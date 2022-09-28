 رصد تسرب جديد ـ سيناريوهات محتملة لعملية ″التخريب″ في ″نورد ستريم″؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.09.2022

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رصد تسرب جديد ـ سيناريوهات محتملة لعملية "التخريب" في "نورد ستريم"؟

اتهامات متبادلة وتكهنات شهدتها الساعات الماضية بشأن من يقف وراء تخريب خطي أنابيب نورد ستريم خاصة وأن تحديد الفاعل بدقة يحتاج لبعض الوقت ويترك الجميع في حالة من عدم اليقين، فكيف يرى المحللون والخبراء العسكريون الأمر؟

صورة ترصد تسربا للغاز في خط نورد ستريم 2 في بحر البلطيق بالقرب من الدنمارك. الصورة بتاريخ 27 سبتمبر 2022

"القيادة البحرية لحلف شمال الأطلسي والسفن الحليفة تتوقع أنشطة هجينة وتستعد لها، بما في ذلك تخريب البنى التحتية الحيوية"

 

رصد خفر السواحل السويديون تسرّب للغاز من موقع رابع في أنبوب نورد ستريم الذي يتعرّض لعمليات تخريب محتملة، في بحر البلطيق. وقال مسؤول في الهيئة السويدية لوكالة فرانس برس "هناك تسرب من موقعين في الجانب السويدي وتسرب من موقعين في الجانب الدنماركي" مشيرًا إلى أن التسربين من الجانب السويدي حصلا "على مقربة من بعضهما".

وكانت سلطات البلدين أفادت حتى الآن عن تسرب من موقع واحد في الجانب السويدي ومن موقعين في الجانب الدنماركي.

يأتي هذا التطور في وقت يتم الحديث عن "عمل تخريبي" يقف وراء تسرب الغاز من خطي الأنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 بين روسيا وألمانيا. ويشتبه الاتحاد الأوروبي في وجود عمل تخريبي وراء تسرب الغاز من خطوط الأنابيب الروسية التي تمتد أسفل سطح البحر إلى أوروبا وتوعد برد "قوي" على أي تعطيل متعمد للبنية التحتية للطاقة.

مراقبة مشددة

ورغم أن وقوع حوادث عرضية بشكل متزامن يبدو أمرا غير وارد، إلا أن الغموض لا يزال يخيم على طريقة مهاجمة الأنابيب وهوية الفاعل. وقع التسرب في المياه الدولية قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية في بحر البلطيق، بين جنوب السويد وبولندا، وهي منطقة تعد منذ فترة طويلة من أكثر المساحات المائية الخاضعة للمراقبة عن كثب في العالم.

واعتبر خبراء أن قوات عسكرية مختلفة في المنطقة قادرة على تنفيذ عملية كهذه. 

وكتب المحلل البحري المستقل أتش آي ساتون على تويتر أنه خلال الحرب الباردة "نشر الاتحاد السوفيتي غواصات تجسس تتمتع بقدرات هندسية خاصة للتعامل مع قاع البحر في البلطيق". وأضاف ساتون أنه على الرغم من أن دول البلطيق السوفيتية السابقة باتت تنتمي الآن إلى حلف شمال الأطلسي، إلا أن البحرية الروسية اليوم تمتلك "أكبر أسطول من غواصات التجسس في العالم" في القطب الشمالي.

وتابع "انهم قادرون على إتلاف خط أنابيب في بحر البلطيق. ومع ذلك فإن ذلك يبدو أمرا غير محتمل".

ووجهت الحكومات الغربية أصابع الاتهام إلى موسكو التي وصفت هذه المزاعم بأنها "سخيفة". وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "الخطان كانا ممتلئين بالغاز المكلف للغاية والجاهز للضخ. الآن يختفي هذا الغاز في الهواء".

سيناريوهات مختلفة

وقال ليون هيرث أستاذ سياسات الطاقة في جامعة هيرتي في برلين إنه سيكون من الصعب الوصول إلى الأنابيب على عمق 70 مترا تحت الماء. وأضاف أن "إلحاق الضرر بخطي أنابيب للغاز في قاع البحر هو حدث كبير، لذا من المرجح أن تكون جهة فاعلة تابعة لدولة ما وراء ذلك"، مستبعدا ضمنيا وقوع هجوم "إرهابي" أو إجرامي.

