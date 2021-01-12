 ردا على ماكرون.. إيران ترفض دخول السعودية إلى الاتفاق النووي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.01.2021

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أخبار

ردا على ماكرون.. إيران ترفض دخول السعودية إلى الاتفاق النووي

بعد اقتراح فرنسي بمشاركة السعودية في المحادثات القادمة بشأن الملف النووي الإيراني، رفضت طهران دخول أيّ طرف جديد إلى الاتفاق، منتقدة باريس على تصديرها الأسلحة لدول الخليج العربية.

حسن روحاني - إيمانويل ماكرون

حسن روحاني الرئيس الإيراني - إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي

رفضت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السبت (30 يناير/كانون الثاني 2021) إجراء أي مفاوضات أو تغييرات جديدة على المشاركين في اتفاق طهران النووي مع الدول الكبرى بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أي محادثات جديدة يجب أن تشمل السعودية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قوله إن "الاتفاق النووي اتفاق دولي متعدد الأطراف صدق عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وهو غير قابل للتفاوض كما أن الأطراف فيه واضحة وغير قابلة للتغيير".

وشدد ماكرون في تصريحاته أمس الجمعة، والتي نقلتها قناة العربية، على ضرورة تجنب ما وصفه بخطأ استبعاد دول أخرى في المنطقة عند التفاوض على اتفاق 2015. وقال ماكرون إن أي محادثات جديدة حول الاتفاق النووي مع إيران ستكون "صارمة" جدا وإن الوقت المتبقي لمنع إيران من تطوير سلاح نووي محدود للغاية.

وردّ خطيب زاده على ماكرون أن عليه أن "يتحلى بضبط النفس"، مضيفاً "إذا كان المسؤولون الفرنسيون قلقين على مبيعاتهم الضخمة من الأسلحة إلى دول الخليج العربية، فمن الأفضل أن يعيدوا النظر في سياساتهم".

مختارات

كشفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن التغيرات التي ستطرأ على سياستها في الشرق الأوسط. ويتعلق الأمر بتغيرات جذرية تمس بالأساس الإتفاق النووي الإيراني ومراجعة الدعم العسكري لدول الخليج.

شدد البيت الأبيض على ضرورة استئناف امتثال إيران لقيود الاتفاق النووي، مؤكدا على أن الرئيس الجديد جو بايدن سيبحث الملف الإيراني في محادثات مبكرة مع حلفاء أجانب.

أعلنت إيران عن استئنافها تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء غير مسموح به بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة النووية مراقبة أنشطة طهران الذرية وأنها ستطلع الدول الأعضاء على التطورات.

وتابع المسؤول الإيراني: "الأسلحة الفرنسية، إلى جانب أسلحة غربية أخرى، لا تتسبب في مذبحة لآلاف اليمنيين فحسب، بل هي أيضا السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة".

وبدأت إيران في تجاوز الحدود المسموح به في تخصيب اليورانيوم بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع عام 2018 في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وإعادة فرضها عقوبات اقتصادية على طهران.

وقالت الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن إنها ستعاود الانضمام إلى الاتفاق شريطة أن تعود طهران مجددا للامتثال الكامل لشروطه.

وقالت السعودية وحليفتها الإمارات إن دول الخليج العربية يجب أن تشارك هذه المرة في أي محادثات. وطالب الجانبان أن المحادثات يجب أن تتناول أيضا برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعم طهران لوكلاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط، في إشارة إلى جماعة الحوثي باليمن وحزب الله في لبنان وجماعات أخرى في سوريا والعراق.

ودعمت السعودية التي تخوض عددا من الحروب بالوكالة في المنطقة مع طهران، ومنها حرب اليمن، حملة "الضغوط القصوى" التي شنها ترامب على إيران.

إ.ع/أ.ح (رويترز)

مشاهدة الفيديو 19:21

مسائية DW: بايدن وإيران.. تناغم بشأن الملف النووي؟

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