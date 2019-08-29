 رشا حلوة: جنى الدهيبي.. وعن جرأة النساء بخلع الحجاب علناً | آراء | DW | 04.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

آراء

رشا حلوة: جنى الدهيبي.. وعن جرأة النساء بخلع الحجاب علناً

في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة قصة الصحفية اللبنانية جنى الدهيبي وما تعرضت له منذ أعلنت عبر صفحتها في فيسبوك خلعها للحجاب، وعن جرأة النساء في الإعلان عن قرار خلع الحجاب.

arabisch Kolumnistin Rasha Hilwi (DW/Rasha Hilwi)

ما أن نشرت صورتها الشخصية (بروفايل)، عبر صفحتها الشخصية في موقع فيسبوك لوجهها دون حجاب، إنهالت على الصحفية اللبنانية، جنى الدهيبي، تعليقات مسيئة، موجات من الهجوم والتنمّر والعنف لأنها قررت خلع الحجاب، حجابها هي، أي قرارها الشخصي هذا على وجهها وشعرها وجسدها.

ولكن، هل يمكن أن تقرر المرأة قراراً يخص حياتها وجسدها ورأسها، دون أن تكون ضحية شكل ما من أشكال التعنيف؟ في منظومة مجتمع أبوية ترى بأن كل ما يتعلق بالمرأة هو شأن اجتماعي عام، وحتى ليس عائلياً فقط. صديقتي قالت لي قبل يومين، وكنا نتحدث عن قضية متعلقة بالنساء: "وُلدنا كي نعيش لعائلتنا… وللناس"، واستخدامها لكلمة "الناس" دلالة على ما تفرضه العائلات على نسائها أحياناً، لا لأنها تريد ذلك أو تؤمن به، لكن "خوفاً من كلام الناس"... وهنا يأتيني صوت جورج وسوف قائلاً: "كلام الناس، لا بيقدم، ولا يأخر".

طيب، أحاول أن ألطف أجواء الغضب هذه بأغنية "كليشيه" يعرفها عدد كبير منا، وبين المزح والجدّ، يأتي بيت الأغنية هذه ليحاور جرأة نساء كثيرات هذه الأيام، يعرفن جيداً تداعيات قراراتهن المتعلقة بحيواتهن الشخصية، خاصّة العلنية منها، ومع ذلك، لا يأبهن إلّا أن يحققنها ويعلنَ عنها، بقوة تدعو للتقدير، رغم كل ما يمكن أن يصلهن من هجوم، تنمّر، عنف وأحياناً تهديدات.

سأعود لفكرة ما يتعرضن له النساء حين يخترن مسار حيواتهن حسب مزاجهن الذاتي، وفي أحيانٍ كثيرة بدعم العائلة الصغيرة المحيطة وفي أحيانٍ أخرى، بمواجهتها أيضاً. لكن بداية أريد أن أركز على جرأة من يفعلن ذلك، في الوقت الذي فيه تدلّ مؤشرات عديدة على ازدياد العنف ضد النساء، على أن أكثر الفضاءات خطراً للنساء هي البيوت والأسر، أي الفضاءات الخاصّة، مع ذلك، يثلج الصدر فكرة أنه بالرغم من كل شيء، سنجد دوماً نساء تشقّ طريق حريتهن لتحقق رغباتهن وما تريده ذواتهن لأنفسهن ولأجسادهن.

في مقال للكاتبة الشابة منة بارح، المنشور في رصيف22 بعنوان "لم أجد الراحة في حياتي إلّا بعد خلع الحجاب"، قالت: "مرّ عام ولم أندم ولو لحظة واحدة على قرار خلعي للحجاب، بل بالعكس أشعر أن هذه أنا، هذا الطبيعي، هذا الفطري، هذا العادي، كنت أشعر كأن غطاء الرأس دخيل على جسدي، يُعيقني، يقيّدني، يمنع الطفلة التي بداخلي من الفرح بالتسريحات الجميلة ومن تطاير خصلات شعرها مع الهواء".

