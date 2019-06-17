رغم أداء مخيب ـ "أسود الأطلس" يفوزون على ناميبيا

أبدى الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة القدم، رضاه التام على أداء فريقه أمام ناميبيا والفوز 1 / صفر اليوم الأحد (23 حزيران/ يونيو 2019) في أولى مبارياته بالمجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر.

وقال رينارد في تصريحات صحفية عقب المباراة اليوم الأحد: "مباراتنا مع ناميبيا هي نسخة من لقاء مصر في الافتتاح مع زيمبابوي وكذلك المباريات الأولى التي أقيمت في اليومين الماضيين". وأضاف: "المباراة كانت صعبة للغاية وعانينا كثيرا حتى سجلنا الهدف والأهم هو حصد النقاط الثلاث".

وتابع :"الفوز في المباراة الأولى أمر مهم للغاية، سندخل مباراتنا الأصعب مع كوت ديفوار بهدوء وتركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا على التأهل". وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اللقاء وجه رينار التحية لريكاردو مانيتي المدير الفني لمنتخب ناميبيا.

فعلى وقع هتاف مئات المشجعين الذين حضروا في ستاد السلام في القاهرة، لم يقدم أسود الأطلس أداء على قدر التوقعات والآمال المعقودة، رغم التحفيز المتواصل بهتافات "إلعب يا مغرب" و"فيفا (عاش) المغرب".

وانتظر أسود الأطلس حتى الدقيقة 89 لتحقيق الفوز بهدف يتيم.

وافتقد المنتخب المغربي المتوج باللقب الإفريقي مرة واحدة في تاريخه (1976) في توفير النجاعة الهجومية المطلوبة والضغط الكافي، لاسيما عبر الأجنحة، في مواجهة منتخب متواضع يخوض النهائيات للمرة الثالثة، وفشل في تحقيق أي فوز في مبارياته الست السابقة ضمن نسختي 1998 و2008 (سجل أربع هزائم وتعادلين)، علما بأن إحدى هزائمه كانت أمام المغرب بالذات بنتيجة 1-5 في الدور الأول أيضا.

وعكس الأداء المغربي النتائج غير المشجعة التي حققها في المباريات التحضيرية، حيث تلقى خسارتين أمام زامبيا 2-3 وغامبيا صفر-1. وقدم المنتخبان عرضا مخيبا على مدى المباراة لاسيما في الشوط الأول منها، خلا من أي فرص خطرة جدية على المرميين.

أ.ح/م.أ.م (د ب أ، ا ف ب)