Infografik Gaspipelines von Russland nach Europa AR

وصرح مسؤول عسكري فرنسي كبير لوكالة فرانس برس أنه بالنسبة للجيوش الحديثة، فإن المنطقة "مناسبة بشكل مثالي لغواصات الجيب"، وهي غواصات قزم مع طاقم صغير وغالبا ما يتم نشرها من سفينة. ويمكن إرسال غواصين إلى قاع البحر لوضع متفجرات، وإلا فإن الألغام ذاتية الدفع أو غواصة مسيّرة يمكن أن تقوم بالمهمة. وأضاف المسؤول إن "الغواصات المسيّرة تغادر من غواصة تقف على بعد أميال بحرية عدة من الهدف (... ) ولأن الهدف ثابت فالعملية ليست بهذا التعقيد" بالنسبة لهجوم من بعد.

المزيد من أعمال التخريب؟

وأشار الى أن الهدف الثابت يجعل من غير المرجح أن تكون الأنابيب قد ضربت بالطوربيدات لأن هذا السلاح يستخدم عادة لمهاجمة أهداف متحركة. وقدر معهد نورسار النروجي للزلازل حجم الانفجار بما يعادل 700 كيلوغرام من مادة "تي ان تي"، وهو تأثير يمكن أن ينتج من عبوات حديثة.

وقال جوليان باولاك من جامعة هيلموت شميدت في هامبورغ "بحر البلطيق ضيق وضحل، وتقريبا أي حركة يتم تعقبها ومراقبتها من قبل الدول المطلة عليه ومن قواتها البحرية". وأضاف أن "القيادة البحرية لحلف شمال الأطلسي  والسفن الحليفة تتوقع أنشطة هجينة وتستعد لها، بما في ذلك تخريب البنى التحتية الحيوية". ومع ذلك، قال باولاك إن "السفن والغواصات قادرة على نشر غواصين قتاليين وأيضًا مركبات بدون طيار تحت الماء".

وقال المصدر العسكري الفرنسي إن الهجوم في أعماق البحر سيكون "عملية بحرية خاصة"، مضيفا "الأمر ليس سهلا، انما هناك من يفعله، لكن يجب أن يكون ذلك منسقا ومعدا له بشكل جيد".

يعتقد محللون أن تحديد الفاعل الحقيقي قد يستغرق بعض الوقت، ما يترك حالة من عدم اليقين من المرجح أن تستغلها جهات مختلفة. وفي الوقت الحالي يتفق المحللون على أن الهجوم على نورد ستريم مرتبط بحرب أوكرانيا.  ومن المؤكد أيضا أن تضرر أنابيب الغاز يزيد من الضغوط على الاقتصاد الأوروبي المتعطش لمصادر طاقة جديدة من أجل تعويض الشحنات الروسية المتوقفة.

وأضاف هيرث الذي لديه شكوك بأن الروس قاموا بتخريب الأنابيب "إنه تذكير صارخ بضعف البنى التحتية للطاقة لدينا". وتابع "إذا كان هذا صحيحا، فهو أمر يبعث على القلق. وعلى أقل تقدير يعني أن روسيا تحرق الجسور: إنها ترسل أوضح إشارة ممكنة الى أنها لن تقوم بتسليم الغاز في أي وقت قريب".

ا.ف/ ع.ج.م    (أ.ف.ب)

  • خزان فيو إيموسون في جبال الألب بسويسرا

    سويسرا: طاقة نظيفة من جبال الألب

    جوهرة زرقاء

    بلونه الأزرق الناصع يتلألأ خزان المياه فيو أيموسون الواقع وسط جبال الألب تحت أشعة الشمس. في أغسطس/ آب الماضي بدأ هنا تشغيل ثاني أكبر محطة توليد بتخزين ضخي في سويسرا. بنحو 900 ميغاواط يولد نانت دي درانس طاقة تعادل تلك التي يولدها جناح في محطة نووية لتوليد الطاقة، وبإمكانه تزويد 900.000 بيت بالكهرباء.

  • Rechts im Bild sind Menschen zu sehen, die über die Staumauer des Vieux Emosson spazieren. Im linken Bildvordergrund schimmert der blaue See.

    سويسرا: طاقة نظيفة من جبال الألب

    استعراض القوة في محطة توليد الطاقة

    السد الذي طال انتظاره طويلا كان يستحق كل هذا الانتظار والعمل، فقد استغرق بناء المرافق تحت الأرضية 14 عاماً بتكلفة ناهزت 2.3 مليار يورو. خلال هذه الفترة قام العمل بحفر خندقين رأسيين في صخور الألب، ويمكن من خلالهما ضخ المياه، كما تم حفر خنادق وقنوات بطول 17 كيلومتراً من الأنفاق.

