 رش المحاصيل بطائرات مسيرة.. حماية للمزارعين وتيسير للزراعة! | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 22.02.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

رش المحاصيل بطائرات مسيرة.. حماية للمزارعين وتيسير للزراعة!

نجح متخصص بنظم المعلومات في كمبوديا في ابتكار طائرات مسيرة مخصصة للاستخدام بمجال الزراعة بما يجعلها أسرع وأكثر سهولة وكفاءة مقارنة بالطرق التقليدية؟ فكيف يمكن استخدام هذه الطائرات؟ وما هي تكلفة الحصول على واحدة منها؟    

متخصص بمجال نظم المعلومات في كمبوديا يبتكر طائرة مسيرة مخصصة لرش المحاصيل الزراعية بالأسمدة والمبيدات الحشرية

متخصص بمجال نظم المعلومات في كمبوديا يبتكر طائرة مسيرة مخصصة لرش المحاصيل الزراعية بالأسمدة والمبيدات الحشرية

 هينغ سوفيك ليس مزارعا، فهو يعمل بمجال نظم المعلومات في مصنع للنسيج بكمبوديا، لكنه على دراية بمتطلبات المزارعين وعمل على التوصل إلى وسيلة تجعل من عملية رش الحقول الواسعة بالمبيدات أمرا أقل صعوبة.

مختارات

تطوير الطائرات المسيرة "الدرون" مستمر ولا يعرف حدا، لزيادة فعاليتها وتوظيفها في مختلف المجالات المدنية والعسكرية والتجارية وحتى الإسعاف. ويعمل باحثون إسرائيلون على تطوير درون بري جوي بمزيات جديدة ومتعدد الاستخدامات. (10.06.2019)

يستخدم ملايين المزارعين في الهند مبيدات آفات زراعية مغشوشة ويرشونها في حقولهم ما يؤدي إلى تلوث التربة وتراجع ناتج المحاصيل وتعريض صحة الإنسان والأمن الغذائي للخطر في البلد التي يبلغ عدد سكانه 1.25 مليار نسمة. (20.11.2015)

ونجح سوفيك، البالغ من العمر 38 عاما، في تصميم طائرة مسيرة مخصصة لرش الحقول الزراعية بالمبيدات اللازمة بما يجعلها عملية أكثر سهولة، فضلا عن حماية المزارعين من التعرض لمخاطر المواد الكيميائية.  

وفي لقاء أجرته معه DW، وصف سوفيك عملية العناية بالمحصول المزروع  بكونها "أكثر صعوبة" من الزراعة نفسها وقال: "رأيت أشخاصاً يترددون في قبول القيام برش المبيدات خوفا من احتمال أن تكون سامة".

 ويعمل استخدام الطائرات المسيرة على تحقيق توزيع "أسهل وأسرع وأكثر كفاءة"للمبيدات الحشرية مقارنة بالطرق التقليدية، حيث يؤدي إلى توفير 20 بالمئة من المبيد الزراعي، كما يتطلب رش الهيكتار الواحد من الأرض الزراعية 7 دقائق فقط، على حد وصف سوفيك، صاحب الفكرة.

ولا يتم استخدام الطائرات المسيرة لرش المبيدات الحشرية فقط، إذ يمكن توظيفها أيضا في عملية رش ما تحتاج إليه المحاصيل من أسمدة.

متخصص بمجال نظم المعلومات في كمبوديا يبتكر طائرة مسيرة مخصصة لرش المحاصيل الزراعية بالأسمدة والمبيدات الحشرية

يتنقل صاحب الطائرة المسيرة مع فريقه باستمرار لمساعدة المزارعين في رش حقولهم بالأسمدة أو المبيدات بواسطة ابتكاره

ولم يبدأ سوفيك في عرض ابتكاره بشكل تجاري في الأسواق بعد، حيث يحتاج لأسبوع واحد للانتهاء من بناء الطائرة بمجرد توفر المكونات اللازمة، فالمشكلة الأساسية التي تواجه سوفيك الآن هي عدم توفر جميع الأجزاء المطلوبة بالسوق المحلي في كمبوديا.

ووفقا لصاحب الابتكار، تتراوح تكلفة بناء الطائرة المسيرة وإعدادها بالبرامج والخرائط اللازمة ما بين 5000 و 20 ألف يورو. ولكن لا يحتاج غالبية المزارعين إلى امتلاك طائرات مسيرة خاصة بهم، إذ كل ما عليهم هو الاتصال بسوفيك لاستخدام طائرته.

ويتنقل سوفيك وفريقه باستمرار عبر كمبوديا، ويتواصل مع زبائنه ويجيب على ما يصل له من تساؤلات حول استخدام الطائرات المسيرة بمجال الزراعة عبر موقع فيسبوك.

د.ب/ ص.ش DW

  • Symbolbild | Klimawandel | Dürre | Indien (picture-alliance/Zumapress)

    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

    المياه سر الحياة

    تمثل المياه النظيفة 2.5% فقط من إجمالي المياه الموجودة على الأرض، والتي يُستَخدم 70% منها في الزراعة، بينما تشكل الثلوج أكثر من نصف مخزون المياه. وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يعاني ثلثي سكان العالم من ندرة في المياه بما سيؤثر على كافة جوانب الحياة.

