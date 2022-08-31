رسميا: تعيين وليد الركراكي مدرباً جديداً للمنتخب المغربي

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الأربعاء (31 أغسطس/ آب 2022) تعيين وليد الركراكي مدرباً جديداً لقيادة "أسود الأطلس" في مونديال قطر 2022 المرتقب نهاية العام الحالي، خلفاً للبوسني الفرنسي وحيد خليلودجيتش.

وقال رئيس الجامعة الملكية المغربية للعبة فوزي لقجع في مؤتمر صحفي في سلا قرب العاصمة الرباط، إن الاتحاد "تعاقد مع وليد الركراكي لتدريب المنتخب المغربي حتى كأس العالم 2026".

من جهته شكر المدرب المغربي رئيس الجامعة على "الثقة" التي وضعت فيه، ووعد الجمهور المغربي "بأن نفعل كل شيء ونقاتل لنرفع راية المغرب في كأس العالم ونفرحكم".

وسيقود الركراكي (46 عاماً) منتخب بلاده في مجموعة صعبة خلال النهائيات العالمية، حيث سيواجه كلاً من كرواتيا وصيفة مونديال روسيا 2018، وبلجيكا حاملة البرونزية وكندا، آملاً في تخطّي الدور الأول للمرة الثانية في تاريخه بعد مونديال 1986.

وأضاف "لدي حاليا مشروع على المدى القصير يهدف إلى التحضير لكأس العالم، لا يمكن أن أغير قاعدة الفريق الموجودة الآن، لكن ستكون لي لمسة أو لمستين". وأشار إلى أنه تحدث مع لاعبين خلال الأيام الماضية موضحا "أنهم يعرفون أن التحدي كبير، ليس أمامنا وقت كثير، لكننا متفقون جميعا على أننا لا نريد الذهاب إلى كأس العالم لنخوض ثلاث مباريات فقط". وأضاف "أعرف الضغط الموجود لكن هذا تحدي بالنسبة لي".

ستكون إطلالة الركراكي الأولى خلال المباراتين الوديّتين ضد تشيلي والباراغواي في سبتمبر/ أيلول المقبل، يسبقهما معسكر إعدادي في إسبانيا.

هل يحقق المدرب الجديد نتائج طيبة مع المنتخب المغربي في مونديال قطر ويدخل الفرحة لقلوب مشجعي الساحرة المستديرة؟

حكيم زياش.. هل ينتهي اعتزاله وينضم للمنتخب؟

يأمل المغاربة أن تختفي مشكلات عرفها المنتخب في حقبة خليلودجيتش، أدت الى إعلان نجم تشلسي الإنكليزي حكيم زياش إعتزاله الدولي، وبالتالي فإن عودة الركراكي قد تدفع لاعب أياكس أمستردام السابق للتراجع عن قراره.

وبالفعل، فتح المدرب الجديد لأسود الأطلس الباب ضمنياً أمام عودة زياش إلى صفوف المنتخب، بعدما أعلن اعتزاله اللعب دولياً بسبب خلافات مع المدرب السابق خليلودجيتش لأسباب انضباطية.

وكان سلفه خليلودجيتش عانى، رغم النتائج الإيجابية التي حققها مع المنتخب، من انتقادات حادة حيال خياراته التكتيكية. وخصوصاً بشأن مسألة زياش.

وكان اسم الركراكي متداولاً بقوة خلال الأشهر الأخيرة حتى قبل الانفصال عن خليلودجيتش في 11 أغسطس/ آب الحالي. وهي التوقعات التي غذاها انفصال المدرب المغربي أخيراً عن نادي الوداد البيضاوي، بعدما قاده للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري والاحتفاظ بدرع الدوري المحلي، بعد مشوار واعد مع الفتح الرباطي نهاية العقد الماضي وآخر وجيز مع الدحيل القطري.

ويجيد ابن السادسة والأربعين المولود في فرنسا توظيف لاعبيه وتحفيزهم وتعزيز إمكانياتهم، ويُعرف بصرامته وشخصيته القوية ولا يقبل الخسارة بسهولة.

وسبق للركراكي، وهو ظهير أيمن سابقاً، أن لعب 45 مباراة دولية في صفوف المنتخب المغربي، من أبرزها مشوار وصافة كأس أمم إفريقيا 2004 في تونس، قبل أن ينتقل إلى سلك التدريب.

والركراكي هو أول مدرب مغربي لأسود الأطلس منذ عام 2016، بعد الفرنسي هيرفيه رينار (2016-2019) وخليلودجيتش (2019-2022).

ع.ج/ أ.ح (أ ف ب)