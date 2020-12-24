رسالة من طفل إلى سانتا كلوز عمرها تسعة عقود

عثر علماء آثار خلال عمليات تنقيب في مبان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية "قبل أيام من الميلاد"، على رسالة لا تزال مختومة كتبها طفل إلى سانتا كلوز في ثلاثينات القرن الماضي من دون أن يرسلها.
وذكرت هيئة عامة لعلم الآثار في منطقة الألزاس الفرنسية عبر صفحتها على "فيسبوك"، "يا لها من مصادفة مذهلة أن تُكتشف هذه الرسالة التي لم تصل إلى وجهتها، قبل بضعة أيام من عيد الميلاد".
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وعثر علماء الآثار على الرسالة خلال أعمال نبش أثرية "الأسبوع الماضي" في مطاحن في ستراسبورغ ومدينة إيلكيرش-غرافنستادن المجاورة.
وهم "وقعوا على محفوظات عدة من ثلاثينات القرن الماضي"، لكنها كلها "في وضع سيء بسبب التعفن والقوارض". وتضم هذه القطع صوراً عائلية وبطاقات بريدية وبلاغات وفيات وبطاقات شخصية ودعوات إلى الغداء وقوائم طعام.
ومن بين هذه القطع رسالة "لا تزال مختومة" موجهة إلى "بابا نويل الموجود في السماء" والذي أكد الطفل صاحب الرسالة أنه "يحبه من كل قلبه" مشدداً على رغبته في اعتماد "سلوك حسن لإرضاء أمي وأبي". وطلب الطفل في الرسالة "دراجة هوائية" و"دوامة خيل صغيرة" (لعبة كاروسيل).
خ.س/م.س (أ ف ب)
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