 رغم التحديات.. لاجئ سوري يحصل على براءة اختراع في ألمانيا! | ثقافة ومجتمع | DW | 15.07.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

رغم التحديات.. لاجئ سوري يحصل على براءة اختراع في ألمانيا!

استطاع لاجئ سوري في ألمانيا أن يحصل على براءة اختراع لحلم راوده طويلا، ورغم التحديات التي واجهته، تمكن من الحصول على دعم جمعية ألمانية لمشروعه. ففكرة المشروع تستهدف شريحة واسعة من الألمان.

Nasim Khalil - Flüchtlinge aus Syrien (DW/A. Juma )

اللاجئ السوري نسيم خليل يحقق حلمه ويسجيل براءة اختراعه في ألمانيا

بعد قدوم اللاجئ السوري نسيم خليل (35 عاما) إلى ألمانيا بداية عام 2016 كان يشغل باله أمران، الأمر الأول التعرف على حياة الدولة الجديدة التي لجأ لها مع زوجته وطفله، بتعلم لغتها ومحاولة الاندماج فيها. أما الأمر الثاني فهو تحقيق حلم له لم يكن من الممكن أن يحققه في سوريا.

فالشاب السوري يهوى الاختراع ويريد إنجاز مشروع، ربما يحدث ثورة طبية في ألمانيا. خليل القادم من دمشق، درس في جامعة حلب طب البيطرة، وعمل لبعض الوقت في مجاله كطبيب بيطري في سوريا، وذلك قبل أن تجبره ظروف الحرب على الهرب. "قد لا يكون هناك أي رابط بين البيطرة والاختراع، بيد أن هذا الأمر شغلني منذ الطفولة، واستوحيت أفكاره من البساط الطائر" يقول الطبيب البيطري لمهاجر نيوز. ويكمل" كان لدي حب الاختراع منذ الطفولة إلا أن الوضع العام في سوريا لم يكن مشجعا، ولم يكن هناك جهات داعمة، لذلك حاولت أن أستفيد من وجودي هنا في ألمانيا لتطوير هذا الاختراع".

فكرة اللاجئ السوري عبارة عن  مرتبة (فرشة) ذكية  أسماها "HYPNOS" تتكون من ثماني طبقات للوصول إلى الراحة التامة التي يحتاج إليه جسد الإنسان، وذلك باستخدام خاصية التنافر المغناطيسي، حيث تستهدف المرتبة سبع مناطق دعم من الرأس إلى الأقدام للحصول على أفضل تموضع للجسم عليها وأيضاً دعم إضافي للأرداف والأكتاف ومناطق الضغط. وأضاف هذا الاختراع سيسهم في إحداث ثورة طبية في علاج مرضى آلام الظهر وأمراض ارتجاع المريء.

Pressebild Singa Business Lab, Erfindung Matratze (Nasim Khalil )

صورة لمرتبة (فرشة) ذكية ابتكرها اللاجئ السوري نسيم خليل

الحصول على براءة اختراع

صحيح أن تحويل الفكرة إلى مشروع كامل لم يكن سهلا، لكن التحدي الأكبر بالنسبة للاجئ نسيم هو أن فكرته لم يمكن أن ترى النور بدون دعم من قبل مؤسسات ألمانية. إذ من الضروري وبحسب خليل تسجيل هذا الاختراع والحصول على براءة اختراع بشكل رسمي من الحكومة الألمانية، وهو ما لم يكن سهلا. فتسجيل براءة اختراع بحاجة إلى إتقان تام للغة الألمانية، كما أن الأمر يستلزم إتمام العديد من الأمور البيروقراطية، وتحديد مواعيد للكشف على الاختراع وبحث حيثياته من قبل لجنة علمية مختصة.

 لذلك لجأ خليل إلى جمعيةSigna Business Lab" " ومقرها شتوتغارت التي تعنى بمساعدة اللاجئين وقدم لهم أوراق اختراعه على أمل الحصول على دعم من هذه المؤسسة. واستغرق الأمر شهورا طويلة حتى تمكن خليل من الحصول على براءة اختراع، وهو ما يفيد بشكل رسمي أن الفكرة أصبحت ملكه بحسب القانون ولم يسبقه إلى تسجيلها أحد.

مشاهدة الفيديو 03:59

حتى لا تتحول الملكية الفكرية إلى ورقة فقط

تحويل التحديات إلى فرص

وتسعى الجمعية الالمانية إلى مساعدة الوافدين الجدد من أجل تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروع ممكن تحقيقه داخل السوق الألمانية حسبما تؤكد مديرة الجمعية إيملي هوبنر في حوار لها مع مهاجر نيوز "جمعيتنا عبارة عن حاضنة مبتكرة مقرها مدينة شتوتغارت، وتدعم رواد الأعمال الجدد من اللاجئين لبدء أعمالهم التجارية المبتكرة".

