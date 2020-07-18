 رغم الانتقادات.. ترامب: الشرطة الفيدرالية باقية في بورتلاند | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.08.2020

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أخبار

رغم الانتقادات.. ترامب: الشرطة الفيدرالية باقية في بورتلاند

يصر ترامب على مواجهة التظاهرات التي اندلعت ضد عنف الشرطة تجاه السود بالقوة رغم تصاعد الأصوات المنتقدة لسياساته في التعامل مع الأمر. يقول ترامب إن القوات مستمرة في بورتلاند "لحين تطهيرها من الفوضويين ومثيري الشغب".

عناصر من قوات الشرطة الفيدرالية ينتشرون في أحد شوراع بورتلاند بولاية اوريغون

عناصر من قوات الشرطة الفيدرالية ينتشرون في أحد شوراع بورتلاند بولاية اوريغون

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عناصر الشرطة الفدرالية سيبقون في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون إلى أن ينتهي مسؤولو إنفاذ القانون المحليون من "تطهيرها من الفوضويين ومثيري الشغب".

وكتب الرئيس في تغريدة في وقت متأخر من الجمعة أن "الأمن الوطني لن يغادر بورتلاند حتى تتمكن الشرطة المحلية من تطهيرها من الفوضويين ومثيري الشغب بشكل كامل".

انتقادات عنيفة

وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد هاجم دونالد ترامب، مديناً إرسال الفدراليين ضد "محتجين سلميين" وجهود السلطات "لمهاجمة حق تصويت" الأمريكيين.

مختارات

تجاوزت الولايات المتحدة عتبة 150 ألف وفاة جراء جائحة كورونا المستجد، فيما عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنشر معلومات طبية مضللة عن الوباء، فحذفت منصة تويتر تسجيلا مصورا له يقول فيه إن وضع الكمامات غير ضروري.

تغريدة للرئيس الأمريكي تشير إلى إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بعد أربعة أشهر. لكن هل يملك ترامب صلاحية دستورية لاتخاذ هكذا قرار؟ كلارا بلايكر مراسلة DW بواشنطن تجيب على أهم الأسئلة بهذا الخصوص.

وناشد أول رئيس أسود للولايات المتحدة مواطنيه خلال تشييع جون لويس أحد أهم الشخصيات في حركة الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق المدنية، في أتلانتا المشاركة في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، معتبراً أنها "أهم اقتراح في كثير من الجوانب".

وأرسل دونالد ترامب الذي يأمل في الفوز بولاية رئاسية ثانية من خلال تقديم نفسه كضامن "للقانون والنظام"، إلى بورتلاند في شمال غرب الولايات المتحدة، مئة من عناصر الشرطة الفدرالية يرتدون بزات قوات شبه عسكرية لتوقيف عشرات المتظاهرين المناهضين للعنصرية المتهمين بأنهم "مثيرون للشغب".

وقال أوباما إنه رغم التقدم المحرز منذ ستينات القرن الماضي الذي تميز بالقمع ضد ناشطين مثل جون لويس، "لا زلنا نرى حكومتنا الفدرالية ترسل عملاء لاستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات ضد المتظاهرين السلميين".

وأضاف أوباما "بينما نحن نجلس هنا، يبذل الذين هم في السلطة قصارى جهدهم لثني الناس عن التصويت" ذاكراً "إغلاق مراكز الاقتراع" و"القوانين المقيدة" التي تعقّد عملية تسجيل "الأقليات والطلاب" و"إضعاف الخدمات البريدية" التي تسمح بإرسال التصويت عبر البريد.

ع.ح./ع.ش. (أ ف ب)

  • مظاهرة ضد العنصرية وعنف الشرطة في متنزه لو شامب دي مارس في العاصمة الفرنسية (6/6/2020)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    باريس: احتجاج في متنزه لو شامب دي مارس

    قبل بضعة أيام، قامت الشرطة الفرنسية بتفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع. وكان في البداية قد تم حظر المظاهرات التي أعلن عن تنظيمها عند برج إيفل وخارج السفارة الأمريكية. لكن مع ذلك، خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع ضد العنصرية، حتى خارج باريس. عنف الشرطة ضد السود منتشر بشكل خاص في الضواحي.

  • Black-Lives-Matter-Proteste in Liége (picture-alliance/abaca/B. Arnaud)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    لييج: مظاهرة رغم الحظر

    بلجيكا، مثل معظم البلدان الأوروبية، لديها نصيب من الاستغلال الاستعماري وإخضاع مناطق أخرى من العالم: فقد كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية الحالية مملوكة ملكية خاصة للملك ليوبولد الثاني، الذي تم إنشاء نظام الظلم العنصري نيابة عنه. وقد جرى التظاهر ضد العنصرية في بروكسل وأنتفيرب ولييج؛ على الرغم من الحظر المتعلق بفيروس كورونا.

  • Black-Lives-Matter-Proteste in München (picture-alliance/Zumapress/S. Babbar)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    ميونيخ: بافاريا ذات التعددية

    في مدينة ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا، نظمت واحدة من أكبر المظاهرات في ألمانيا تجمع فيها 30 ألف شخص. كما خرجت مظاهرات في مدن ألمانية أخرى كبيرة منها كولونيا وفرانكفورت وهامبورغ. أما في برلين، فتحتم على الشرطة منع وصول المتظاهرين لبعض الوقت إلى ميدان ألكسندر بسبب توافد الكثير من الناس للمشاركة في المظاهرة.

