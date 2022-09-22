رغم البرد القارس يرتدي بعض النساء ملابس خفيفة.. ألا يشعرن بالبرد؟

بمجرد ظهور المؤشرات الأولى على اقتراب الشتاء، يبدأ الكثير من الناس بالتحضير لهذا الفصل من السنة، والذي تنخفض فيه درجات الحرارة بشكل كبير، وتتهاطل الأمطار، وتتساقط الثلوج ويحل فيه الظلام بشكل مبكر بالمقارنة مع باقي الفصول الأخرى.
ويحرص الناس على ارتداء ملابس تقي من البرد القارس، وتتمتع بقدرتها على مقاومة التبلل على غرار: المعطف، الوشاح، القبعة، القفاز وغيرها. ويُلاحظ أحيانا أنه رغم انخفاض درجات الحرارة إلا ان بعض النساء يرتديملابس قصيرة وضيقة، وكأنهن لا يعانين على ما يبدو من شدة البرد، ما يطرح علامات استفهام عن السبب وراء ذلك.
ويبدو أن هذا السبب لم يعد عصيا على الفهم، فقد توصلت دراسة أمريكية إلى أن التركيز المتزايد على المظهر سبب عدم شعور الكثير من النساء بالبرد عند ارتداء ملابس أقل في درجات الحرارة المنخفضة، وفق ما أشار إليه الموقع العلمي المتخصص "بسي بوست"، نقلا عن الدراسة المنشورة في "المجلة البريطانية لعلم النفس الاجتماعي".
وحاولت الدراسة الصادرة عن جامعة فلوريدا الأمريكية فهم ظاهرة تبدو غريبة، إذ تبدو النساء غير منزعجات من الطقس البارد عند الخروج إلى النوادي الليلية أو الحانات ويتم ارتداء ملابس قليلة. وتبين للباحثين أن التركيز على إظهار الذات ينسي الشعور بالبرد وأن الأمر يرتبط بظاهرة "نفسية"، حسب ما أورده موقع مجلة "شتيرن" الألمانية.
واعتمدت النتائج على دراسة شاركت فيها 224 امرأة يعشن في جنوب الولايات المتحدة ويسافرن إلى منطقة معروفة بالحياة الليلية وعلى مدى عدة ليال في شهر فبراير/شباط. وطرح الخبراء عدة أسئلة على النساء بخصوص المظهر والجمال وتم أيضا التقاط صور لأزياء النساء. ولاحظ الخبراء أن النساء اللواتي ركزن بشدة على على مظهرهن الخارجي حتى تبدون جميلات وأنيقات، لم يشعرن بالبرد رغم ارتداء ملابس أقل.
ونقل موقع صحيفة "ميرور" البريطانية عن المشرفة على الدراسة روكسان فيليغ قولها "عندما تكون النساء في حالة من الرغبة من أجل إظهار أنفسهن، فإنهن يصبحن أقل وعيا بمدى جوعهن ونبضات قلبهن". وأضافت:"إنهن أقل قدرة على التعرف على ما يحدث لهن في الجسم".
وتابعت نفس المتحدثة "عندما يتم تكريس الانتباه والطاقة إلى مظهر الشخص ويكون على حساب الشعور بعدم الراحة، فقد يؤدي ذلك إلى تناشز معرفي (حالة من التوتر أو الإجهاد العقلي وعدم الراحة)". وأضافت:" للتخفيف من الانزعاج النفسي الناجم عن هذا التناقض، قد تنخرط النساء في تغيير المواقف ويقررن ببساطة أنهن غير مرتاحات، أو أنهن يشعرن بالبرد في هذه الحالة"، حسب ما أورده موقع "بسي بوست".
ر.م
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نصائح للمرأة من أجل إطلالة أنثوية جذابة بأقل التكاليف
هوس اقتناء أشهر الماركات
الملابس ما هي إلا قطعة قماش حتى ترتديها المرأة".. هكذا يرى مصمم الأزياء الأمريكي الشهير مارك جاكوبس. فملابس المرأة مهما كانت سواء باهظة الثمن أو عادية، فما هي إلا قطعة قماش يمكن أن تصنع من شكل المرأة لوحة فنية جميلة. فلا يجب أن تسعى المرأة دوماً لشراء أغلى الماركات والتسوق في أشهر المحلات، فقط يكفي أن تكون متناسقة ومرتبة للظهور بالشكل اللائق الجذاب.
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نصائح للمرأة من أجل إطلالة أنثوية جذابة بأقل التكاليف
كي الملابس
ينصح خبراء الموضة في موقع كوزموبوليتان الأمريكي، باتباع حيل بسيطة يمكنها تغيير الشكل العام لزي المرأة. يقول تشارلز مانيينج خبير الموضة أن البعض يغفل أهمية استخدام المكواة. فالملابس المكرمشة يمكنها أن تقلل من مظهر الملابس وتعطي إيحاءً برخص ثمنها. إذا لم يكن لديك الوقت كل صباح لكي الملابس، يمكنك تحضيرها في الليلة السابقة للخروج، أو حتى إرسالها لمحلات التنظيف والكي بالبخار.
