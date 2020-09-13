 رغم الاعتراضات.. تركيا تمدّد عمليات المسح في شرق المتوسط | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.10.2020

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رغم الاعتراضات.. تركيا تمدّد عمليات المسح في شرق المتوسط

في خطوة ستزيد من التوتر التركي-اليوناني، وقد تؤدي بالاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على أنقرة، مددت هذه الأخيرة عمليات المسح في شرق المتوسط بحثا عن موارد النفط والغاز.

أوروتش رئيس في شرق المتوسط

سفينة أوروتش رئيس

قالت تركيا إنها قررت تمديد فترة عمليات المسح التي تجريها سفينتها أوروتش رئيس في منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط حتى الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، في خطوة من المقرر أن تؤجج التوتر بالمنطقة، بينما كان من المفترض أن تنتهي أعمال المسح يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول.

مختارات

يناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم المقبلة قائمة من العقوبات على تركيا، بغية حملها على تقديم تنازلات في نزاع الغاز مع اليونان وقبرص بمنطقة شرق المتوسط. فما نوع العقوبات المحتملة وما مدى نجاعتها؟

هناك الكثير من التشابه الثقافي بين تركيا واليونان، ولكن تاريخ البلدين مثقل بالخلاف والنزاع بينهما. لكن الخاسر من النزاع الحالي بينهما حول التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط هو شعبا البلدين الجارين.

نددت المستشارة أنغيلا ميركل بـ"لإجراءات الأحادية والمستفزة" التي اتخذتها تركيا بشأن التنقيب عن الموارد الطبيعية في المنطقة المتنازع عليها مع اليونان في البحر المتوسط. فيما هدد المستشار النمساوي بفرض عقوبات على أنقرة.

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية تركيا من "ترهيب" جيرانها، مؤكدة الدعم الأوروبي "الكامل" لليونان وقبرص على خلفية خلافهما مع تركيا في شرق المتوسط، ومذكرة بأن تركيا تحصل على مساعدات مالية كبيرة مقابل استقبال اللاجئين.

وأشار إخطار صادر عن البحرية التركية في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت إلى أن السفينة أوروتش رئيس والسفينتين أتامان وجنكيز خان ستواصل العمل في منطقة تقع إلى الجنوب من جزيرة رودس اليونانية.

وتركيا واليونان العضوان في حلف شمال الأطلسي على خلاف حول نطاق الجرف القاري لكل منهما، وكل منهما لديه مطالب بأحقيته في موارد النفط والغاز في منطقة بحرية بشرق المتوسط. وقد نشب النزاع في أغسطس/آب عندما أرسلت تركيا السفينة أوروتش رئيس.

وسحبت أنقرة أوروتش رئيس الشهر الماضي لإفساح المجال أمام الدبلوماسية قبل قمة للاتحاد الأوروبي سعت قبرص خلالها لفرض عقوبات على تركيا. لكن تركيا أعادت السفينة هذا الشهر مما أثار رد فعل غاضب من اليونان وفرنسا وألمانيا.

وبعد القمة، قال الاتحاد إنه سيعاقب تركيا إذا واصلت عملياتها في المنطقة في خطوة قالت أنقرة إنها ستزيد التوتر في العلاقات بينها وبين التكتل. وتقول تركيا إن عملياتها تُجرى داخل الجرف القاري الخاص بها.

وكان حلف شمال الأطلسي قد أدان تصعيد التوتر بين تركيا واليونان في شرق المتوسط وطلب من البلدين العضوين فيه احترام القانون الدولي لتسوية خلافاتهما في اجتماع لوزراء الدفاع في بروكسل.

إ.ع/ع.ش (أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 29:53

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