  • Das Bild aus der Vogelperspektive zeigt zwei Spaziergänger auf der Staumauer; im oberen Bildbereich ist ein Stück des Sees zu sehen.

    سويسرا: طاقة نظيفة من جبال الألب

    حافة ضيقة

    تقع محطة الطاقة الفعلية على بعد 600 متر أسفل سد فيو إيموسون الذي يحب للبعض السير فوقه، وتظهر على هيئة مغارة عظيمة. واعتمد المهندسون الفرق في الارتفاع بين بحيرتي السد، وهما فيو أيموسون وأيموسون، لتوليد الطاقة ومن ثم تخزينها.

  • Schweiz Kraftwerk Nant de Drance Finhaut

    سويسرا: طاقة نظيفة من جبال الألب

    القوة في العمق

    تعمل المنشأة مثل بطارية هائلة: فمياه أيموسون الواقع في الأسفل يتم نقلها بمضخات إلى أعلى السد. وتُشغل المضخات عندما يفوق توليد الكهرباء من مصادر أخرى مثل الرياح والشمس الطلب وتصبح فائضة عن الحاجة. وهنا يمكن مشاهدة علامات مستويات المياه على ضفة فيو أيموسون.

  • Das Bild zeigt die unterirdische Kammer des Kraftwerks, in der sich, hintereinander aufgereiht, die sechs weißen Turbinen befinden.

    سويسرا: طاقة نظيفة من جبال الألب

    توربينات توربو

    على هذا النحو يتم تخزين الطاقة: عندما تكون هناك حاجة إلى الكهرباء تتدفق المياه بمساعدة قوة الجاذبية من الخزان الواقع في الأعلى بـ 2200 متر. ويوجد من المياه ما يكفي لمدة 20 ساعة من التشغيل الكامل. وتشغل 360 مترا مكعبا من الماء في الثانية الواحدة تحرك هذه التوربينات الستة.

  • Das Bild zeigt den Kraftwerkdirektor vor einer großen, blauen Leitung im Kraftwerk. Er trägt einen Schutzhelm und einen organgefarbenen Pullover.

    سويسرا: طاقة نظيفة من جبال الألب

    طاقة في غضون خمس دقائق

    يمكن لمحطة نانت دي درانس توليد 20 غيغاوات في الساعة من الطاقة المخزنة. "هذا يعني أنه يكفي لشحن 400 ألف سيارة كهربائية بالطاقة تماماً في آن واحد"، كما يقول مدير المحطة آلان سوتيي. ولا يستغرق الأمر سوى خمس دقائق للتحول من عملية الضخ إلى توليد الكهرباء بالقدرة الكاملة.

  • Ein Bagger hievt eine Walze in die Höhe, im Hintergrund sind die Alpen zu sehen.

    سويسرا: طاقة نظيفة من جبال الألب

    فائض من الطاقة النظيفة

    عمال يربطون نانت دي درانس بشبكة نقل الكهرباء. وتنتج سويسرا ما يصل إلى 60 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة الكهرومائية، أي أكثر مما تستهلكه في المتوسط السنوي. أما الفائض فيتم تصديره، ففي 2020 صدرت ما مجموعه نحو 10 بالمائة من إنتاجها من الكهرباء. وبفضل محطة الطاقة الجديدة يمكن زيادة صادراتها منها بشكل ملموس.

  • Simonetta Sommaruga steht neben dem Stausee, im Hintergrund ist die Staumauer zu sehen. Auf den umgebenden Bergen liegen noch Schneereste.

    سويسرا: طاقة نظيفة من جبال الألب

    "لدينا ما نعرضه على أوروبا"

    "نعول على أوروبا. وبإمكاننا أن نقدم شيئاً لأوروبا من خلال محطات توليد طاقة مثل نانت دي درانس"، كما قالت المستشارة الاتحادية سيمونيتا زوماروغا، وهي تقف هنا قبل تشييد جدار السد فيو أيموسون. ونظرا لنقص الطاقة الذي يهدد أوروبا يمكن لمحطة توليد الطاقة السويسرية الجديدة المساهمة في تأمين التزود بالطاقة بدول أوروبا. إعداد: نيله ينش/ م.أم.


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