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نصائح للمرأة من أجل إطلالة أنثوية جذابة بأقل التكاليف
نظارات كبيرة
من الحيل التي يمكن أن تغير الشكل العام للمرأة هي ارتداء النظارات الكبيرة في الحجم. فإذا شعرت بعدم الرغبة في وضع المكياج، ما عليك إلا ارتداء نظارة شمسية كبيرة ووضع أحمر الشفاة. ومع قبعة بسيطة تتناسق مع لون ملابسك أو حقيبة يد، تكتمل أناقتك دون إسراف أو تبذير.
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نصائح للمرأة من أجل إطلالة أنثوية جذابة بأقل التكاليف
مكياج البهلوان
مهما ارتدت المرأة من ملابس، فالمكياج له عامل كبير يؤثر على مظهرها. ولا يعني ذلك وضع مكياج صارخ أو ألوان لا تتناسب مع لون البشرة، والتي ربما تظهر المرأة كالبهلوان !! اختيار المكياج المناسب للوقت المناسب، له عامل كبير في إظهار أناقة المرأة وشياكتها، حتى لو ارتدت ملابس لا تحمل ماركة بيوت الأزياء العالمية. المكياج الوردي أو البيج يصلح للعمل، أما الألوان الفاقعة، فهي للسهرات والأمسيات الخاصة.
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نصائح للمرأة من أجل إطلالة أنثوية جذابة بأقل التكاليف
شعر لامع ونظيف
وعلى موقع ليس آند لاشيز، المتخصص في موضوعات الموضة والمرأة، يؤكد الخبراء أن تسريحة الشعر أيضاً من أبرز الأشياء التي تضفى على المرأة مظهراً معيناً حسب شكله وطريقة تصفيفه. فالشعر المُهمل والمقصف غير اللامع أو وجود قشرة الشعر أعلى الكتفين، كلها تنعكس أيضاً على الملابس أيضاً. فهى تعطي إنطباعاً بعدم الاهتمام، كما يقلل من الشعور بالثقة بالنفس.
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نصائح للمرأة من أجل إطلالة أنثوية جذابة بأقل التكاليف
اختيار الإكسسوارات المناسبة
إضافة الاكسسوار المناسب لملابسك، يزيد من أناقتك بلاشك. فيمكنك اختيار ألوان متناسقة أو حتى ارتداء نفس الألوان وتوحيدها. مثل ارتداء عقد من اللون الأبيض فوق ملابس بيضاء أيضاً. كما يمكن ارتداء عدة سلاسل رفيعة ومختلفة الطول بحيث تظهر وكأنها متدرجة الطول على عنقك، وهو ما يعطى شكلاً أنيقاً ومظهراً جذاباً لمنطقة الرقبة وأعلى الصدر. اختيار الفضة يعتبر مناسباً وغير مكلف في الوقت ذاته.
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نصائح للمرأة من أجل إطلالة أنثوية جذابة بأقل التكاليف
الأسود والرمادي
من المعروف أن الأسود هوعنوان الأناقة، وليس ذلك فحسب، إنما يعطى هذا اللون إيحاءً بأن ما ترتديه يحمل ماركة مرتفعة الثمن. يمكنك المزج بين الأسود والرمادي لمظهر رسمي وكلاسيكي. كما ينصح الخبراء، باختيار طقم من لون واحد فقط، مثل البيج أو الكحلى أو البني، ودعمه بأكسسوار مناسب وحقيبة وحذاء بلون مختلف، فتوحيد اللون في الزي كله يضفى عليها لمسة شياكة وبساطة.
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نصائح للمرأة من أجل إطلالة أنثوية جذابة بأقل التكاليف
الأظافر الصناعية
يرى الخبراء أن الأظافر الصناعية المبالغ في أشكالها وأطوالها، تضعف من قوة ما ترتديه المرأة. فيوجد العديد من الأظافر وألوانها لا تتناسب إطلاقاً مع الرغبة في الظهور بشكل أنيق وجذاب. اختيار الأظافر المصنوعة من الجيل، هو الأفضل للحصول على أظافر جذابة لمدة تستمر إلى 3 أسابيع. ويفضل الخبراء الألوان الهادئة مثل الوردي و البيج و الأبيض الفرنسي. وفي المناسبات الخاصة الألوان الفاقعة والغامقة كالأحمر وغيرها.
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نصائح للمرأة من أجل إطلالة أنثوية جذابة بأقل التكاليف
أناقتك في كعب الحذاء
على طريقة الفنان الكوميدي فؤاد المهندس،" كعبك يدل على أنوثة طاغية" ! فاختيار الحذاء له دور هام في "لوك" المرأة. ولإطلالة جذابة بملابس غير مكلفة، فقط اختاري الحذاء ذو الكعب العالي أو المتوسط. أما في حالة ارتداء الأحذية المسطحة، أو ما يطلق عليها (البالرينا)، فيفضل اختيار ذات الكعب منها ولو حتى عدة سنتيمترات. فهذا النوع من الأحذية بدون كعب، يقلل من شكل الملابس حتى وإن كانت غالية الثمن. سارة إبراهيم