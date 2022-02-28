رسميا.. استبعاد روسيا من كأس العالم على خلفية غزو أوكرانيا

استبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) روسيا من كأس العالم للعبة الاثنين (28 فبراير/ شباط 2022)، مع إعلان إيقاف كل المنتخبات الروسية الوطنية وأنديتها "حتى إشعار آخر"، على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا، وذلك في بيان مشترك مع الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا).

ولن يتمكن المنتخب الروسي بالتالي من خوض الملحق المؤهل إلى مونديال قطر 2022 ضد بولندا، علماً بأنه كان سيستضيف مباراة الذهاب في 24 آذار/مارس المقبل، كما لن يتمكن منتخب السيدات أيضاً من المشاركة في كأس أوروبا المقررة في إنكلترا في تموز/يوليو المقبل. وتم أيضا استبعاد نادي سبارتاك موسكو، الممثل الوحيد لروسيا في المسابقات الأوروبية، وتحديداً من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وسبق أن رفض الاتحاد البولندي لكرة القدم مواجهة المنتخب الروسي، وبعدها أعلنت السويد وجمهورية التشيك رفض مواجهة روسيا أيضا، حيث سيلتقي أحد المنتخبين مع روسيا في حال فوزها على بولندا في قبل نهائي المحلق.

وفي وقت سابق اليوم، أوصى المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الدولية بإيقاف الرياضيين الروس والقادمين من روسيا البيضاء وكذلك المسؤولين من المشاركة في البطولات. وتعرض فيفا لانتقادات أمس الأحد بعد بيان أشار فيه إلى أن روسيا يمكنها خوض مبارياتها في ملاعب محايدة وبدون جماهير وتحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم.

استبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) روسيا من المسابقات التابعة له، بما في ذلك الملحق الفاصل المؤهل للمونديال.

ورغم ذلك حذر فيفا من أنه يمكن استبعاد روسيا من المنافسات في حال عدم تحسن الوضع في أوكرانيا. وتعرض هذا البيان لانتقادات واسعة، حيث قال الاتحاد البولندي إن الموقف "غير مقبول على الإطلاق". كما قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن المنتخب الوطني لن يخوض أي مباريات ضد روسيا "في المستقبل القريب" في موقف أيده عدد من الاتحادات المحلية في أوروبا.

واستضافت روسيا كأس العالم 2018، حيث أقيمت المباراة النهائية في موسكو بحضور الرئيس فلاديمير بوتين. وتصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة" تقول إنها لا تهدف لاحتلال الأراضي ولكن لتدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والقبض على من تعتبرهم قوميين خطرين.

ع.ش/أ.ح (رويترز، د ب أ)