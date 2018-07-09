 ردا على خطط ماي .. مهندس البريكست جونسون يستقيل أيضا | أخبار | DW | 09.07.2018

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أخبار

ردا على خطط ماي .. مهندس البريكست جونسون يستقيل أيضا

لم تمض ساعات على إعلان رئيسة الحكومة البريطانية تمكنها من إقناع وزرائها بخططها حول الانسحاب من البيت الأوروبي، حتى فوجئ الوسط السياسي باستقالة عضوين من حكومتها. ولعل الاستقالة الأبرز هي لمهندس البريسكت وزير الخارجية.

London Boris Johnson und David Davis (picture-alliance/empics/G. Fuller)

استقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، المعروف بـ "مهندس البريكست" اليوم الاثنين (التاسع من تموز/ يوليو 2018) احتجاجا على خطط رئيسة الوزراء تيريزا ماي الخاصة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وهذه ثاني استقالة خلال يوم، الأمر الذي يضع خطط ماي بخصوص مغادرة التكتل في مهب الريح.

وبعد يوم من إلغاء وزير الخارجية اجتماعات لإجراء محادثات أزمة في مقر إقامته الرسمي في وسط لندن، قرر جونسون ترك منصبه بعد ساعات قليلة من إقدام ديفيد ديفيس وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في الحكومة البريطانية على الخطوة نفسها احتجاجا على خطط ماي.

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وتترك الاستقالتان ماي في حالة من الضعف الشديد على رأس حكومة غير قادرة على التوحد بشأن أكبر تحول في مجالي السياسة الخارجية والتجارة في قرابة نصف قرن. كما تثير أسئلة بشأن ما إذا كانت الزعيمة البريطانية ستحاول الصمود والتقيد بالتزامها في مواصلة نهج "مؤيد للأعمال" للخروج من الاتحاد الأوروبي أو ستواجه مزيدا من الاستقالات.

 وقال متحدث باسم ماي في بيان إن رئيسة الوزراء " قبلت بعد ظهر اليوم استقالة بوريس جونسون من منصب وزير الخارجية. سيعلن قريبا عن اسم من سيخلفه. وتشكر رئيسة الوزراء بوريس على عمله".

وتزيد مغادرة جونسون وديفيز المخاطر بالنسبة لماي، التي توصلت بشق الأنفس إلى اتفاق مع حكومتها المنقسمة بشدة للإبقاء على أوثق علاقات تجارية ممكنة مع الاتحاد الأوروبي. وعبر كثير من المشككين في الاتحاد الأوروبي عن غضبهم، قائلين إن الاستراتيجية التي جرت الموافقة عليها تخالف تعهدها بانسحاب "نظيف" من الاتحاد الأوروبي.

أ.ح/ع.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

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    الكاتب: رولف فينكل/ علاء جمعة


مختارات

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