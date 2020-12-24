 رسمياً.. باريس سان جيرمان يعلن إقالة توماس توخل | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 29.12.2020

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رياضة

رسمياً.. باريس سان جيرمان يعلن إقالة توماس توخل

باريس سان جيرمان يعلن رسمياً إقالة مدربه توماس توخل، وذلك بعد أيام من تسريبات إعلامية أفادت بذلك. وتوخل كان أول مدرب يقود النادي الفرنسي إلى نهائي دوري الأبطال، لكن علاقته بإدارة النادي حالت دون استمراره مع الفريق.

المدرب الألماني توماس توخل

المدرب الألماني توماس توخل

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء (29 ديسمبر/ كانون الأول)، فسخ عقد مدربه توماس توخل وذلك بعد عامين ونصف من توليه منصب المدير الفني للفريق. وذكر النادي في بيان :"بعد التحليل العميق للوضع الرياضي، قرر باريس سان جيرمان فسخ عقد توماس توخيل".

مختارات

خرج الخلاف بين توماس توخل وإدارة فريقه باريس سان جيرمان رسميا إلى العلن، بعد أن ردّ مدير الكرة ليوناردو بقساوة وعبر وسائل الإعلام على انتقادات المدرب الألماني.

رحيل توماس توخل بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الصيف القادم بات شبه مؤكدا، فالحرب الكلامية بين مدرب دورتموند السابق والنادي الفرنسي دارت رحاها بشكل علني والنادي وفق تقارير حصرية وجد البديل.

تحدثت تقارير إعلامية عن نية المدرب الألماني توماس توخيل عدم التجديد مع نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان المملوك لمؤسسة قطر للاستثمار، وأرجعت ذلك لخلافات مع المدير الرياضي للفريق عقب خسارة دوري الأبطال أمام بايرن.

ولم يعلن باريس سان جيرمان عن المدرب المقبل للفريق، لكن تردد أن ماوريتسيو بوتشيتينو المدرب السابق لتوتنهام الإنجليزي هو أبرز المرشحين للمنصب.

ولعب بوتشيتينو (48 عاما) لفريق سان جيرمان بين عامي 2001 و2003 ولم يشغل أي منصب منذ رحيله عن تدريب توتنهام في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 . أما توخل (47 عاما) فقد تولى تدريب باريس سان جيرمان في عام 2018 وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الفرنسي مرتين وكذلك لقب كأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية في عام 2020. كما ساهم بقدر كبير في بلوغ النادي الباريسي نهائي دوري الأبطال قبل أن يخسر أمام بايرن ميونخ الألماني بهدف دون رد في آب/أغسطس الماضي.

ويحتل باريس سان جيرمان حاليا المركز الثالث في الدوري الفرنسي بفارق نقطة واحدة خلف ليل وليون، كما تأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، وسيواجه برشلونة الإسباني.

وقال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان :"أود التقدم بالشكر لتوماس توخل وجهازه المعاون على كل إسهاماتهم في النادي". وأضاف: "قدم توماس الكثير من الطاقة والشغف خلال تولي المهمة، وسنتذكر بالطبع اللحظات الجيّدة التي مررنا بها سويا. أتمنى له كل التوفيق في المستقبل". 

وكان من المفترض أن يستمر عقد توخل، المدرب السابق لماينز وبوروسيا دورتموند الألمانيين، مع سان جيرمان حتى نهاية الموسم الجاري. لكن علاقته المتوترة مع إدارة النادي وتحديدا مع مدير الكرة ليوناردو حالت دون ذلك، وهو التوتر الذي خرج إلى العلن في الآونة الأخيرة.

وأشارت تقارير إعلامية سابقة أن توخل علم بأمر إقالته في الـ23 من الشهر الجاريعقب فوز الفريق على ستراسبورغ برباعية نظيفة. بعد ذلك قام كيليان مبابي، أحد أبرز نجوم الهجوم في سان جيرمان، بتقديم الشكر له على العمل الذي قدمه مع الفريق. وكتب مبابي عبر حسابه بتطبيق "إنستغرام" يوم الخميس الماضي: "للأسف هذا هو قانون كرة القدم. لكن لن ينسى أحد فترة عملك هنا. لقد كتبت فصلا جميلا في تاريخ النادي، شكرا لك أيها المدرب".

و.ب/خ.س (د ب أ، أ ف ب)

  • Ernesto Valverde (picture-alliance/Pressefoto ULMER/A. Lingria)

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    10. إرنستو فالفيردي – برشلونة

    تولى فالفيردي تدريب برشلونة بداية من موسم 2017/ 2018، وكان النادي يعاني اتهامات بسوء الإدارة، كما كانت ماتزال أثار بيع نيمار المؤلمة تخيم على الجماهير، إضافة إلى المناخ السياسي للمدينة. ونجح فالفيردي في الفوز بالدوري والكأس الإسبانيين لينسى الجماهير سريعا معاناتهم قبل مجيئة.

  • Fußball Bundesliga Julian Nagelsmann, Trainer TSG Hoffenheim (picture-alliance/Pressefoto Baumann/H. Britsch)

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    9. يوليان ناغلسمان – هوفنهايم الألماني

    قياسا بعمره البالغ 31 عاما، تعتبر انجازات ناغلسمان أكثر من رائعة. فما أن تولى تدريب هوفنهايم، حتى خرج به من مصير مشؤوم كان يلاحقه، ليصل معه إلى قمة أربعة نهائيات، رغم فقدانه نيكلاس سولى، وسيباستيان رودي، وساندرو فاغنر، الذين فارقوا هوفنهايم إلى بايرن ميونخ.

