ردا على برلين.. موسكو تعلن طرد دبلوماسيَين ألمانيين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الاثنين (20 ديسمبر/كانون الأول 2021) طرد دبلوماسيين ألمانيين اثنين بوصفهما" شخصين غير مرغوب فيهما". ولم تحدد الوزارة موعد مغادرة الدبلوماسيين البلاد.

وكانت ألمانيا قد قررت يوم الأربعاء الماضي طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس وذلك بعد أن قضت محكمة ألمانية بسجن شخص روسي مدى الحياة بتهمة قتل جورجي منحدر من أصول شيشانية وسط برلين قبل عامين. وذكرت المحكمة أن عملية الاغتيال تمت بتكليف من جهات حكومية روسية. وكانت الخارجية الروسية قد انتقدت الحكم ووصفته بأنه ذو دوافع سياسية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم إن روسيا "ترفض في شكل قاطع الاتهامات التي لا أساس لها والمنفصلة عن الواقع في شأن ضلوع كيانات رسمية روسية في هذه الجريمة".

وحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) فقد جاء إعلان الخارجية الروسية بعد محادثة جرت مع السفير الألماني جيتسا اندرياس فون جاير.

من جانبها انتقدت وزارة الخارجية الألمانية القرار الروسي بطرد دبلوماسييها، وقالت إن: "هذه الخطوة لم تأت على نحو مفاجئ، وهي غير مبررة تماما من وجهة نظر الحكومة الألمانية". واعتبر متحدث باسم الخارجية الألمانية أن القرار الروسي "سيؤثر في شكل أكبر على العلاقة" بين البلدين.

وقضت محكمة برلين في 15 كانون الأول/ديسمبر بالسجن المؤبد بحق روسي دين باغتيال مقاتل شيشاني انفصالي سابق هو مواطن جورجي في حديقة في برلين في 23 آب/أغسطس 2019.

ووجه رئيس المحكمة أولاف أرنولدي أصابع الاتهام الى السلطات الروسية، لافتا الى أنها "أمرت المتهم بتصفية الضحية".

وكان الضحية تورنيك كافتاراشفيلي قاتل القوات الروسية بين 2000 و2004 ويقيم منذ 2016 مع أسرته في ألمانيا التي طلب اللجوء فيها. وواظبت موسكو على نفي ضلوعها في الجريمة معتبرة أن الحكم "سياسي".

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)