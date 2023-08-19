 رغم استياء الغرب... لماذا تحافظ أفريقيا على تحالفها مع بوتين؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 19.08.2023

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سياسة واقتصاد

رغم استياء الغرب... لماذا تحافظ أفريقيا على تحالفها مع بوتين؟

تعقد مجموعة بريكس قمتها الأسبوع المقبل في جوهانسبرغ لبحث عدة قضايا من بينها احتمال توسيع التكتل، ووسائل تعزيز نفوذه. غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خيم على أجواء القمة تماماً كما كان سيفعل حضوره لها.

شهدت القمة الروسية-الأفريقية التي عقدت الشهر الماضي حضواً أقل من قبل الزعماء الأفارقة

شهدت القمة الروسية-الأفريقية التي عقدت الشهر الماضي حضواً أقل من قبل الزعماء الأفارقة

تقول مجموعة بريكس إن قمتها الأسبوع المقبل في جوهانسبرغ ترمي إلى إنشاء نظام عالمي أكثر إنصافاً وتمثيلاً لدول العالم في مواجهة المؤسسات الاقتصادية الدولية التي تهيمن عليها الدول الغربية.

مختارات

لكن بعض المراقبين يقولون إن غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن المحادثات قد يضعف نفوذ بلاده المتنامي في القارة السمراء.

وروسيا هي إحدى الدول الخمس الأعضاء في مجموعة بريكس إلى جانب الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا. وجاء الاسم اختصاراً للأحرف الأبجدية الأولى باللغة اللاتينية لكل من البرازيل وروسيا والهند والصين؛ إذ كانت هذه الدول في ذاك الوقت تحقق معدلات نمو اقتصادية عالية ما دفع لمزيد من التفاؤل حيال مستقبل المجموعة.

وأثار احتمالية حضور بوتين القمة الكثير من الجدل خاصة مع صدور مذكرة توقيف دولية بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في أواخر فبراير / شباط العام الماضي.

الجدير بالذكر أن بوتين استُهدف في بداية مارس /آذار الماضي بمذكّرة من  المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب جريمة حرب تتمثّل في "ترحيل" أطفال أوكرانيين، وهي اتهامات ترفضها موسكو بالكامل.

وكان حضور بوتين القمة سيمثل معضلة دبلوماسية وقانونية لجنوب إفريقيا قبل أن تخرج روسيا لتؤكد أن وزير خارجيتها سيرغي لافروف سوف يراس وفدها المشارك في لقاء بريكس.

وفي مقابلة مع DW، قال جدعون شيتانغا، الباحث المساعد في جامعة ويتواترسراند في جوهانسبرغ، إن حضور بوتين "كان سيشتت الانتباه نظراً للجدل الذي أحدثته مذكرة المحكم الجنائية الدولية. ومن هنا فإن عدم مشاركة بوتين سوف يعزز التباحث بين زعماء القمة حول القضايا الرئيسية الراهنة أو بعبارة أخرى، سيكون هناك ضجيجاً أقل حيال الرئيس الروسي واعتقاله وربما القضية برمتها المتعلقة بالعلاقات بين روسيا والدول الأفريقية".

لن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة بريكس المقبلة في جنوب أفريقيا

لن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة بريكس المقبلة في جنوب أفريقيا

الغائب الحاضر

وفيما يتعلق بقضية حضوره قمة بريكس أم لا، خرج بوتين بنفسه في يوليو / تموز الماضي ليقلل من أهمية رحلته المحتملة إلى جنوب أفريقيا، قائلاً: "أنا على اتصال بجميع زملائي"، في إشارة ضمنية إلى زعماء الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا. وأضاف "لذا، لا أعتقد أن وجودي في قمة بريكس سيكون أهم من وجودي هنا في روسيا في الوقت الراهن".

ومع ذلك، قال جوستافو دي كارفالو، الباحث البارز في معهد جنوب إفريقيا للشؤون الدولية والمتخصص في العلاقات الروسية-الأفريقية، إن وضع الاقتصاد الروسي بات الآن صعب للغاية، ما يعني أن حضور بوتين كان سيمهد الطريق أمام مفاوضات أكثر جدية لتعميق العلاقات مع بلدان المجموعة. وفي مقابلة مع DW، أضاف "الحرب تلقي بظلالها على بوتين. لذا ربما كان من الممكن إبرام اتفاقيات قوية ورفيعة المستوى، إذا حضر بوتين قمة بريكس، لكني لا أعتقد أن غيابه سيكون له التأثير الكبير في كلتا الحالتين".