  • Maurizio Sarri Fußballtrainer (picture-alliance/empics/S. Heavey)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    8. ماوريزيو ساري- تشيلسي لندن

    المصرفي السابق مدخن شره، ولا يبدو عليه أنه في طليعة مدربي كرة القدم المتميزين، لكنه وخلال المواسم القليلة السابقة، نجح في تحويل فريق نابولي الإيطالي إلى واحد من أهم الفرق المحبوبة في أوروبا. المدرب البالغ من العمر 59 عاما انتقل إلى تدريب تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف ويقدم مع فريقه الجديد أداءً قويا ففاز في سبع مباريات ولم يخسر أي مباراة حتى الجولة العاشرة .

  • Großbritannien Mauricio Pochettino, Manager Tottenham Hotspur (Getty Images/M. Regan)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    7. ماوريسيو بوتشيتينو- توتنهام

    يقود المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو فريق توتنهام الإنجليزي منذ عام 2014. وبعد موسم متواضع حل فيه في المركز الخامس بالدوري نجح في أن يصبح بين الثلاثة الاوائل في المواسم المتتالية، وكل هذا بإنفاق في شراء اللاعبين لم يتجاوز 30 مليون جنيه إسترليني. ويقول المختصون ان انجازات ماوريسيو بوتشيتينو باهرة إذا علمنا أن مانشستر سيتي دفع في نفس الفترة 525 مليون جنيه إسترليني.

  • WM 2014 Achtelfinale Frankreich Nigeria (Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    6. ديدييه ديشامب- فرنسا

    واجه ديدييه ديشامب انتقادات شديدة خلال مونديال روسيا 2018 بسبب تفضيله المطلق لبعض اللاعبين، وبسبب تكتيكاته المحافظة، وبسبب أداء منتخب فرنسا بشكل عام. لكن ديدييه ديشامب كان هو من ضحك أخيراً واحتضن هو ولاعبو فريقه كأس العالم ثم حملوه معهم إلى عاصمة النور، باريس.

  • Champions-League Manchester City vs Liverpool (Getty Images/L. Griffiths)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    5. يورغن كلوب- ليفربول

    حوّل يورغن كلوب نادي ليفربول إلى قوة يحسب لها الحساب. وقد انتظر كلوب حتى ضم اللاعبين الذين يريدهم، وهم فيرغيل فان ديك، وأليسون، وفابيانو، ولم يسارع إلى شراء غيرهم. ويتوقع أن يحصد نتائج هذه التشكيلة خلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي.

  • Juventus Turin Trainer Massimiliano Allegri (Reuters/J. Lorenzini)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    4. ماسيمليانو أليغري- يوفنتوس

    نجح ماسيمليانو أليغري في موسم 2017/ 2018 في احتواء مواهب كبرى وضمها إلى فريقه، ومنهم دوغلاس كوستا، وفيديريكو بيرنارديشي، كما أجرى تبديلات تكتيكية ناجحة غيّرت مسارات مباريات الدوري الإيطالي ذلك العام. وينتظر منه أن يصل بيوفنتوس إلى إحراز بطولة دوري ابطال أوروبا.

  • Atletico Madrid-Trainer Diego Simeone (picture alliance/dpa)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    3. دييغو سيميوني – أتليتيكو مدريد

    ليس مبالغة القول بأن اتلتيكو مدريد ما كان ليتنافس مع أبطال الوزن الثقيل الأوروبي لولا مدربه دييغو سيميوني. الفريق الذي تولى تدريبه دييغو سيميوني عام 2011 لا يشبه الذي نراه اليوم. لقد جعل كل لاعب في الفريق يبذل أقصى ما لديه من أجل فريقه. وحقق بطولات عديدة مع أتليتيكو مدريد، أبرزها الدوري الأوروبي مرتين والدوري والكأس الإسبانيين مرة واحدة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/abaca/Alterphotos/Acero)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    2. زين الدين زيدان – دون فريق حالياً

    حين نقول دون فريق، فلأنه يقوم باستراحة لمدة عام كامل، بعد أن قاد ريال مدريد للفوز 3 مرات متتالية ببطولة دوري أبطال أوروبا، ومرتين بكأس السوبر الأوروبي، ومثلهما بكأس العالم للأندية العالم، ومرة واحدة ببطولة الدوري الإسباني ومثلها بكأس السوبر الإسبانية. فاز زيدان بكل هذه الألقاب كمدرب للملكي ثم ذهب ليستريح.

  • Champions-League Manchester City vs Liverpool (Reuters/D. Staples)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    1. بيب غوادريولا – مانشستر سيتي

    لا ينسى أحد قط أن إحراز مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي عام 2018 يعود بشكل رئيسي إلى مدربه غوادريولا، وحطم الفريق مع غوارديولا أرقام البرمييرليغ، فكان صاحب أكبر نصيب من النقاط في موسم واحد، وأسرع من فاز باللقب، وأكثر من سجل أهداف وصاحب أفضل فارق في الأهداف، وأكبر فترة بدون خسارة، وأطول سلسلة من الفوز المتتالي وأكبر عدد للفوز خارج ملعبه، وجعل من فريقه في فترة ما "فريقا ساحراً".

    الكاتب: ملهم الملائكة


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