بطف كربلاء. جاء العراق ثائرا على الخليفة الأموي يزيد بن معاوية مطالبا بالخلافة، فقتل ونُقل رأسه إلى الخليفة في دمشق، ويروى أنه لم يُعد إلى الجسد المدفون في كربلاء بل نُقل إلى مصر.

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    الحسين دفين المرقدين

    مرقد الإمام الحسين بكربلاء. لا تعرف التفاصيل الحقيقية عن معركة الطف، لكن يعتقد أن رأس الحسين قد قطع عن الجسد وأرسل مع موكب السبايا من نساء أهل بيته إلى بلاط يزيد بن معاوية في الشام.

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    الحسين دفين المرقدين

    معركة الطف وقعت في 10 محرم سنة 61 هجرية (12 تشرين الأول/ أكتوبر 680 م.) حيث قاد الحسين بن علي بن أبي طالب 73 من أنصاره لقتال جيش تابع ليزيد بن معاوية. من سبايا الطف كانت زينب بنت الإمام علي أخت الحسين وابنته سكينة.

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    الحسين دفين المرقدين

    مرقد السيدة زينب بالقاهرة. يعتقد بعض المؤرخين أن السيدة زينب قد انتقلت من المدينة المنورة إلى مصر وهذا مدون في مسلة بضريحها في القاهرة، فيما يرى آخرون أن الفاطميين قد نقلوا رفاتها إلى القاهرة.

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    الحسين دفين المرقدين

    يبتهلان بالدعاء أمام مرقد الحسين بالقاهرة. المصريون يسمونه مقام سيدنا الحسين.

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    الحسين دفين المرقدين

    يقع المرقد في حي الحسين بالقاهرة بجوار خان الخليلي الشهير والقريب من الجامع الأزهر.

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    الحسين دفين المرقدين

    كربلاء العراق. يحيي الشيعة ذكرى معركة الطف بكربلاء كل عام، ويقيمون مراسم عزاء تستمر 10 أيام وتعرف بعاشوراء، في شهر محرم بالتقويم الهجري.

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    الحسين دفين المرقدين

    يرى بعض المؤرخين أن رأس الحسين قد أعيد مرة أخرى من الشام إلى مدينة كربلاء مع السيدة زينب بعد 40 يوما، ولذلك يحتفل الشيعة بأربعينية مقتل الإمام الحسين، وتدعى باللهجة العراقية" مرّد الروس" أي عودة الرؤوس.

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    الحسين دفين المرقدين

    مرقد الإمام علي بن أبي طالب بمدينة النجف. الأمام علي هو والد الحسين وقد قتل في مسجد الكوفة . حادثة اغتياله ومصرعه جرت في الأيام 19-21 رمضان عام 40 هجري ( 661 م. )

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    الحسين دفين المرقدين

    مكتب بناه الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر ليعتكف فيه أثناء اتخاذه للقرارات المهمة. المكتب اليوم يشغله إمام مسجد سيدنا الحسين في القاهرة.

    الكاتب: زمن البدري


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