وأثارت قضية حضور بوتين قمة بريكس الكثير من الجدل في جنوب أفريقيا حيث حث حزب "مقاتلو الحرية الاقتصادية" اليساري المتشدد، وهو ثالث أكبر حزب في جنوب أفريقيا وأحد أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد، زعماء الصين والهند والبرازيل على مقاطعة القمة لإعلان التضامن مع بوتين. ودعا زعيم الحزب، يوليوس ماليما، أنصاره للخروج في مظاهرات مؤيدة للرئيس الروسي: "ندعو زعماء جمهورية الصين الشعبية والهند والبرازيل إلى عدم حضور قمة بريكس تضامناً مع الرئيس بوتين. (رئيس جنوب أفريقيا سيريل) رامافوزا الجبان! لم يستطع تقديم ضمانات بأن جنوب أفريقيا لن تعتقل بوتين ... لن ندعم الإمبريالية ضد الرئيس بوتين".

عمليات مجموعة فاغنر في إفريقيا

انقلاب النيجر

ولم يقتصر الجدل الراهن على حضور بوتين القمة من عدمه بل امتد أيضاً إلى الانقلاب العسكري الذي عصف بدولة النيجر في منطقة الساحل الأفريقي حيث سلط الضوء على تنامي النفوذ الروسي في أفريقيا وتحديداً في منطقة غرب القارة السمراء التي شهدت موجة من الانقلابات خلال السنوات الثلاث الماضية.

فعقب الانقلابين العسكريين في مالي وبوركينا فاسو خلال العامين الماضي، أقدم حكام البلاد على طرد القوات الفرنسية من جهة وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع موسكو من جهة أخرى، فضلاً عن تحذير حكومتي البلدين من مغبة أي تدخل عسكري من قبل مجموعة غرب أفريقيا "إيكواس" لاستعادة النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر.

تزامن هذا مع دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى حلّ سلمي لأزمة الانقلاب في النيجر حيث نقل الكرملين عنه قوله خلال اتصال مع أسيمي غويتا، رئيس المجلس العسكري في مالي: "من المهم حلّ الوضع المتعلق بجمهورية النيجر بالوسائل السلمية والسياسية حصراً".

يشار إلى أن رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم كان يُنظر إليه باعتباره حليفاً للدول الغربية.

لكن الباحث في شؤون دول منطقة البحيرات العظمى، فريدريك قولوبا موتيبي، قال إن روسيا تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة في منطقة الساحل على غرار ما أقدمت عليه القوى الغربية الأخرى في الماضي. وفي مقابلة مع DW، أضاف: "روسيا مثل أي قوى غربية أخرى سوف تدعم الحكومات الأفريقية التي تحقق لها مصالحها".

المصالح قبل كل شيء

من جانبه، يعتقد جدعون شيتانغا، الباحث المساعد في جامعة ويتواترسراند في جوهانسبرغ، أن الرأي القائل إن روسيا تساهم بشكل ضئيل في اقتصادات البلدان الأفريقية مقارنة بنفوذها ووجودها العسكري، سيظل السردية المهيمنة. وأضاف "لكن بعض الأفارقة يعتبرون بوتين حليفاً رئيسياً، فضلاً عن أن الشعوب الأفريقية تعير اهتماماً أكبر لكيفية استفادة دولها من قمة البريكس وما يتمخض عنها".

ويعتقد شيتانغا أن الدول الأفريقية لن تستسلم للضغوط الغربية الرامية إلى إبعادها عن روسيا، قائلاً: "هناك قلق كبير بين صانعي السياسة ومراكز الفكر والأكاديميين في أفريقيا الذين ينتقدون بشدة ما يرونه نفاقاً غربياً في ظل محاولات الدول الغربية التأثير أو إملاء سياستها على البلدان الأفريقية."

وفي هذا السياق، أشار موتيبي، الباحث في شؤون دول منطقة البحيرات العظمى، إلى أن الزعماء الأفارقة على دراية تامة بموقف الدول الأخرى وخاصة الغربية تجاه روسيا، مستشهداً في ذلك بمشاركة 17 رئيس دولة أفريقي فقط في القمة الروسية-الأفريقية التي عقدت الشهر الماضي في سان بطرسبورغ.

الجدير بالذكر أن القمة الروسية-الأفريقية الأولى التي عقدت عام 2019 شهدت حضوراً كبيراً من زعماء القارة بمشاركة 43 رئيس دولة.

وفي ذلك، قال موتيبي إنه من غير المنطقي القول "بأن الزعماء الأفارقة سافروا أو قاموا بتمثيل بلادهم في موسكو لأنهم يعشقون بوتين، لكن لأنهم لديهم مصالح مع روسيا يجب الحفاظ عليها".

إسحاق موغابي / م.ع

  • Niger | Wasserversorgung in Niamey

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    فقر مدقع

    النيجر هي واحدة من أفقر دول العالم حيث تحتل المرتبة السابعة بين أفقر دول العالم. تعدادها سكانها يبلغ أكثر من 25 مليون نسمة، فيما يقبع قرابة نصف السكان تحت خط الفقر، بما في أكثر من 10 ملايين شخص يعيشون في فقر مدقع.

