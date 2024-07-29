ردا على تهديد بلاده.. وزير إسرائيلي يذّكر أردوغان بمصير صدام

حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مصير مشابه لمصير الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وذلك بعد تلويح الرئيس التركي بالتدخل العسكري ضد إسرائيل.

لم يتأخر الرد الإسرائيلي طويلا بعد تهديدات وجهها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تل أبيب بالتدخل عسكريا، فقد حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس التركي عبر منصة التواصل الاجتماعي (إكس) في وقت متأخر من يوم الأحد (28 يوليو/تموز 2024)، قائلا:

"أردوغان يسير على خطى صدام حسين ويهدد بمهاجمة إسرائيل. يجب عليه فقط أن يتذكر ما حدث هناك وكيف انتهى الأمر".

ونشر كاتس صورة مركبة للرئيس التركي مع صورة لصدام حسين خلال إلقاء القبض عليه من قبل القوات الأمريكية.

وهدد أردوغان إسرائيل السبت (27 يوليو/ تموز 2024)، بالتدخل العسكري، مشيرا إلى تحركات بلاده السابقة في ناغورني كاراباخ وليبيا. وقال أردوغان في تجمع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية ريزه على البحر الأسود، "يجب أن نكون أقوياء للغاية حتى لا تتمكن إسرائيل

من فعل هذه الأشياء السخيفة لفلسطين. تماما كما دخلنا قره باغ وليبيا، قد نفعل شيئا مماثلا (معها)".

وأضاف أردوغان في خطاب بثه التلفزيون "لا يوجد سبب يمنعنا من فعل ذلك... يجب أن نكون أقوياء حتى نتمكن من اتخاذ هذه الخطوات".

ومنذ نشوب الحرب في غزة، والعلاقات التركية الإسرائيلية من سيء إلى أسوأ. والرئيس التركي يعتبر حماس "حركة مقاومة"، بينما تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية كـ "منظمة إرهابية".

و.ب/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب، د ب أ)