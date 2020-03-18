رسميا.. بايدن مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية

حصل جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق على ما يكفي من أصوات مندوبي الحزب الديمقراطي ليفوز رسمياً بترشيح الحزب لخوض سباق الرئاسة أمام الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويحتاج أي مرشح إلى 1991 من أصوات مندوبي المجمعات الانتخابية على الأقل للحصول على ترشيح حزبه. وتخطى بايدن ذلك الرقم عندما ظهرت نتائج في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة بعد أن أجريت الانتخابات التمهيدية في سبع ولايات وفي العاصمة واشنطن.

وغرد بايدن قائلاً: "في هذه الليلة حصلنا على 1،991 مندوبًا ضروريًا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي. سوف أقضي كل يوم أقاتل من أجل كسب صوتكم حتى نتمكن ، معًا ، من كسب المعركة من أجل روح هذه الأمة"

وهذا الإنجاز يعد استكمالاً رسمياً لترشيح بايدن بعد أن أصبح المرشح المفترض منذ أن انسحب منافسه الرئيسي بيرني ساندرز العضو في مجلس الشيوخ عن فيرمونت من السباق في أبريل/نيسان.

وقال بايدن أمس الجمعة: "لقد كان شرفًا لي المنافسة إلى جانب أحد أكثر مجموعات المرشحين عن الحزب الديمقراطي موهبة... وأنا فخور بأن أقول إننا سنخوض هذه الانتخابات العامة كحزب موحد".

ووعد بايدن، وهو عضو في مجلس الشيوخ ونائب سابق للرئيس في عهد باراك أوباما، بأن يختار امرأة لتشاركه السباق في منصب النائبة وهناك أكثر من مرشحة من أصل أفريقي في قائمة الترشيحات المرجحة.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز)