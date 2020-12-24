رسمياً.. باريس سان جيرمان يعلن إقالة توماس توخل

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء (29 ديسمبر/ كانون الأول)، فسخ عقد مدربه توماس توخل وذلك بعد عامين ونصف من توليه منصب المدير الفني للفريق. وذكر النادي في بيان :"بعد التحليل العميق للوضع الرياضي، قرر باريس سان جيرمان فسخ عقد توماس توخيل".

ولم يعلن باريس سان جيرمان عن المدرب المقبل للفريق، لكن تردد أن ماوريتسيو بوتشيتينو المدرب السابق لتوتنهام الإنجليزي هو أبرز المرشحين للمنصب.

ولعب بوتشيتينو (48 عاما) لفريق سان جيرمان بين عامي 2001 و2003 ولم يشغل أي منصب منذ رحيله عن تدريب توتنهام في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 . أما توخل (47 عاما) فقد تولى تدريب باريس سان جيرمان في عام 2018 وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الفرنسي مرتين وكذلك لقب كأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية في عام 2020. كما ساهم بقدر كبير في بلوغ النادي الباريسي نهائي دوري الأبطال قبل أن يخسر أمام بايرن ميونخ الألماني بهدف دون رد في آب/أغسطس الماضي.

ويحتل باريس سان جيرمان حاليا المركز الثالث في الدوري الفرنسي بفارق نقطة واحدة خلف ليل وليون، كما تأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، وسيواجه برشلونة الإسباني.

وقال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان :"أود التقدم بالشكر لتوماس توخل وجهازه المعاون على كل إسهاماتهم في النادي". وأضاف: "قدم توماس الكثير من الطاقة والشغف خلال تولي المهمة، وسنتذكر بالطبع اللحظات الجيّدة التي مررنا بها سويا. أتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

وكان من المفترض أن يستمر عقد توخل، المدرب السابق لماينز وبوروسيا دورتموند الألمانيين، مع سان جيرمان حتى نهاية الموسم الجاري. لكن علاقته المتوترة مع إدارة النادي وتحديدا مع مدير الكرة ليوناردو حالت دون ذلك، وهو التوتر الذي خرج إلى العلن في الآونة الأخيرة.

وأشارت تقارير إعلامية سابقة أن توخل علم بأمر إقالته في الـ23 من الشهر الجاريعقب فوز الفريق على ستراسبورغ برباعية نظيفة. بعد ذلك قام كيليان مبابي، أحد أبرز نجوم الهجوم في سان جيرمان، بتقديم الشكر له على العمل الذي قدمه مع الفريق. وكتب مبابي عبر حسابه بتطبيق "إنستغرام" يوم الخميس الماضي: "للأسف هذا هو قانون كرة القدم. لكن لن ينسى أحد فترة عملك هنا. لقد كتبت فصلا جميلا في تاريخ النادي، شكرا لك أيها المدرب".

و.ب/خ.س (د ب أ، أ ف ب)