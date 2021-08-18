 رسمي: كلفة المهمة الألمانية في أفغانستان بلغت أكثر من 17 مليار يورو | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.10.2021

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رسمي: كلفة المهمة الألمانية في أفغانستان بلغت أكثر من 17 مليار يورو

أوضحت إحصاءات رسمية ألمانية أن المهمة التي قام بها الجنود ومسؤولو التنمية الألمان في أفغانستان، والتي استمرت 20 عاما، بلغت تكلفتها أكثر من 17 مليار يورو، فيما تم تصنيف معلومات إنفاق قطاع الاستخبارات على أنها سرية.

عودة جنود ألمان من أفغانستان (27/8/2021)

أوضحت إحصاءات رسمية أن تكلفة المهمة التي قام بها الجنود ومسؤولو التنمية الألمان في أفغانستان بلغت أكثر من 17 مليار يورو.

ذكرت الحكومة الألمانية أن تكلفة المهمة الألمانية في أفغانستان، والتي استمرت 20 عاما، بلغت أكثر من 17 مليار يورو. وقالت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الثلاثاء (الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2021) إن التكلفة الأكبر كانت من نصيب المهمة العسكرية.

مختارات

قامت الخطوط الجوية الباكستانية بتسيير رحلة ذهاب وعودة إلى مطار كابول، هي أول رحلة تجارية للعاصمة الأفغانية منذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان الشهر الماضي. وقال مسؤول بالشركة إن هذه الرحلة "مهمة للعالم بأسره".

وجاء في رد الحكومة على استفسار برلماني أنه "من أجل مشاركة القوات المسلحة الألمانية في قوة المساعدة الأمنية الدولية، وعملية الحرية الدائمة، ومهمة الدعم الحاسم في أفغانستان، أنفقت وزارة الدفاع نحو 12.3 مليار يورو كنفقات إضافية متعلقة بالمهمة في الفترة من 2001 حتى 31 آب/أغسطس 2021".

وأنفقت وزارة الخارجية نحو 2.48 مليار يورو على تكاليف شخصية ومتعلقة بالمواد "متعلقة بالمشروع" بالإضافة إلى تكاليف العمليات الدبلوماسية الاعتيادية. وتحملت وزارتا التنمية والزراعة تكاليف كبيرة أخرى.

وكان لألمانيا ثاني أكبر عدد من القوات في أفغانستان، جيث يبلغ قوامها 1100 جندي.

من ناحية أخرى، تم تصنيف المعلومات الخاصة بإنفاق قطاع الاستخبارات الاتحادية على أنها سرية. وشملت السرية أيضا المعلومات المتعلقة بالبنية التحتية التي قامت بتشييدها ألمانيا وتستخدمها طالبان حاليا.

ع.ش/ ع.ج.م (د ب أ)

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