  • Niger Flüchtlinge auf ihrem Weg in Richtung Norden

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    عبء اللاجئين

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  • Flüchtlinge im Tschad

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    العيش في كنف المساعدات

    40 بالمئة من ميزانية النيجر تأتي من المساعدات الخارجية. فقد خصصت بروكسل 503 ملايين يورو بين عامي 2021 و2024 لاستخدامها في التعليم والحوكمة والنمو المستدام، مع تخصيص 70 مليون يورو العام الماضي لدعم جيش النيجر. وأعلنت فرنسا عن حزمة مساعدات قيمتها 131.6 مليون دولار للنيجر، فيما قدمت واشنطن مساعدات بقيمة 233 مليون دولار. وأعلنت ألمانيا في 2021 عن حزمة مساعدات لمدة عامين بقيمة 131 مليون دولار.

  • Niger Uranabbau

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    ثروات طبيعية ضخمة

    تزخر النيجر بثروات طبيعية هائلة في مقدمتها اليورانيوم. تمتلك النيجر سادس أكبر احتياطي من اليورانيوم على مستوى العالم، حيث تعد أوروبا المستفيد الأكبر. إذ تلبي النيجر ربع حاجة بلدان التكتل من اليورانيوم المستخدم لإنتاج الطاقة. ولا تقتصر ثروات النيجر الطبيعية على اليورانيوم بل تزخر أيضا بالذهب، حيث بلغت صادراتها منه 2.7 مليار دولار عام 2021، فضلا عن أنه يوجد بها خام الحديد والقصدير والفوسفات والنفط.

  • Niger Uranabbau in Arlit

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    ركيزة اقتصادية

    بفضل ما تمتلكه النيجر من يورانيوم وذهب ونفط، باتت ثرواتها الطبيعية الضخمة ركيزة اقتصاد البلاد، حيث قدرت الحكومة بأنها تشكل نحو 40 في المئة من صادراتها، فيما يساهم قطاع المعادن بنسبة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

  • Riesen-Rappenantilope

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    ثروة حيوانية وزراعية

    تمتلك النيجر ثروة حيوانية وزراعية ضخمة. ووفق بيانات البنك الدولي يمثل القطاع الحيواني نحو 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يعتمد أكثر من 80 في المئة من سكانها على الزراعة. بيد أن هناك تناقضا في القطاع الزراعي بين شمال وجنوب البلاد. إذ تعاني المناطق الشمالية من جفاف وتصحر فيما تسقط في المناطق الجنوبية أمطار وفيرة.

  • Niger Wahlen Wähler

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    واحة للاستقرار والديمقراطية

    لسنوات طويلة، ظلت النيجر واحة الاستقرار وآخر معاقله في منطقة الساحل، التي تعصف بدولها اضطرابات وأزمات سياسية خانقة. فقبل عامين، شهدت البلاد انتقالا ديمقراطيا ناجحا للسلطة رغم محاولة انقلاب فاشلة حاولت إرباك المشهد الديمقراطي، وهو تطور على عكس ما حصل في دول الجوار، لا سيما مالي وبوركينا فاسو التي شهدت في السنوات الأخيرة أربعة انقلابات.

  • Niger Angriff auf das Hauptquartier von PNDS in Niamey

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    تاريخ حافل بالانقلابات

    ورغم تمتعها بمسار ديمقراطي نسبي، إلا أن تاريخ النيجر حافل بالانقلابات منذ استقلالها عام 1960. فقد وقع أول الانقلابات العسكرية عام 1974 حين أطاح الجيش بحكومة تولت زمام الأمور في البلاد منذ الاستقلال. وفي عام 1996 وقع انقلاب آخر قاده الجيش ضد رئيس البلاد مهمان عثمان، بيد أن انقلاب عام 1999 كان الأكثر دموية في تاريخ البلاد.

  • Niger, Niamey | Kundgebung von Anhänger der Putschisten

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    انقلاب قلب الموازين

    في السادس والعشرين من يوليو / تموز الماضي، أعلنت قوات من الحرس الجمهوري استيلاءها على السلطة واعتقال الرئيس المنتخب محمد بازوم الذي رفض قبول ذلك. وفي بيان متلفز، أعلن الانقلابيون تشكيل ما يُعرف بـ " المجلس الوطني لحماية الوطن".

  • Niger | General Tchiani übernimmt Macht nach Putsch gegen Präsident Bazoum

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

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  • Niger 's Innenminister Mohamed Bazoum

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    محمد بازوم.. الرئيس السجين

    ينحدر الرئيس بازوم من أصول عربية، فهو ينتمي إلى قبائل "عرب ديفا" الذين يمثلون نسبة 0.3 بالمئة من السكان. في الثاني من أبريل/ نيسان 2021، أدى محمد بازوم اليمين الدستورية رئيسا للنيجر حيث كان أول رئيس مدني منتخب يتسلم السلطة سِلميا من رئيس مدني منتخب. وقبل الرئاسة، شغل بازوم مناصب وزراية، فضلا عن دوره في "حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية" الحاكم. ومنذ الانقلاب، بات بازوم معتقلا في قصره. م.ع