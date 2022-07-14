 ردا على مقترح أوروبي.. إيران مستعدة للعودة لمفاوضات النووي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ردا على مقترح أوروبي.. إيران مستعدة للعودة لمفاوضات النووي

قالت إيران إنها ردت على اقتراح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي مؤكدة أنها مستعدة للمشاركة في محادثات لإنقاذ الاتفاق النووي. فهل تنجح المحادثات هذه المرة؟

صورة رمزية

كان الاتفاق يهدف لجعل الحصول على المواد اللازمة لتصنيع قنبلة نووية أمراً صعباً بالنسبة لإيران

قال علي باقري كني كبير المفاوضين الإيرانيين في المباحثات النووية اليوم الأحد (31 يوليو/تموز 2022) إن إيران ردت على اقتراح جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران عام 2015 مع الدول الكبرى وتسعى إلى اختتام سريع لمفاوضات رفع الحظر.

وأكد باقري استعداد طهران لاختتام محادثات رفع الحظر في فترة وجيزة، إذا كان الطرف الآخر مستعداً لذلك.

وأضاف في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر: "تبادلنا الأفكار التي اقترحناها سواء من حيث الجوهر أو الشكل لتمهيد الطريق للتوصل لنهاية سريعة لمفاوضات فيينا. ومضى يقول "نحن كإيران على استعداد لاختتام المفاوضات في وقت قصير إذا كان الجانب الآخر مستعدا لفعل نفس الشيء"، بحسب ما أفادت وكالة مهر للأنباء.

كان يعقوب رضا زاده، عضو الهيئة الإدارية في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني قد صرح في وقت سابق من اليوم، أن جولة جديدة من المفاوضات النووية قد تعقد قريباً في فيينا.

مختارات

بعد تصويت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران بسبب آثار يورانيوم مخصب عثر عليها في مواقع لم تعلن طهران عن وجود أنشطة نووية فيها، وصفت الأخيرة القرار بـ"المتسرع" وأعلنت عن تشغيل المزيد من أجهزة الطرد المركزي.

وصرح رضازاده، في تصريح لوکالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) بأن أعضاء اللجنة عقدوا خلال الأيام الماضية اجتماعات مع علي باقري، مضيفاً: "نظراً لجهود الأطراف الأوروبية لإثمار المفاوضات النووية، قد نشهد خلال الأيام المقبلة جولة جديدة من المفاوضات".

وحول مكان انعقاد المفاوضات، قال رضازاده إن فيينا قد تستضيفها. واستطرد بالقول :"بالطبع نحن اقترحنا أن تجري المفاوضات في إيران، لكن في نهاية المطاف سيتم تحديد المكان النهائي للمفاوضات بعد اتفاق الجانبين".

وقال بوريل يوم الثلاثاء إنه اقترح مسودة نص جديد لإعادة إحياء الاتفاق الذي حدت إيران بموجبه من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها، وهو الاتفاق الذي انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب منه عام 2018 وأعاد فرض العوقبات الأمريكية على إيران مما دفعها إلى انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق.

وكان الاتفاق، المعروف رسمياً بخطة العمل الشاملة المشتركة، يهدف إلى جعل الحصول على المواد الانشطارية لتصنيع قنبلة نووية أمراً صعباً بالنسبة لإيران التي طالما نفت هذا الطموح قائلة إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إنها تراجع مقترح بوريل وسترد على الاتحاد الأوروبي.

ع.ح./أ.ح. (رويترز، د ب أ)

  • محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    نتانياهو: "إيران خدعت العالم".

    قبل أيام من اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقرار متوقع بشأن الاتفاق النووي مع إيران، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن حيازته لوثائق تثبت أن "إيران خدعت العالم بإنكار أنها كانت تسعى لإنتاج أسلحة نووية".

  • محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    الاتحاد الأوروبي حريص على الاتفاق

    ردود الفعل الغربية على تصريحات نتنياهو جاءت متضاربة، فقد تحفظ الأوروبيون إلى حد كبير في مواقفهم مؤكدين على أهمية الاتفاق مع طهران، فيما أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوثائق التي كُشف عنها "حقيقية".

