 ردا على محاكمته - ترامب يقيل سفيرا وضابطا شهدا ضده | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.02.2020

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ردا على محاكمته - ترامب يقيل سفيرا وضابطا شهدا ضده

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد يومين على تبرئته في مجلس الشيوخ من التّهمتين اللتين وجّههما إليه مجلس النواب بقصد عزله من منصبه، سفيراً وضابطاً في الجيش أدليا بشهادتي اتهام ضدّه، في خطوة يراها خصوم ترامب انتقامية.

صورة مشتركة للضابط ألكسندر فيدمان والدبلوماسي غوردون سونلاند اللذين أقالهما ترامب

أقال ترامب شاهدين كان لشهادتهما دورا كبيرا في اتهامه ومحاولة عزله، إجراء وصفه نواب ديمقراطيون بالانتقامي

في رد فعل سريع على مساءلته أمام مجلس الشيوخ، أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة (الثامن من شباط/ فبراير 2020)، سفيراً وضابطاً في الجيش أدليا بشهادتين اعتبرتا أساسيتين في بناء القرار الاتّهامي ضدّه. وبعد ساعات على طرد اللفتنانت كولونيل ألكسندر فيندمان من البيت الأبيض حيث كان يعمل مستشارا في مجلس الأمن القومي، بحسب ما أعلن محاميه، أقال ترامب السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوربي غوردون سوندلاند أيضا، بحسب ما أعلن الأخير.

 

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ونقلت وسائل إعلام عدة، بينها صحيفة "نيويورك تايمز"، عن سوندلاند قوله في بيان "لقد أُبلغت اليوم بأنّ الرئيس يعتزم استدعائي في الحال من منصب سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي". وأتى بيان السفير بعيد إعلان ديفيد بريسمان، محامي اللفتنانت كولونيل في الجيش الأميركي الكسندر فيندمان، أنّ موكّله طرد من عمله في البيت الأبيض.

 وسارع خصوم ترامب الديموقراطيون إلى التنديد بإقالة هذين المسؤولين، معتبرين أنّهما ضحيّة "إجراءات انتقامية" من جانب الرئيس. وكتب النائب مارك ديسولنييه في تغريدة على تويتر أنّ "السفير سوندلاند واللفتنانت كولونيل ألكساندر فيندمان هما موظفان عموميان شجاعان وبطلان ووطنيان". وأضاف "انتقام ترامب منهما لقولهما الحقيقة هو عمل جدير بالطغاة والمجرمين وليس برئيس أكبر ديموقراطية في العالم". وأتى بيان سوندلاند بعيد إعلان المحامي ديفيد بريسمان أنّ موكّله ألكسندر "فيندمان طُلب منه المغادرة لقوله الحقيقة". 

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ترامب في "فخ" إجراءات العزل... من أوصله إلى هذا الحال؟

 بدوره قال السناتور رون وايدن إنّ إقالة هذين المسؤولين الدبلوماسي والعسكري "هي فعل إساءة استخدام للسلطة جديد من جانب الرئيس".

 وكان ترامب أبلغ قبل ذلك بساعات الصحافيين أنّه يريد رحيل فيندمان. وقال "لست راضياً عنه". وأضاف "أتعتقدون أنه من المفترض أن أكون راضياً عنه"، متابعاً "لست كذلك".

 وفيندمان الذي شغل منصب مدير الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي كان حاضراً خلال المكالمة الهاتفية التي جرت في 25 تموز/ يوليو 2019 وطلب خلالها ترامب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتح تحقيق في أوكرانيا بحق منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن.

 ويعتبر الديمقراطيون أنّ هذه المكالمة كانت جزءاً من مؤامرة لإجبار حليف أجنبي على المساعدة في التلاعب بالانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

 وقال فيندمان المولود في أوكرانيا والذي استدعاه الكونغرس للإدلاء بشهادته حول هذه القضية إنّ سلوك ترامب كان "غير لائق". وأضاف "من غير اللائق لرئيس الولايات المتحدة أن يطالب حكومة أجنبية بالتحقيق مع مواطن أميركي وخصم سياسي". 

 وساعدت تلك الشهادة في بناء القضية لمحاكمة ترامب في مجلس الشيوخ من أجل عزله وأصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ البلاد يخضع لهذا الإجراء.

 وقال بريسمان إنّ موكله "تمّت مرافقته إلى خارج البيت الأبيض الذي خدم فيه بلده ورئيسه بإخلاص".

 وذكرت وسائل إعلام أميركية أنّ يفغيني، الشقيق التوأم لألكسندر فيدمان، وهو أيضاً ضابط برتبة لفتاننت كولونيل، طرد في نفس الوقت من عمله كمحام في مجلس الأمن القومي. وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي جون أوليوت "نحن لا نعلّق على أمور تتعلّق بموظفينا".

 م.م/ ع.ج (أ ف ب)

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    شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

    سادة موسيقى الهيفي ميتال

    مؤكد أن قلة من الناس تعرف توماس جينسن (يمين) وهولغر هوبنر (يسار)، لكن في 2020 سيكتبان تاريخا للهيفي ميتال. فقبل 30 عامًا، بدأ الاثنان تنظيم مهرجان "الهيفي ميتال" المعروف باسم "فاكن أوبن إير"، الذي يستقطب كل عام 85 ألف من محبي هذا النوع من الموسيقى في ولاية شليسفيغ-هولشتاين الألمانية. ورغم نجاحه، فإن أمنيات هوبنر في يوبيل المهرجان متواضعة: "طقس جيد، كل شئ جيد". ميريام بنكه/ ماركو مولر/ محمد مجدي


مختارات

شخصيات ستؤثر في مجريات أحداث عام 2020

إنهم يشعلون المسرح السياسي أو يخرجون منه، ويكتبون التاريخ بالسينما ويحطمون الأرقام القياسية وينظمون فعاليات ضخمة. هؤلاء هم الأشخاص الذين سنتحدث عنهم في عام 2020. (31.12.2019)  

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