مختارات

في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة أهمية التضامن الواسع مع الفتاة الفلسطينية إسراء غريب ضد جريمة قتلها. (06.09.2019)

في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة رشا حلوة عن أهمية الإنجازات التي تحققها المرأة العربية رغم التحديات. هذه الإنجازات متجسدة اليوم بمثال الممثلة هند صبري كأول فنانة عربية تنضم إلى لجنة تحكيم "مهرجان فينيسيا السينمائي" (02.08.2019)

في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة السؤال هل الصداقة بين الرجال والنساء ممكنة خارج إطار الحب والجنس والزواج؟ خاصة لو هنالك ميول عاطفية وجنسية نحو الجنس الآخر. (20.09.2019)

وعودة إلى جنى الدهيبي، ونساء كثيرات أخريات قررن أن يقمن بخطوات "جريئة" بشكلٍ علني، مع أنهن كان يمكن أن يفعلن ذلك بصمتٍ أيضاً. واختيار الصمت أو "السر"، هو مسار شرعي تختاره نساء كثيرات لتجنب "وجع الرأس"، أو خسارات هن فقط يعرفنَ حجمها، ومن حقهن تماماً أن يخترن عدم خساراتها لأنهن وحدهن من يعرفن تداعيات ذلك على أنفسهن أوّلاً، وفي كثير من الأحيان على أشخاص مرتبطين فيهن، كالأطفال أو الوالدين وما إلى ذلك.

ولكن، في حديثنا عن جرأة إعلان خلع الحجاب تحديداً، وعلنية الإعلان، من المهم الإشارة إلى عامل مهم، ألا وهو من هي المرأة التي تُعلن عن ذلك؟ هل هي شخصية عامّة أم لا؟ وبالعودة إلى جنى الدهيبي، فهي صحافية معروفة، يعرفها أهل بلدها طرابلس وكذلك لبنان والعالم العربي، فوقع اختيارها على المجتمع الأبوي والذكوري يختلف عن وقع خلع حجاب لأمرأة "غير معروفة" وليس لديها متابعين، وهذا تعرفه العقليات الذكورية تماماً، لأن الشخص المعروف والمرأة صاحبة المصداقية بالضرورة ستؤثر على فتيات أخريات، فيعرف الرجال المهاجمين جيداً أن هذا سيهزّ عروش الأبوية ووصايتهم على النساء أكثر.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، هنالك عامل آخر متعلق بصورة المرأة "الناجحة والجيّدة" التي يرغب المجتمع بتكريسها بل وتقديسها. في قضية جنى، هي المرأة الناجحة والمشغولة بهموم وقضايا بلدها وأناسها بصدق، تكتب عنهم وترفع أصواتهم عالياً، في سياق بلد محافظ، ومعظم بلادنا محافظة بصورٍ نسبية. لكن، عندما خطت جنى نحو قرار ذاتي، متعلّق بحريتها الشخصية، وخلعت الحجاب (ورمزيته)، شعر البعض (أي الذين هاجموا جنى وتنمّروا عليها) بأنها مسّت أيقونة من أيقوناتهم، يعني، كيف يمكن أن نرى إمرأة ناجحة وتحكي هموم بلدها وأهلها وقد خلعت حجابها؟ 

لا تختلف هذه الرؤيا عن أي صورة نمطية أخرى تُرسم للمرأة، وفي كل مكان وزمان، صور عديدة، يُضاف إليها بعض التفاصيل أو يُحذف منها؛ النساء يجب أن يكن ناعمات، وأصواتهن منخفضة، لا يضحكن بصوتٍ عالٍ، لا يدخن السجائر ولا يخرجن للسهر في الليالي، وما إلى ذلك. وبالتالي، المرأة الناجحة في مهنتها، وهي إمرأة معروفة وشخصية عامّة، فإن خصوصيتها معرضة للانتهاك أكثر أحياناً من أخريات، وذلك لأن أي "خلل في ما رسم المجتمع لصورتها"، سوف يهدد منظومة مجتمع ترغب بأن تواصل رسم أشكال النساء وأدوارهن حسبما يلائمها.

على قدر ما وفّرت منصات السوشايل ميديا مساحة للنساء للتعبير عن أنفسهن بحرية وجرأة، على قدر ما وفّرت المنصات الافتراضية مساحة أكبر للتنمّر والهجوم. فكلما كانت المسافة بعيدة، غير ملموسة، بين الشخص والآخر، بلا لقاء جسدي أو وجهاً لوجه، يصبح الهجوم أسهل، والمعتدي أكثر ميلاً لعدم إحترام الأخلاق. وفي نفس الوقت، كشفت المنصات الرقمية حقيقة أشياء كثيرة كنا نحكي عنها سراً فقط، وكشفت أيضاً كيف يمكن أن تنشغل شرائح مجتمعية عديدة ومتنوعة بخلع فتاة لحجابها أكثر من انشغالها مثلاً بقضايا متعلقة بمصائر الناس، مستقبلهم، كالفساد والبطالة وانقطاع الكهرباء والسرقة وما إلى ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان.

من هنا، أكثر ما يمكنني التمسك به في سياق حديثنا هذا، هو ما نشرته الصحفية جنى الدهيبي عبر صفحتها في فيسبوك بعد موجات الهجوم عليها، وهو اقتباساً من ابن عربي، قال فيه: "لا تبلغ من الدين شيئاً حتى توقّر جميع الأخلاق".

