رغم الاتهامات.. ترامب يؤكد تمسّكه بهيغسيث لتولي وزارة الدفاع

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إنه ما زال يضع ثقته ببيت هيغسيث، مقدّم البرامج السابق الذي اختاره الملياردير الجمهوري لتولي حقيبة الدفاع، على الرغم من اتّهامه باعتداء جنسي وبالتعاطي المفرط للكحول.

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه متمسك بببيت هيغسيث الذي اختاره ليكون وزير الدفاع في حكومته. ويتهم هيغسيث الضابط السابق في الحرس الوطني الأميركي ومذيع قناة "فوكس نيوز" باعتداء جنسي عام 2017، بحسب الشرطة.

وجاء في منشور لترامب على منصّته تروث سوشال أن "بيت يتدبّر أمره جيدا"، مضيفا أن الأخير "رابح ولا شيء يمكن فعله لتغيير ذلك". ويسعى ترامب بذلك إلى وضع حد لتلكؤ في صفوف المعسكر الجمهوري في دعم اختيار هذا العسكري السابق البالغ 44 عاما لتولي وزارة الدفاع التي تخطى عدد موظفيها ثلاثة ملايين شخص كما تخطت ميزانيتها 800 مليار دولار في العام 2023.

لكن الكلمة الفصل تبقى لمجلس الشيوخ الأميركي، الجهة المخوّلة تثبيت الشخصيات التي اختيرت لتولي مسؤوليات كبرى في الولايات المتحدة، في مناصبها. وفق شبكة "ان بي سي نيوز" الإخبارية، يعارض على الأقل ستة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ تولي هيغسيث المنصب، علما بأن حزب ترامب سيحظى اعتبارا من كانون الثاني/يناير بغالبية قوامها 53 عضوا في المجلس، مقابل 47 للديموقراطيين.

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب متمسك بببيت هيغسيث الذي اختاره ليكون وزير الدفاع في حكومته. صورة من: Heather Khalifa/AP Photo/picture alliance

وحضر هيغسيث مرارا في الأيام الأخيرة إلى مجلس الشيوخ سعيا لإقناع الأعضاء الذين يعارضون توليه وزارة الدفاع، بدعمه. وقال هيغسيث الخميس في مقر الكونغرس "سننال هذه الأصوات عن استحقاق". والجمعة شكر لترامب رسالة الدعم التي نشرها. وجاء في منشور له على منصة إكس "شكرا للسيد الرئيس. نحن على غرارك لن نتراجع أبدا".

في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، أي بعد بضعة أيام على إعلان اختيار هيغسيث لمنصب وزير الدفاع، برز اتّهام بالاعتداء الجنسي كان قد وجّه إليه في كاليفورنيا في عام 2017. حينها لم يتم التقدّم بأي شكوى، علما بأن هيغسيث ينفي أن يكون قد مارس أي علاقة بالإكراه.

وتزايد التشكيك بصوابية هذا الخيار مع نشر صحيفة نيويورك تايمز تقريرا يفيد بأن والدة هيغسيث وصفت ابنها في بريد إلكتروني في عام 2018 بأنه "معتد على النساء" وضعيف الشخصية. لكن بينيلوب هيغسيث تراجعت عن أقوالها الأربعاء في تصريح لفوكس نيوز شدّدت فيه على أنها "تسرّعت" في بريدها الإلكتروني الذي كتبته إبان طلاق ابنها.

ووفق صحيفة "نيويوركر"، اضطر هيغسيث للتخلي عن رئاسة جمعيتين بعد اتّهامه بالاعتداء الجنسي والتعاطي المفرط للكحول وسوء الإدارة. وسبق أن اضطر ترامب لاختيار شخصية بديلة لتولي وزارة العدل بعد انسحاب مات غيتز على خلفية اتهامه بأنه دفع قبل سنوات مبلغا لفتاة قاصر كانت تبلغ 17 عاما لممارسة الجنس معه، وهو أمر ينفيه بشدّة.

ع.ش/ف.ي (أ ف ب)