  • Black-Lives-Matter-Proteste in Wien (picture-alliance/H. Punz)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    فيينا: 50 ألف متظاهر ضد العنصرية

    في العاصمة النمساوية فيينا ذكرت الشرطة يوم الجمعة أن 50 ألف شخص تجمعوا، في واحدة من أكبر المظاهرات في السنوات الأخيرة، في البلد الذي شهد العام الماضي "فضيحة إيبيزا" والسقوط المدوي للائتلاف الحكومي اليميني في 2019. وبحسب صحفيين، كُتبت عبارة "حياة السود مهمة" على سيارة للشرطة.

  • Black-Lives-Matter-Proteste in Sofia (picture-alliance/AA)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    صوفيا: لفت الانظار للعنصرية في بلغاريا أيضا

    كما هو الحال في العديد من البلدان الأوروبية الأخرى، تحظر بلغاريا حاليا التجمعات التي تضم أكثر من عشرة مشاركين. ومع ذلك اجتمع المئات في العاصمة صوفيا. المتظاهرون صرخوا بكلمات جورج فلويد الأخيرة "لا أستطيع التنفس"، لكنهم لفتوا الانتباه أيضا إلى العنصرية في المجتمع البلغاري.

  • Black-Lives-Matter-Proteste in Turin (picture-alliance/NurPhoto/M. Ujetto)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    تورين: احتجاج في زمن كورونا

    بسرعة، قامت هذه المرأة في تورين بتدوين مخاوفها السياسية على الكمامة التي لا تزال ضرورية بسبب كورونا: "حياة السود مهمة أيضًا في إيطاليا". المظاهرات ضد العنصرية بما في ذلك تلك التي أقيمت في روما وميلانو، ربما تكون أكبر التجمعات التي شهدتها إيطاليا منذ بدء إجراءات كورونا. وإيطاليا هي واحدة من الدول المستقبلة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة في الاتحاد الأوروبي.

  • Black-Lives-Matter-Proteste in Lissabon (picture-alliance/NurPhoto/J. Mantilla)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    لشبونة: تحرك الآن!

    "تحرك الآن" هي العبارة المكتوبة على هذه اللافتة التي رفعها هذان المتظاهران في العاصمة البرتغالية لشبونة. لم تتم الموافقة على المظاهرة، لكن الشرطة سمحت للمشاركين بالمسيرة. في البرتغال أيضا، هناك دائما عنف من قبل الشرطة ضد السود. وعندما تظاهر المئات بشكل عفوي بعد حادث مشابه في يناير/ كانون الثاني 2019، ردت الشرطة فأطلقت عليهم الرصاص المطاطي.

  • Black-Live-Matter-Proteste in Mexiko-Stadt (picture-alliance/Zumapress)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    مكسيكو سيتي: ليس فلويد فقط وإنما لوبيز أيضا

    في المكسيك، لم يثر مقتل جورج فلويد الغضب في البلاد فحسب، بل لفت الأنظار لمصير عامل البناء جيوفاني لوبيز أيضا، الذي تم القبض عليه في مايو/ أيار في ولاية خاليسكو الغربية لعدم ارتدائه كمامة واقية. ويبدو أنه مات من عنف الشرطة. ويتزايد غضب المتظاهرين المكسيكيين منذ ظهور شريط فيديو قبل أيام قليلة عن عملية قبض الشرطة على لوبيز.

  • Black-Lives-Matter-Proteste in Sydney (picture-alliance/NurPhoto/I. Khan)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    سيدني: لا للعنصرية ضد السكان الأصليين

    بدأت المسيرة في سيدني بمراسم دخان تقليدية. ولم يكن التضامن الصريح لما لا يقل عن 20 ألف مشارك مع جورج فلويد فقط، ولكن أيضا مع الأستراليين من السكان الأصليين (أبورجيون)، الذين كانوا أيضا ضحايا لعنف الشرطة العنصري. وطالب المتظاهرون بعدم السماح مرة أخرى بمقتل أي شخص منهم في حجز الشرطة.

  • Black-Lives-Matter-Proteste in Pretotia (picture-alliance/AP Photo/T. Hadebe)

    بالصور - الاحتجاجات ضد العنصرية تعم قارات العالم

    بريتوريا: بقبضة مرفوعة مثل مانديلا

    القبضة المرفوعة في الهواء هي رمز لحركة # BlackLivesMatter (حياة السود مهمة) لكن الرمز أقدم بكثير؛ فعندما أطلق نظام الفصل العنصري سراح المقاتل من أجل الحرية، نيلسون مانديلا، من السجن في فبراير/ شباط 1990، رفع قبضته في طريقه إلى الحرية، مثلما فعلت هذه المحتجة في بريتوريا الآن. لا يزال البيض يتمتعون بامتيازات في جنوب أفريقيا. إعداد: دافيد إيل/ ص.ش


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كثير من الذين خرجوا إلى الشوارع وأمام البيت الأبيض كما في باقي الولايات الأمريكية للاحتجاج ضد العنصرية وعنف الشرطة هم دون سن 25 سنة. رفعوا أصواتهم ليقولوا كفى، مؤكدين أن الاستسلام ليس بديلاً.

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