* المقال يعبر عن وجهة نظر كاتبته وليس بالضرورة عن رأي مؤسسة DW.

 

مواضيع ذات صلة

Symbolbild | Antimuslimischen Rassismus

تقرير قانوني: ليس هناك مانع لحظر الحجاب في المدارس الألمانية 29.08.2019

منذ مايو/ أيار الماضي والحجاب في النمسا محظور في المدارس الابتدائية. إجراء تابعه الجيران باهتمام، ومنذ ذلك الحين تفكر بعض الدول في تطبيقه. وفي ألمانيا ظهر أول تقرير خبرة لا يرى أي مانع قانوني لذلك.

arabisch Kolumnistin Rasha Hilwi

رشا حلوة: حظر النقاب في تونس..لا يمكن توفير الأمن على حساب الحريات الفردية 12.07.2019

في مقالها* لـ DWعربية تتساءل الكاتبة الصحفية رشا حلوة عما إذا كان قرار الحكومة التونسية حظر النقاب في المؤسسات العامة يحقق فعلا الأمن للمواطنين. وترى بأن المرأة تصبح ضحية في هذه الحالة.

Muslimisches Leben in Berlin

ألمانيا- نسويات يثرن جدلا حادا حول ارتداء الحجاب 11.05.2019

لم يتوقف سيل الانتقادات، التي أثارتها ندوة حول الحجاب عقدت في مدينة فرانكفورت. فقد أجج موقف حدث بين بعض المحجبات والناشطة النسوية الألمانية أليس شفارتسر خلال الندوة النقاش حول الحجاب وصورة الحركة النسوية.

إعلان

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

الحراك الشعبي العراقي.. أزمة المرجعيات الدينية؟

Proteste im Irak (picture-alliance/dpa/A. al Mohammedaw)

الاحتجاجات في العراق وضعت الحكومة وقوى البرلمان في موقف حرج للغاية بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية والخدمية في البلاد، ما يضع النظام السياسي المبني على توافق طائفي على المحك. فهل باتت المرجعية الدينية في موقف حرج أيضا؟   

تونس - "صفقة دعائية" لمرشح رئاسي مع شركة أجنبية تثير جدلا

Tunesien Präsidentenwahl Ergebnis (AFP/F. Belaid)

اتهامات للمرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي بعقد اتفاق مع شركة لوبي كندية، من أجل دعمه للفوز بالرئاسة، وفتح قنوات سياسية لعقد لقاءات مع مسؤولين أوروبيين وأمريكيين.    

أزمة اللاجئين: زيهوفر بين دعم تركيا ماديا ومساعدة اليونان إداريا!

Türkei Suleyman Soylu und Horst Seehofer (picture-alliance/AA/G. Yilmaz)

مهمة زيهوفر في أنقرة وأثينا ليست سهلة. الاتفاق التركي الأوروبي مهدد بالانهيار، كما يرى مراقبون، والأوضاع كارثية في اليونان. زيهوفر لم يحمل معه مساعدات لحالة الطوارئ التي تقلق أوروبا، لكنه وعد الأتراك بمزيد من المساعدات.   

انتخابات البرلمان التونسي ـ توقعات بمعاقبة الناخبين للأحزاب التقليدية

Tunesien Präsidentschaftswahlen (AFP/F. Belaid)

يوم الأحد المقبل، ينتخب التونسيون برلمانا جديدا. وتشير كل الدلائل إلى أن الانتخابات ستكون صفعة يعاقب من خلالها الناخبون الأحزاب القائمة. التصويت العقابي المتوقع ربما سيصب في صالح المرشحين الشباب. المستقلين.    

يوم المسجد المفتوح .. تزايد القلق في صفوف مسلمي ألمانيا!

Bombendrohung gegen Ditib-Moschee in Duisburg (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

اعتادت مساجد ألمانيا أن تستقبل الزوار في "يوم المسجد المفتوح"، وذلك في الثالث من أكتوبر كل عام بمناسبة "إعادة توحيد ألمانيا". أبواب نحو ألف مسجد مفتوحة هذا العام لكن في ظل تزايد القلق في صفوف المسلمين في ألمانيا. لماذا؟    

لبنان: الانقسام السياسي يكبل الحلول ويعيق وقف نزيف الاقتصاد

Proteste im Libanon (DW/A. Vohra)

احتياطات النقد الأجنبي في لبنان في تناقص مستمر، وسط انقسام سياسي متزايد. وترى المؤسسات المالية الدولية أن الحلول لاستعادة الثقة والتغلب على أزمة السيولة الحالية مرهونة بتوافق سياسي عاجل.    