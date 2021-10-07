رغم الاعتراضات الحقوقية.. بن سلمان يستحوذ على نادي نيوكاسل يونايتد

قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الخميس (السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2021)، إن مجموعة استثمارية يقودها أكملت الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف الصندوق، الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، في تغريدة على تويتر أن المجموعة الاستثمارية تضم كذلك شركة (بي.سي.بي كابيتال بارتنرز) و(آر.بي سبورتس آند ميديا). وقال ياسر الرميان محافظ الصندوق السيادي السعودي: "نسعد بالإعلان عن تملك نادي نيوكاسل ونشكر الجماهير على إخلاصهم لهذا الكيان العريق على مر السنين ونتطلع للعمل معهم لما فيه مصلحة النادي."

من جانبها أكدت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموافقة على عملية الاستحواذ، وقالت في بيان "قامت رابطة الدوري الممتاز، نادي نيوكاسل لكرة القدم وشركة سانت جيمس القابضة تسوية النزاع حول انتقال ملكية النادي الى تحالف شركات "بيف"، "بي سي بي كابيتال بارتنرز" و"ار بي سبورتس أند ميديا". وأضاف البيان "بعد انتهاء رابطة الدوري الممتاز من اختبار المالكين والمديرين، تم بيع النادي الى التحالف بمفعول فوري".

وتحدث تقارير إعلامية أن قيمة الصفقة بلغت 305 ملايين جنيه إسترليني (415 مليون دولار). ويمثل صندوق الاستثمارات العامة الذي تبلغ استثماراته 430 مليار دولار صندوق الثروة السيادية للمملكة وهو محور جهود السعودية لتنويع نشاطها الاقتصادي بدلا من الاعتماد على النفط.

وفي وقت سابق اليوم دعت منظمة العفو الدولية رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى التركيز على قضايا حقوق الإنسان . وقالت ساشا ديشموخ الرئيسة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية ببريطانيا "منذ بداية الحديث عن هذه الصفقة قلنا إنها تمثل محاولة واضحة من جانب السلطات السعودية لاستغلال الرياضة في تجميل سجلها المروع في حقوق الإنسان بسحر كرة القدم من الدرجة الأولى".

مشاهدة الفيديو 01:34 شارك دول الخليج والقوة الناعمة؟ مليارات الدولارات تنفقها دول خليجية في سوق كرة القدم وعلى نوادي أوروبية. تعرف على أبرزها في هذا التقرير إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/2hfGK دول الخليج والقوة الناعمة؟ مليارات الدولارات تنفقها دول خليجية في سوق كرة القدم وعلى نوادي أوروبية. تعرف على أبرزها في هذا التقرير

وتنفي الحكومة السعودية الاتهامات عن انتهاك حقوق الإنسان وتقول إنها تحمي الأمن الوطني من المتطرفين والعناصر الخارجية.

يذكر أن صفقة شراء النادي كانت قد انهارت في يوليو/تموز 2020، وسط تدقيق من جانب المسؤولين عن رابطة الدوري الممتاز بعدما تعرضت لضغوط لوقف الصفقة بسبب مخاوف تتعلق بقرصنة مزعومة في السعودية للبث التلفزيوني لمجموعة قنوات (بي إن) الرياضية القطرية الملكية التي تملك حقوق البث التلفزيوني لمباريات دوري الفرق الممتازة في أنحاء الشرق الأوسط والمحظور عليها العمل في السعودية.

وأمس الأربعاء رفعت السعودية الحظرعن عمل قنوات (بي إن) القطرية مما أزال عقبة كبرى أمام صفقة نيوكاسل. وفي وقت سابق ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن صندوق الاستثمارات العامة الذي سيقدم 80 في المئة من تمويل الصفقة سيعامل كجهة منفصلة عن الدولة السعودية بموجب اختبار الملكية وهو ما يعني أن المخاوف المتعلقة بالقرصنة وحقوق الإنسان لن يكون لها تأثير على الصفقة.

ع.ج.م/ف.ي (رويترز، أ ف ب)