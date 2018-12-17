 رشا حلوة: السخرية كأسلوب لمواجهة الواقع... وللتجريح أحيانًا | آراء | DW | 19.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آراء

رشا حلوة: السخرية كأسلوب لمواجهة الواقع... وللتجريح أحيانًا

السخرية سلاح فعّال لتوجيه النقد خصوصا ضد السلطة سواء الاجتماعية أو السياسية أو الدينية، لكن أحيانا يتحول إلى أداة تجريح، وهو ما يتطلب حذرا شديدا كما تقول الكاتبة الصحفية رشا حلوة في مقالها* لـ DWعربية.

arabisch Kolumnistin Rasha Hilwi (DW/Rasha Hilwi)

السخرية، هي من مصدر "سَخِرَ"، وتعني الهُزْء والتهكّم. هو ساخر، والمفعول به "مسخور به". والسخرية هي بالأساس أسلوب تعبير، يهدف إلى الإضحاك، كما تحتوي في جزء كبير منها على نقد، سواء للبشر (أفراد وجماعات) أو لحدث أو لواقع، إلخ.. فيها من مواجهة للواقع من خلال نقده، ولكن بما أنها تحتوي على نقد لمجموعات من البشر، فهي أيضًا يمكن أن تكون جارحة، جارحة جدًا.

سنعود إلى نقطة التجريح لاحقًا، لكني سأتطرق بداية إلى الجوانب الإيجابية من أسلوب التعبير الساخر، خاصّة عندما يكون في وصف أو نقد أو مواجهة واقع مرير أو صعب أو قاسي. لربما سيقول البعض بأن السخرية هي موهبة أكثر مما هي طريقة تعبير بإمكاننا أن نطوّرها، لكن بنفس الوقت، إن موروثنا الثقافي يتكئ أيضًا على التعبير الذي يقول: "الله يكفينا شرّ هذا الضحك!"، إن تجمعت العائلة في البيت، وضحك أفرادها لساعة متواصلة على نكتة أو موقف ما، أحيانًا ما يقتحم أحد الحاضرين هذا المشهد الجميل، ليقول هذه الجملة بصوتٍ عالٍ، وكأن ما بعد الضحك المتواصل، بالضرورة ستأتي مصيبة ما!

بالتالي، نعم إن القدرة على الإضحاك هي موهبة، لكن أيضًا نتفادى أحيانًا أن نصنع من موقف ما أمرًا ساخرًا، لنخفف وطأته، إن كان ثقيلًا. التعامل بجدية مع الواقع هو أمر مهم، لكن السخرية تفيد في تخفيف ثقل هذا الواقع أو الحدث، تفيد الذات، على مستوى نفسي، ولربما تفتتح مساحة أخرى للتعامل معه ومواجهته. أذكر في مرة من المرات، التقيت بصديقة أحكي لها عن ظروف أمرّ بها، وكانت ظروف شخصية ثقيلة بعض الشيء. في منتصف الحديث، سألتني صديقتي: "رشا، إنت ليش بتعاملي نفسك بهاي الجدية؟ اسخري شوي من حالك!". هزّني سؤالها، وبنفس الوقت، أعطاني مادة للتفكير، بأنه بإمكاني أن "أنتقد" نفسي على بعض الأشياء، أو أشتمّ حدثًا صعبًا مررت به، لكن عبر تغيير بسيط في التعبير عن هذا السخط، بأن أسخر منه، سيكون نوع من اللطف على الذات، وبنفس الوقت، نظرة مختلفة عليه، لربما تساهم بأن أغيّر هذا الواقع أو ببساطة، تخفيف صعوبته.

مختارات

في مقالها* لـDW عربية تنطلق الكاتبة الصحفية رشا حلوة من نتائج دراسة أجريت حول خصائص حياة العزوبية والعلاقة بالمجتمع، وتنوه إلى أن حياة العزوبية يتم الحكم عليها بشكل مسبق في المجتمعات العربية. (12.12.2018)

في مقالها* لـDW عربية تنطلق الكاتبة الصحفية رشا حلوة من قضية الهجوم على الفنانة المصرية رانيا يوسف بسبب لباسها في مهرجان سينمائي، لتتساءل عمن له الحق في إختيار ما تلبس المرأة. (05.12.2018)

في مقالها* لـDW عربية ترى الكاتبة الصحفية رشا حلوة أن قطاعا واسعا من المثقفين والنشطاء السياسيين في العالم العربي يعيشون تناقضا داخليا كبيرا. تناقض ينكشف أمام حالات عديدة في الواقع. (21.11.2018)