مختارات

يشهد مجال تقنيات الاتصالات في صناعة السيارات تقدما ملموسا، ما يتيح إنتاج سيارات ذاتية القيادة. الشركات الأسيوية والألمانية هيمنت على المراكز العشرة الأولى للشركات المتقدمة بطلبات خاصة ببراءات الاختراعات. (20.01.2015)

في ألمانيا يعيش الكثير من الصحفيين اللاجئين، بعضهم هرب من الحرب في بلده وبعضهم هرب لانتقاده حكومات بلده. أغلبهم أصبح عاطلا عن العمل ولذلك أسباب مختلفة. (30.06.2019)

تم قبول فكرة خليل بعد أن رشح نفسه وعقد لقاء خاصا مع الجمعية، ومن ضمن العديد من المشاريع المقترحة اختارت الجمعية 10 مشاريع فقط لدعمها خلال العامين القادمين، وكان مشروع المرتبة الذكية من ضمن المشاريع التي تم اختيارها.

وتتلخص فكرة الدعم الذي تقدمه الجمعية الألمانية بربط صاحب المشروع، مع المؤسسات التي قد يهمها هذا الأمر وذلك من أجل تصنيعها، وطرحها في السوق الألمانية، بالإضافة إلى مساعدتهم في تذليل العوائق. لذلك تقدم الجمعية لقاءات أسبوعية مع خبراء تقنيين وماليين ومسؤولي تسويق وذلك من أجل مساعدة صاحب المشروع على طرحه بالشكل الصحيح والتمكن من مخاطبة الجهات الرسمية والمعنية بشكل صحيح.

وتقول هوبنر فكرة خليل كانت مبتكرة، وقامت لجنة خاصة بفحصها، وتم قبولها ضمن المشاريع التي حازت على رعايتنا. وتوضح يستهدف المنتج شريحة واسعة جداً من المستهلكين. ومن أهم القطاعات المستهدفة المستشفيات وقطاع الفنادق و الأماكن المخصصة لرعاية المرضى والعجزة.

وبالرغم من أن المشروع ما زال في خطواته الأولى يطمح خليل في استكمال مشروعه، وطرحه مستقبلا في الأسواق. ويقول: ما زال أمامي الكثير، بيد أنني واثق من نجاح هذه الفكرة مستقبلا، وسوف تحدث ثورة في مجال صناعة المراتب. ولا يخفي اللاجئ السوري فخره من أن المشروع إن نجح سيحمل بصمات عربية سورية. وقال أريد أن يرى الألمان أنه لا تنقصنا الكفاءات، وأننا نستطيع أن نقدم لألمانيا التي احتضنتنا أفكارا مميزة تدفعها إلى الأمام".

علاء جمعة - مهاجر نيوز

المصدر: مهاجر نيوز

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    كأنه رجل أعمال

    عندما يمشي يوسف صليبا في شوارع برلين، قد يعتقد المرء أنه رجل أعمال. وبالفعل كان رجل أعمال قبل مجيئه إلى ألمانيا. وعندما كان في التاسعة من عمره، أرسله والده إلى دمشق للعمل عند صديق في معالجة الخشب. وهذا ما جلب له متعة كبيرة، مما جعله يستقل في عمله، الذي ازدهر إلى حين تفجرت الحرب في سوريا في عام 2011.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    فنان يصعد إلى المنبر

    يوسف صليبا كان يخشى أن يساق إلى الجيش السوري ـ وهكذا فر قبل ثلاث سنوات إلى أوروبا. وعندما ـ لاحقا في ألمانيا ـ قام ضمن دروس تعلم الألمانية برحلة استكشافية في كاتدرائية برلين شعر فورا بارتباط ما بالمكان. وعرض أن يساعد بشكل تطوعي في أعمال الترميم. وبعدها بسنة عرضت عليه الكنيسة عملا.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الكنيسة كوطن

    وتحولت كاتدرائية برلين بسرعة إلى موطن صليبا بخلاف ألمانيا. ولا تريد سلطات برلين إصدار هوية شخصية له وتحيله على السفارة السورية في برلين. لكنه يرفض دخول سفارة البلد الذي هرب من حكومته، ولهذا قدم شكوى ضد ألمانيا. ولا يُعرف كيف سيستمر الوضع بالنسبة إليه في ألمانيا.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    طلب اللجوء يوم مصيري

