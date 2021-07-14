رسميا: ميسي يغادر برشلونة بعد 20 عاما قضاها في صفوفه



أعلن برشلونة، اليوم الخميس (5 أغسطس/آب 2021)، أن لاعب كرة القدم الأسطوري ليونيل ميسي سيغادر النادي رغم توصل الطرفين إلى اتفاق لتجديد العقد، بعدما أشار النادي إلى عقبات اقتصادية وهيكلية.

وأضاف النادي الإسباني في بيان "رغم توصل برشلونة وليونيل ميسي لاتفاق والنية الواضحة للطرفين لتوقيع عقد جديد، لا يمكن أن يتم هذا بسبب عقبات مالية وهيكلية (قواعد رابطة الدوري الإسباني)".

وواصل برشلونة: "نتيجة لهذا الوضع لن يبقى ميسي في برشلونة ويأسف الطرفان على أنه لا يمكن تلبية رغبات اللاعب والنادي في النهاية. "يعبر برشلونة من أعماق قلبه عن امتنانه للاعب لمساهمته في تعظيم النادي ونتمنى له الأفضل في مستقبله بحياته الخاصة والاحترافية".

وأصبح ميسي لاعبا حرا وبإمكانه التفاوض للانتقال لأندية أخرى بعد انتهاء عقده في يونيو/حزيران الماضي وأكد برشلونة دائما أنه يريد استمرار اللاعب وذكرت وسائل إعلام أن ميسي (34 عاما) اتفق على تجديد عقده لخمس سنوات.

وحاول ميسي مغادرة برشلونة في أغسطس/آب 2020 وقدم طلبا رسميا للرحيل بعد انقطاع العلاقات مع رئيس النادي آنذاك جوسيب ماريا بارتوميو. لكن خليفته جوان لابورتا، الذي كان شاهدا على قصة صعود النجم الأرجنتيني، أقنعه بالبقاء.

وانضم ميسي إلى أكاديمية الناشئين في برشلونة في سن 13 وأصبح الهداف التاريخي للنادي وأكثر اللاعبين مشاركة بقميصه برصيد 672 هدفا في 778 مباراة بجميع المسابقات.

ف.ي/أ.ح (د.ب.أ، رويترز، أ.ف.ب)