  • Bildergalerie amerikanische Präsidenten (gemeinfrei)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    البداية أمريكية مع آيزنهاور

    بدأت قصة البرنامج النووي الإيراني في خمسينات القرن الماضي في إطار برنامج الرئيس الأمريكي آيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي عام 1967 تم التوقيع على اتفاقية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة وإيران لتوريد اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم. وفي العام نفسه تأسس مركز طهران للبحوث النووية بدعم أمريكي.

  • UN-Sicherheitsrat Iran-Sanktionen (UN Photo/Eric Kanalstein)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    التوقيع على المعاهدة

    في الأول من يونيو/ حزيران عام 1968 وقعت إيران على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

  • Reza Pahlavi Schah von Iran (AP)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    بداية الطموحات النووية

    في السبعينات أعلن شاه إيران محمد رضا بهلوي عن خططه لبناء 23 مفاعلاً نووياً حتى نهاية التسعينات، معللاً ذلك بالتهيؤ لفترة ما بعد النفط، ومؤكداً أن بلاده لا تسعى لبناء أسلحة نووية، ولكنه أضاف "في حال بدأت دول صغيرة في المنطقة ببناء ترسانة نووية، فستعيد إيران النظر في سياستها."

  • Iranisches Atomkraftwerk Buschir (dpa)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    الدور الألماني في البرنامج الإيراني

    في عام 1975 كرافت فيرك أونيون التابعة لشركة سيمنز الألمانية العملاقة توقع اتفاقية مع إيران لبناء مفاعل بوشهر النووي. وفي 1977 وافقت الحكومة الألمانية لكرافت فيرك أونيون على بناء 4 مفاعلات إضافية في إيران.

  • Bildergalerie Revolution 57 im Iran (bachehayeghalam.ir)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    الثورة الإيرانية وتحول سياسة الغرب

    1979 اندلعت الثورة الإسلامية في إيران والتي أزاحت نظام الشاه الحليف الغربي والمدعوم تحديدا من الولايات المتحدة، ما شكل منعطفاً في التعاطي الغربي مع الطموح النووي الإيراني. الولايات المتحدة أوقفت إمداداتها من اليورانيوم المخصب لإيران. أما كرافت فيرك أونيون الألمانية فعلقت أعمال بناء مفاعلي بوشهر قبل إتمامها.

  • Jahresrückblick 2007 April Boris Jelzin gestorben (AP)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    دخول روسيا على الخط

    بعد انقطاع الدعم الغربي للبرنامج النووي الإيراني، بدأ في مطلع التسعينات تعاون إيراني روسي توج بتأسيس منظمة بحثية مشتركة مع إيران باسم "برسيبوليس" وأمدت روسيا إيران على زمن الرئيس بوريس يلتسن بخبراء الطاقة النووية الروسية، والمعلومات التقنية. وفي منتصف التسعينات تم توقيع اتفاق روسي إيراني لاستكمال العمل في مفاعل بوشهر غير المنتهي.

  • محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    مفاعل آراك النووي أثار مخاوف الغرب

    بدأت المخاوف الدولية إزاء البرنامج النووي الإيراني في مطلع الألفية الثالثة عند حصول الولايات المتحدة الأمريكية على معلومات من مصادر من المعارضة الإيرانية مفادها قيام إيران ببناء مفاعل لإنتاج الماء الثقيل في مدينة آراك، وهو نوع من المفاعلات يمكنه إنتاج مادة البلوتونيوم اللازمة لإنتاج السلاح النووي.

  • EU-Außenministertreffen in Finnland (AP)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    بداية سياسة العصا والجزة الغربية

    مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الأمنية والسياسية خافيير سولانا قام بزيارة إلى طهران وأعلن أن إيران ستسمع "أخبارا سيئة" إذا لم توقع على البروتوكول الإضافي الخاص بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، والسماح الفوري بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية "دون قيد أو شرط".

  • Logo International Atomic Energy Agency IAEA (picture-alliance/dpa/R. Schlager)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    الأخبار السيئة كانت..

    الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر قراراً في سبتمبر 2003 يلزم إيران بـ"الوقف الفوري الكامل" لكافة نشاطاتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وبتوقيع البروتوكول الإضافي.

  • Flash-Galerie Atommächte weltweit (AP)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    الإيرانيون لم يستجيبوا للضغوط

    لكن إيران لم تستجب للضغوط واستأنفت تخصيب اليورانيوم معلنة في أبريل/نيسان 2006 النجاح في عمليات التخصيب بنسبة 3.5% الصالحة لأغراض سلمية، والبعيدة عن الأغراض العسكرية التي تتطلب نسبة تخصيب تزيد على 90%.

  • UN Sicherheitsrat zu Sudan und Iran Condoleezza Rice (AP)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    بداية العقوبات على إيران

    رد فعل مجلس الأمن الدولي جاء سريعاً حيث أصدر في ديسمبر 2006 قراره رقم 1737 الذي يمنع أي دولة من تسليم إيران أو بيعها أي معدات أو تجهيزات أو تكنولوجيا يمكن أن تساعدها في نشاطات نووية وبالستية، بالإضافة إلى تجميد أصول عشر شركات و12 شخصا لهم علاقة بالبرامج.

  • Atomgespräche in Wien abgeschlossen (picture-alliance/dpa/H. Neubauer)

    محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن

    التوصل للاتفاقية بعد سنوات من الأزمة

    بعد سنوات طويلة من المفاوضات الماراثونية ومبادرات عدة، توصلت طهران في 2 أبريل 2015 مع الدول الست الكبرى في مدينة لوزان السويسرية إلى "اتفاق إطار" يقود إلى حل نهائي لملف البرنامج النووي الإيراني. الإتفاق نص على تخلي إيران عن أجزاء من خطتها النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها. ودخل حيز التنفيذ في 15 يناير 2016. إعداد: ميسون ملحم


مواضيع ذات صلة

U.S. President Joe Biden, Israeli caretaker Prime Minister Yair Lapid and Israeli Defence Minister Benny Gantz stand in front of Israel's Iron Dome defence system, during a tour at Ben Gurion Airport, in Lod, near Tel Aviv, Israel, July 13, 2022. Gil Cohen-Magen/Pool via REUTERS

أمريكا وإسرائيل توقعان تعهدا مشتركا بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية 14.07.2022

من المنتظر أن توقع الولايات المتحدة وإسرائيل وثيقة بمنع إيران من حيازة سلاح نووي، وهو الاتفاق الذي يرى البعض أنه سيوسع العلاقة الأمنية طويلة الأمد بين البلدين. بايدن لم يستبعد استخدام القوة ضد إيران كـ"ملاذ أخير".

VIENNA, AUSTRIA - DECEMBER 17: (---EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - EU VIENNA DELEGATION/ HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Parties to the Iran nuclear deal hold a meeting chaired by Enrique Mora, the deputy secretary-general and political director of the EU diplomatic service in Vienna, Austria on December 17, 2021. EU Vienna Delegation/Handout / Anadolu Agency

المبعوث الأمريكي لإيران يقلل من احتمالات إحياء الاتفاق النووي 25.05.2022

بعد انتقاد أعضاء بمجلس الشيوخ جهود إدارة بايدن لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، هدد المبعوث الأمريكي لإيران بالرد بقوة على أي تصعيد إيراني "والعمل بالتنسيق مع إسرائيل والشركاء الإقليميين". وقال إن فرص إحياء الاتفاق ضعيفة.

zwei Haende halten jeweils ein Puzzleteil von der USA und dem Iran vor blauem Himmel, Composing | two hand with pieces of puzzles of USA and Iran, Composing

التكلفة والتداعيات ـ اختراق وشيك في الملف النووي الإيراني؟ 26.02.2022

تطور الأحداث في أوكرانيا لا يمنع من الاهتمام بملف آخر، لا يقل أهمية، بمؤشرات اتفاق نووي وشيك بين القوى الدولية وإيران. وكيفما ستكون عليه نتائج المفاوضات، فستكون لها تداعيات وتكلفة على المستويين الإقليمي والدولي.