تحضر السخرية في ثقافتنا، هنالك شعوب عربية أكثر من غيرها مشهورة بسخريتها، مثل المصريين تحديدًا. حيث من الصعب منافستهم بذلك غالبًا! وفي الفنّ، تحضر السخرية في المسرح والسينما والرواية كما في المسلسلات والبرامج التلفزيونية. ومؤخرًا، انتشرت في المنطقة العربية عروض ما يُسمى بـ "الستاند أب كوميدي".  في حديث مع الفنان الفلسطيني نضال بدارنة، وهو معروف بعروضه المسرحية الساخرة، ومنها عروض "الستاند أب كوميدي"، عن أهمية السخرية في مواجهة الواقع، قال: "ظروف كتابة الكوميديا في بلاد منكوبة، هي أمر يشبه الخيال. كيف ممكن أن نخلق كوميديا في واقع اجتماعي وسياسي وشخصي صعب؟ لم يكن يومًا الواقع السياسي أو الاجتماعي رادعًا للكتابة أو لتأليف الكوميديا، إنما واقع الحياة الشخصية واليومية هو العقبة أمام الفنان، في هذا السياق.

يمكن مواجهة الواقع السياسي والتقاليد المجتمعية أو المشاكل الاجتماعية، لكن ماذا عن الواقع اليومي المعاش؟ العائلة؟ الجيران والأصدقاء؟ هو شخصيًا ما يشدني في الكثير من الأحيان إلى القاع الذي لا أقوى فيه عن الكتابة. عند كتابة النص الساخر عن نفسك، يبقى السؤال أي حدود يمكن لي رسمها؟ ومشاركة الجمهور بقضايا شخصية وقصص من الذاكرة أو علاقة مركبة مع كل من يحيط بك… السخرية معناها أن تواجه نفسك أوّلًا، وتسمح لنفسك ككوميديان بتعرية نفسك أمام الجمهور. هذا الكسر هو ما يسمح ببناء علاقة مع جمهورك، تتيح لهم تقبلك عند كسر الطابوهات المتعلقة به".

في الحديث عن الفنّ الساخر، إنّ صح التعبير، أو حتّى السخرية بشكل عام، نلاحظ غياب الحضور النسائي في هذا الحقل. نعم، هنالك نساء ساخرات وقادرات على إضحاكنا بشكل هستيري. لكنهن أقل من الرجال في هذه المساحة التعبيرية، مع أن هنالك ازديادا في النساء الكوميديات، كما أن منصات التواصل الاجتماعية وفرت الإمكانيات للنساء بأن يعملن على برامجهن الساخرة الخاصّة بهن.

في حديث عن جانب آخر، وهو النكتة، كقصّة ساخرة، نرى أن عدد الذين يحكون النكت من الرجال أكثر من النساء. لماذا؟ وأين يلعب الجندر دورًا في التنكيت على سبيل المثال؟ هل القدرة على إضحاك الآخرين فيها مكاسب من "القوة المجتمعية"؟ وفي حال قالت امرأة نكتة، أي من النكت "من المفروض" أن تحكيها؟ وفقًا لمعايير لمنظومة مجتمعية ذكورية.

ومن هنا سأتطرق إلى جانب آخر، بعيدًا عن الجانب الإيجابي للسخرية بمواجهة الواقع، ويتعلق بالسخرية والتجريح. تحتوي نكت عديدة في موروثنا على العنصرية من "الآخر المختلف"، سواء المختلف بالدين، العرق والجنس كما الميول الجنسية. النكت التي تسخر من الأسود ومن المرأة ومن المثليين جنسيًا، هي جارحة، ومن الضروري نقدها، حيث أن الإضحاك هنا لا يمكن أن يكون مبررًا في ظلّ أن هذه السخرية تعمل على بلورة وعي جمعي "متقبل" لرفض الآخر، لقمعه في أحيان كثيرة وتعنيفه أيضًا.

مثل كل شيء، من المهمّ التعامل مع السخرية بسياقها. والنكتة، مثل النقد البناء أو "الجدي"، تحتاج إلى مسؤولية. في واقع مليء بالمرارة، السياسية والاجتماعية، تأتي السخرية لتخفف ثقله، وهذا إيجابي، لكن برأيي، من المهم نقد هذه السخرية إن كانت تساهم أيضًا في مواصلة مرارة هذا الواقع، خاصّة عندما يكون الأمر متعلقا بالبشر واحترام ما يخص حياتهم، أجسادهم، أديانهم، ميولهم الجنسية، وما إلى ذلك.

 

الموضوع يعبر عن وجهة نظر كاتبته وليس بالضرورة عن رأي مؤسسة DW.