  • Indonesien Reisbauer bearbeitet ein Reisfeld mit Ochsen an den Reisterrassen von Jatiluwih (Imago/Blickwinkel)

    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

    التربة الزراعية عملة نادرة

    تتصاعد حدة المنافسة على الأرض الزراعية بالذات مع استمرار الزيادة في أعداد البشر مع عدم مواجهة هذا بزيادة مقابلة في مساحة الأراضي الصالحة للزراعة، كما تزيد التقلبات الحادة بفعل التغيرات المناخية من سوء الوضع. وتقوم الدول التي تعاني من ندرة التربة الزراعية أو من الزيادة السكانية، مثل السعودية والصين، بالبحث عن ضالتها في القارة الأفريقية، حيث لا تقل قيمة التربة الخصبة اليوم عن قيمة الذهب.

  • Symbolbild: Gasgewinnung und Ölgewinnung in Norwegen (picture-alliance/dpaH. Oeyvind)

    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

    الوقود مهدد بالنضوب

    فيما يتعلق بالوقود، يقع البترول على قائمة موارد العالم التي تتجه نحو الزوال لكونه من مصادر الطاقة الغير متجددة. استمرار المعدل الحالي لاستهلاك الوقود، سيؤدي في النهاية لنضوبه، بما يمثل تحديا كبيرا لبعض الدول المعتمدة على مخزونها الضخم من النفط والغاز الطبيعي.

  • Traditioneller Abbau von Steinkohle im Bergwerk Wieczorek in Polen (picture alliance/PAP/A. Grygiel)

    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

    قطع العلاقة بالفحم

    بالرغم من تحفظ بعض الدول، مثل ألمانيا، على استخدام الفحم والسعي للتقليل أو تجنب استهلاكه باعتباره ملوثا للبيئة، بدأ احتياطي الفحم في النضوب. ففي بولندا، احتياطي الفحم البني الموجود بالمناجم من المتوقع نفاذه بحلول عام 2030، بينما يمكن للفحم الأسود الصمود لمدة أطول قليلا، وفقا لتوقعات الخبراء. وستضطر بولندا قريبا إلى التوقف عن استخدام الفحم وقطع علاقتها به.

  • Ostdeutschland Sand- und Kiesabbau in Rogätz (picture-alliance/ZB/P. Förster)

    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

    الرمال لن تكون في كل مكان

    عند الحديث عن الرمال، نعتقد أنها بلا نهاية، إلا أن عملية تكون الرمال تتسم بالبطيء الشديد. تعتبر الرمال موردا متجددا، ولكن في ظل استخدامها بمعدل مرتفع في عمليات البناء لن يُتاح الوقت الكافي لإعادة إنتاج المزيد منها. في المناطق النامية حول العالم، كغرب القارة الأفريقية حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان قبل حلول عام 2050، يمكن للرمال أن تتحول بهذه الحالة لمورد نادر.

  • Indonesien Illegaler Handel vom Schuppentier Pangolin (picture-alliance/Zuma/I. Damanik)

    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

    بعض الكائنات في خطر

    السلوك الطائش والمتهور للبشر نحو الكائنات الحية على كوكب الأرض سوف يتسبب بانقراض الكثير منها. يفرط الإنسان في استهلاك لحوم الحيوانات أو الإتجار بلحومها أو أجزاء منها، ولهذا هناك كائنات، مثل وحيد القرن وحصان البحر وأكل النمل المدرع، يمكن إضافتها لقائمة الموارد المهددة بالنضوب. كما إنه إذا استمر استهلاك وتهديد الإنسان لهذه الكائنات، ستصبح حياة البشر أنفسهم معرضة للخطر.

  • Pakistan Laswa Valley Überschwemmungen (AFP/S. Qayyum)

    موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

    المورد الأكثر ندرة في العالم

    وبالرغم أنه يبدو أن الأمر تأخر كثيرا ولم يعد هناك ما يمكن عمله، لكن ما يزال لدى الإنسان فرصة لعمل شيء ما قبل فوات الأوان. فبعض الخبراء يرون مثلا أن الأزمة المناخية يمكن حلها إن تم اتخاذ خطوات حاسمة خلال الـ 12 عاما القادمة.


مختارات

موارد مهددة بالنضوب.. فما الحل وهل فات الوقت؟

في اليوم العالمي لـ"استنفاذ الموارد الطبيعية" (29 يوليو/تموز)، نلقي نظرة على الموارد الأكثر ندرة حول العالم والمهددة بالزوال مع استهلاكنا اليومي الجائر لها، فهل فت الأوان أم لايزال هناك فرصة لتجنب الكارثة! (29.07.2019)  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

الديدان قد تكون مقززة لكن لها فوائد كثيرة!  

أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات  

أولى صور كواكب المجموعة الشمسية  

الروبوت البشري خلال خمسة قرون  