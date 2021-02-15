رسميا.. ماركو روزه مدربا لدورتموند الموسم المقبل

أكد نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين (15 فبرير/ شباط 2021) أن ماركو روزه سيتولى تدريبه بداية من الموسم المقبل عقب رحيله عن تدريب بوروسيا مونشنغلادباخ.

وذكر دورتموند في بيان اليوم "تركيز دورتموند ينصب بشكل كامل على الموسم الحالي وتحقيق الأهداف الرياضية في البوندسليغا، ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا". وأضاف البيان "من منطلق الاحترام لكافة الأطراف المعنية فإن أول تعقيب بعد اليوم لبوروسيا دورتموند بشأن المستقبل الرياضي تحت قيادة المدرب ماركو روزه، سيكون في نهاية موسم 2020/ 2021".

وقام روزه، الذي قاد مونشنغلادباخ للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، بتفعيل شرط في عقده يتيح له الرحيل قبل عام من النهاية في خطوة جيدة لدورتموند الذي يعاني كثيرا هذا الموسم.

وقال ماكس إبرل المدير الرياضي في مونشنغلادباخ في بيان "للأسف، قرر تفعيل شرط في عقده الذي ينتهي في يونيو 2022 والانتقال الصيف المقبل إلى بروسيا دورتموند". مضيفا "إذا تم الوفاء بشروط التعاقد (فماركو روزه) لن يكون متاحا في نهاية الموسم...إلى أن يحدث ذلك سنبذل كل ما في وسعنا ليحقق ماركو أهدافنا في الدوري وكأس ألمانيا ودوري الأبطال".

وقاد روزه، البالغ عمره 44 عاما والذي انضم لمونشنغلادباخ بعد فترة ناجحة مع سالزبورغ النمساوي، الفريق الألماني لدور الستة عشر بدوري الأبطال حيث سيواجه مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويحتل مونشنغلادباخ المركز السابع في الدوري متساويا في عدد النقاط مع دورتموند وسيلتقيان في دور الثمانية بكأس ألمانيا الشهر المقبل. أما دورتموند، الذي يتولى تدريبه إيدن ترزيتش بشكل مؤقت بعد إقالة لوسيان فافر، فقد تراجع إلى المركز السادس بعدما انتصر مرة واحدة في آخر ست مباريات في الدوري.

هـ.د/ أ. ح (د ب أ، رويترز)