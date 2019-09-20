 رسالة من زوجة المدون السعودي رائف بدوي عبر DW لزوجها المعتقل | أخبار | DW | 13.01.2020

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أخبار

رسالة من زوجة المدون السعودي رائف بدوي عبر DW لزوجها المعتقل

عادت قضية المدون السعودي المعتقل رائف بدوي للأضواء. وبمناسبة عيد ميلاده الذي يقضيه في السجن، ناشدت زوجته إنصاف حيدر عبر DW عربية السلطات السعودية للإفراج عنه، كما دعت إلى مواصلة التضامن مع رائف.

Ensaf Haidar, Frau des Bloggers Raif Badawi (picture-alliance/R. Remiorz )

بعد انقطاع أخباره لمدة شهر، تمكنت عائلة المدون السعودي المعتقل رائف بدوي من الاتصال به. وللفت الأنظار إلى قضيته شن بدوي مؤخراً اضرابا عن الطعام وتم وضعه في سجن انفرادي، ومنذ أسبوع استطاع الاتصال لمدة دقيقة بعائلته للاطمئنان عليها. يشار أنه تم اعتقال بدوي في يونيو/ حزيران 2012 بسبب تأسيسه "الشبكة الليبرالية السعودية" حيث وجهت له العديد من الاتهامات من أبرزها "الإساءة للإسلام" و"عقوق الوالدين". 

وفي حوار مع DW عربية وجهت إنصاف حيدر رسالة إلى زوجها الذي يقضي عيد ميلاده في السجن، قائلة: "ثمان سنوات على غيابك، أنا وأولادك مفتقدوك، أتمنى أن تكون معنا قريباً وأن تنال حريتك 13 يناير/ كانون الثاني هو يوم ميلاد رائف وهو يوم صعب بالطبع لأني احتفل به مع أولادنا وهو في المعتقل لكن روحه معنا وتدعمنا معنوياً."

ويقضي رائف بدوي اليوم عيد ميلاده الـ 36 خلف القضبان، وعن مأساة زوجها ناشدت إنصاف حيدر بهذه المناسبة السلطات السعودية لإنصافه والإفراج عنه، كما طالبت الإعلام والمنظمات الحقوقية مواصلة دورها من أجل حشد التضامن الدولي معه.

وتضيف زوجة المدون رائف أن كل ما طالب به من انفتاح ورفع سقف الحريات في السعودية أصبح على أرض الواقع، من سينما ومسرح وقيادة المرأة للسيارة، لكن الاستمرار في اعتقاله إلى هذه اللحظة هو أمر غير مفهوم. وأكدت حيدر أن زوجها ليس مجرماً حتى يكون من الصعب على الحكومة محاكمته بشكل منصف واتخاذ قرار بشأنه.

تضامن دولي متواصل مع رائف بدوي

مختارات

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا أعلنت أن سفير كندا لديها شخص غير مرغوب فيه وعليه مغادرة المملكة خلال 24 ساعة، في مؤشر على سياسة التشدد في السياسة الخارجية التي ينهجها ولي العهد محمد بن سلمان. (06.08.2018)

ذكر ناشطون سعوديون معارضون أن السلطات السعودية اعتقلت الناشطة في مجال حقوق الإنسان سعاد الشمري بتهمة "التطاول على الإسلام". في حين لم تعلق الداخلية السعودية على الأمر بعد، قال ناشط إنها "معتقلة في سجن بجدة". (01.11.2014)

وجه نائب الرئيس الأمريكي انتقادات نادرة وحادة للسعودية بسبب قمع الحريات الدينية ودعاها للإفراج عن المدون رائف بدوي المسجون بسبب انتقاده للإسلام. كما أشار لاعتقال معارضين في إريتريا وموريتانيا وباكستان للأسباب نفسها. (18.07.2019)

فهل إن مرور ثماني سنوات على سجنه، يجعل قضيته تدخل النسيان، حول هذا السؤال ترد حيدر بأن التضامن الدولي مع زوجها مايزال قائما، وأن تداول قضيته في السوشيال ميديا ساعد كثيرا على انتشارها بشكل واسع، وتمنت أن يصبح التضامن معه أقوى لينال حريته.

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووفد عن البرلمان الأوروبي قد وجهوا دعوة للحكومة السعودية للإفراج عن رائف باعتباره سجين رأي. وأضافت حيدر أن التضامن الدولي مع زوجها هو سبب قوتها وتفاؤلها وأنه منذ أيام كانت الذكرى الخامسة لتعرض رائف للجلد أول مرة، بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وألف جلدة وتغريمه بمبلغ مليون ريال سعودي.

وبسبب رمز حقوق الإنسان كما وصفت حيدر زوجها رائف أصبح الناس أكثر جرأة ونشاطاً في قضايا حقوق الإنسان والمرأة في البلدان التي فيها حرية التعبير مقيدة مطالبةً الحكومات برفع سقف الحريات في هذه البلدان وختمت حيدر حديثها بقولها: "يجب على الإعلام دائماً أن يذكر سجناء الرأي وتكريمهم حتى لا يصبحوا طي النسيان."

وتواصل إنصاف حيدر من منفاها الكندي كفاحها من أجل أن يعانق زوجها الحرية. وبعد خروجها مع أطفالها- وكانت أعمارهم- نجوى (11 عاماً)، ودودي (10أعوام)، ومريم (7 أعوام)، من السعودية سنة 2012 أقامت إنصاف لفترة قصيرة في القاهرة ثم بيروت، حيث حصلت على لجوء سياسي من السفارة الكندية هناك، ووصلت إلى كندا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.

قتيبة باكير

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المدون السعودى رائف بدوي ينتظر تخليصه من السجن

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المدون السعودى رائف بدوي ينتظر تخليصه من السجن  

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