 

مواضيع ذات صلة

Syrischer Reisepass

ألمانيا ـ مراجعة السوريين لسفارة بلادهم.. قصة خوف وتكاليف باهظة 17.12.2018

قوبل تمسك برلين بشرط جواز السفر لتصريح الإقامة للاجئين السوريين، وللحاصلين على "الحماية الجزئية" منهم أيضاً، بمعارضة حزب الخضر. وتباينت تجارب وآراء عدد من اللاجئين حول مراجعة السفارة بين التخوف والرفض والسخرية أحياناً.

Proteste in Bahrein

البحرين.. خروقات حقوق الإنسان تهدد استقرار البلاد 16.01.2017

نفذت السلطات البحرينية صباح الأحد حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة شيعة بحرينيين دينوا بقتل ثلاثة رجال امن، بينهم ضابط إماراتي في آذار/مارس 2014، ما أدى إلى اندلاع مظاهرات احتجاج في قرى شيعية.

Angela Merkel und Recep Tayyip Erdogan

سحب صيف لا تحط من أهمية أنقرة في حسابات برلين 05.09.2018

شد وجذب، صعود وهبوط، فتور وحميمية. قد لا تكفي تلك الثنائيات لتفسير كيمياء العلاقة بين برلين وأنقرة. بيد أنه من الأكيد أن حجم تركيا وموقعها الجغرافي وقوتها العسكرية ودورها في أزمة اللاجئين تمثل أهمية استراتيجية لبرلين.

إعلان

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

معونات غذائية دولية للبيع في اليمن- قصور واحتياج أم تجارة منظمة؟

Jemen Sanaa Nahrungsmittelhilfe zum Verkauf (DW/J. Abdullah)

في ظل الحرب وشح الغذاء باليمن هناك من يجلس على أرصفة شوارع صنعاء يبيع مواد غذائية بأسعار أقل من الأسعار الرسمية. أمر جيد؟ كلا. فهذه المواد هي أصلاً مساعدات إنسانية قدمتها دول ومنظمات إغاثة عالمية. DW عربية تستطلع الأمر.  

المنتخب اليمني ـ شمعة تضيء أيام "اليمن السعيد" الحالكة

Jemen National Mannschaft Fußball (Yemeni Association for Sports Media)

تأهُلُ المنتخب اليمني لكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه؛ أدخل فرحة كبيرة على الشعب اليمني، الذي يعاني ويلات الحرب. لكن هذه الفرحة تنغصها بين الفينة والأخرى اختلاط السياسة بالرياضة، حسب رأي بعض المحللين الرياضيين اليمنيين.  

شموع لا تنطفئ تخليدا لضحايا هجوم سوق عيد الميلاد ببرلين

Berliner Weihnachtsmarkt, Gedenken an die Opfer (DW/S. Abdelrahman)

"لن يكونوا في طي النسيان" هكذا قيل عن ضحايا هجوم سوق عيد الميلاد ببرلين، حيث تضاء لهم الشموع كل ليلة في إحياء الذكرى الثانية للهجوم الإرهابي الذي هز سكينة العاصمة الألمانية.  

دراسة: فرص العمل لأبناء المهاجرين في ألمانيا أسوأ من أقرانهم الألمان

Deutschland Frau Muslimische Frau holt Kinder von Schule ab (picture-alliance/W. Rothermel)

كشفت دراسة حديثة أن الفرص الوظيفية لأبناء المهاجرين في ألمانيا أسوأ مقارنة بأقرانهم الألمان غير المنحدرين من أصول أجنبية. وأوصت الدراسة ببذل مزيد من الجهود لدمج أطفال المهاجرين في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.  

هل تعم الاحتجاجات كل أنحاء القارة العجوز؟

Ungarn Proteste gegen das Sklavengesetzt in Budapest (Reuters/B. Szabo)

في هنغاريا نزل الناس إلى الشارع للاحتجاج ضد قانون، وفي ألبانيا خرجوا ضد رسوم الدراسة المرتفعة وفي صربيا ضد سلطة الدولة. أما في ألمانيا فقد خرجت الاحتجاجات الأولى للسترات الصفراء.  

سوريا: ماذا وراء التعثر الجديد في تشكيل لجنة الدستور؟

Vereinte Nationen in Genf | Gespräche zu Syrien-Krieg | Staffan de Mistura, UN-Sondergesandter (Getty Images/AFP/F. Coffrini)

تجنبت روسيا وإيران وتركيا إعلان فشلها في تشكيل اللجنة الدستورية بسوريا. بيد أن ذلك لم يمنعها من إعلان عزمها على تنظيم أول اجتماع لها مطلع 2019. المبعوث الأممي دي ميستورا قال إن تشكيل اللجنة يحتاج لمزيد من الوقت والجهد.  