    علي محمد رضائي لا يعرف تاريخ ميلاده. لكن الشاب البالغ من العمر 26 عاما يعرف تاريخا آخر: الـ 15 من أكتوبر 2015 حين وصل الأفغاني إلى برلين وقدم طلب لجوء. وبرلين كانت وجهة سفره، الذي استمر شهرين من أفغانستان عبر البلقان إلى ألمانيا حيث عمل أشياء كثيرة منها عزف الموسيقى.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الموسيقى والدراجات النارية

    علي محمد رضائي التحق بفرقة موسيقية تعرف فيها على كريس فاخهولتس، التي استضافته في منزلها للطبخ هناك مع زوجها وتعلم الألمانية. وتبين أن علي محمد رضائي وزوج كريس لهما نفس الشغف ـ الدراجات النارية. وارتبط علي بالزوجين اللذين يعتبرهما كأمه ووالده.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    مقهى اللغة

    في ألمانيا قام علي محمد رضائي ببعض الدورات التدريبية، لكنه لم يحصل على عمل ـ في دار عجزة وفي مخبزة وفي فنادق ومطاعم. وفي وقت الفراغ يحاول تحسين لغته الألمانية مثلا داخل مقهى برليني يقدم دروسا في هذا المجال.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الخوف من الترحيل

    عندما لا يحضر علي محمد رضائي الأكل في صالة استراحة لوفتهانزا في مطار برلين أو ينظف، فإنه يلتقي مع أصدقاء في حانة. إلا أن خطر الترحيل يطارده :" لدي شقة وأعرف الكثير من الناس اللطفاء. وإذا رحلوني، فإنني سأخسر كل شيء". لأنه تم رفض طلب لجوئه.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    من وابل القنابل إلى الحياة الليلية

    الغالبية لا تتخيل لاجئا سوريا مثل حيدر درويش. لكنه لاجئ. في 2016 هرب من الحرب. وعندما بدأ يرقص في 2017 داخل نادي للمثليين، تحدث إليه جودي لاديفانا، طالب إسرائيلي عرض عليه المشاركة في عرضه. وفي سوريا لم يسبق لحيدر درويش أن رقص فوق حلبة.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    أعمال غير عادية

    جودي لاديفانا أقنعه، ومنذ ذلك الحين تسير الأمور جيدا. ويقول بافتخار: "الكثير من الناس يسألون متى وأين أقدم عروضي كي يحضرونها". ولتحسين راتبه، فإنه يعمل في متجر للموضة وأدوات الجنس للمثليين. وصاحب المتجر سبق وأن زار عرضه الفني.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الانفتاح

    حيدر درويش (يسار) يساعد رئيسه فرانك ليتكه (يمين) في تظاهرات المثليين في برلين. وحياته في سوريا كانت ستكون مختلفة عما هي عليه الآن في برلين: متنوعة ومتحررة وخالية من الخوف. وبإمكانه في برلين أن ينطلق أكثر. وبرلين زادت بقسط في تنوعها.


مختارات

ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

لم يكن السوري حيدر درويش يتخيل، في عام 2016 ، أنه سيعيش بعد عامين من هذا التاريخ في برلين وأنه سيؤدي هناك عروضا راقصة. في هذه الصور نعرض قصة ثلاثة لاجئين وجدوا ضالتهم في برلين. (11.12.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

حتى لا تتحول الملكية الفكرية إلى ورقة فقط  

مواضيع ذات صلة

Nasim Johari

مُرحل مغربي من ألمانيا: "لا مستقبل لي هنا.. سأعود إلى ألمانيا سباحة" 16.06.2019

بعد أكثر من ثلاث سنوات في ألمانيا بحثا عن حياة جديدة، تحطمت أحلام شاب مغربي بعد ترحيله إلى بلده، نسيم جوهير يكشف لـ "مهاجر نيوز" تفاصيل حياته في المغرب بعد الترحيل، وسبب إصراره على تكرار رحلة العبور إلى الفردوس الأوروبي.

Jalal Amin Wörterbuch Geflüchtete

سوري يصدر قاموساً قانونياً متخصصاً لتسهيل حياة اللاجئين في ألمانيا 23.04.2019

"داد" قاموس لغوي مختص بالمصطلحات القانونية والإدارية قام بإعداده وإصداره لاجئ سوري. يحاول هذا القاموس شرح المصطلحات المستخدمة في الحياة اليومية للاجئين وذلك باللغات العربية والكردية والألمانية.

Deutschland Flüchtlinge in Niedersachsen

لاجئون في ألمانيا بشكل قانوني وخارج عملية اللجوء! 05.05.2019

من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية، تركز ألمانيا بشكل متزايد على برامج القبول الإنساني وبرامج إعادة التوطين. لكن ما هي شروط القبول في هذه البرامج؟

إعلان
Themenheader Infoseite für Flüchtlinge

خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار