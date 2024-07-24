  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الاتحاد الأوروبي .. تحديات المستقبلالهجرة إلى ألمانياالتغيرات المناخية
سياسةإيران

ردا على إغلاق "المركز الإسلامي".. إيران تستدعي سفير ألمانيا

٢٤ يوليو ٢٠٢٤

على خلفية إغلاق "المركز الإسلامي" والمؤسسات التابعة له في ألمانيا، استدعت إيران السفير الألماني لديها للاحتجاج. وزارة الداخلية الألمانية تقول إن المركز يتبع المرشد الإيراني مباشرة وأن نشاطه مخالف للدستور الألماني.

https://p.dw.com/p/4igg1
وزارة الداخلية الألمانية أعلنت أنها "حظرت  المركز الإسلامي في هامبورغ والمنظمات التابعة له  في كل ألمانيا لأنه منظمة إسلاموية متطرفة لها أهداف مخالفة للدستور".
وزارة الداخلية الألمانية أعلنت أنها "حظرت  المركز الإسلامي في هامبورغ والمنظمات التابعة له  في كل ألمانيا لأنه منظمة إسلاموية متطرفة لها أهداف مخالفة للدستور". صورة من: Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance

أكدت وزارة الخارجية الألمانية في برلين، الأربعاء (24 يوليو/تموز 2024)، أن الخارجية الإيرانية استدعت السفير الألماني في طهران احتجاجا على  حظر المركز الإسلامي في هامبورغ. وقالت الخارجية الألمانية إن بمقدورها تأكيد الاستدعاء.

وكانت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أفادت في وقت سابق بأنه على خلفية قيام الشرطة الألمانية بإغلاق عدد من المراكز الإسلامية الشيعية في ألمانيا، استدعى المدير العام لقسم أوروبا الغربية في الخارجية الايرانية، السفير الألماني هانز أودو موتسل إلى وزارة الخارجية.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أعلنت في وقت سابق أنها "حظرت  المركز الإسلامي في هامبورغ والمنظمات التابعة له  في كل ألمانيا لأنه منظمة إسلاموية متطرفة لها أهداف مخالفة للدستور". وقالت وزارة الداخلية إن المركز الذي يقدم نفسه كجمعية دينية من دون أجندة سياسية، هو عكس ما يدّعي.

المركز "تابع مباشرة للمرشد الإيراني"

وأعلنت الوزارة أنها "حظرت المركز الإسلامي في هامبورغ والمنظمات التابعة له في كل ألمانيا لأنه منظمة إسلامية متطرفة لها أهداف مخالفة للدستور". واتّهمت المركز بأنه "ممثّل مباشر" للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، متهمة إياه بنشر فكر طهران "بأسلوب عدائي ومتشدد".

ويسعى المركز، وفق الوزارة، الى "إقامة حكم استبدادي وديني" بديل للديموقراطي، ويدعم "البعد العسكري والسياسي" لتنظيمات مثل حزب الله.

ودهم محققون 53 موقعا يعتقد بأنها تابعة للمركز في مناطق مختلفة من ألمانيا الأربعاء. كما سيطال الحظر منظمات عدة تعمل تحت مظلة المركز، منها أربعة مساجد للشيعة.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر "أريد أن أكون شديدة الوضوح: نحن لا نتخذ أي خطوة ضد ديانة". أضافت "نحن نميّز بشكل صريح بين الإسلاميين المتطرفين الذين نقوم بملاحقتهم، وكثير من المسلمين الذين ينتمون الى بلادنا ويعيشون بحسب معتقداتهم"، مشددة على أن "هذا الحظر لا يشمل على الإطلاق الممارسة السلمية للمذهب الشيعي".

وتعتبر ألمانيا حزب الله "منظمة شيعية متطرّفة" ومنعته في العام 2020 من القيام بأنشطة على أراضيها.

وأشارت فيزر الى أن المركز يروّج لفكر إسلامي "موجّه ضد الكرامة الإنسانية، ضد حقوق المرأة، ضد العدالة المستقلة، وضد دولتنا الديموقراطية".

 

ومن أجل تطبيق قرار الحظر، الذي نشر في الجريدة الرسمية الاتحادية، حيث يتعلق الأمر أيضا بالمنظمات ذات الصلة، داهم رجال الشرطة المركز بالإضافة إلى منشآت في ولايات أخرى في وقت مبكر من صباح اليوم للمرة الثانية خلال بضعة أشهر.

وشوهد العشرات من رجال الشرطة  يطوقون المسجد الأزرق في هامبورغ، وهو مسجد شيعي يقع في منطقة راقية على شاطئ بحيرة الألستر في هامبورغ، ويديره المركز الإسلامي. ووفقا لمراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، فإن عددا من رجال الشرطة داهموا مبنى منظمة شيعية في منطقة نويكولن في برلين في نفس الوقت تقريبا. وصنف جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني المركز على أنه متطرف.

فيما نددت وزارة الخارجية الإيرانية بما أسمته "التصرف العدائي" لألمانيا معتبرة أنه "يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان". وقالت "للأسف ما حدث في ألمانيا اليوم مثال واضح على الإسلاموفوبيا وتحدٍ لتعاليم الديانات الإبراهيمية".

وأشادت بـ"الخدمات القيمة التي لا تنسى للمراكز الإسلامية ومن بينها المركز الإسلامي في هامبورغ، في شرح تعاليم الإسلام الدينية وتعزيز مبدأ الحوار والتسامح الديني ومكافحة التطرف".

 

ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا ف ب)

 

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

الشاحنة التي نفذ بها أنيس العامري الهجوم الإرهابي على سوق عيد الميلاد في برلين 19.12.2016

أين وصلت ألمانيا في مكافحة خطر "الإرهاب الإسلاموي"؟

أين وصلت ألمانيا في مكافحة خطر "الإرهاب الإسلاموي"؟

يُنظر إلى التطرف الديني والسياسي في ألمانيا باعتباره تهديدا للديمقراطية. وفي هذا الصدد، يعد "مركز مكافحة الإرهاب" حلقة الوصل والتعاون بين الأجهزة الأمنية والشرطة في ألمانيا لمنع وقوع هجمات. فهل تؤتي جهود المركز أكلها؟
سياسة٣١ يوليو ٢٠٢٢
external

ألمانيا .. عملية أمنية تستهدف جمعيات موالية ل "حزب الله"

ألمانيا .. عملية أمنية تستهدف جمعيات موالية ل "حزب الله"

نفّذت الشرطة الألمانية عمليات تفتيش واسعة استهدفت جمعية إسلامية يشتبه في ارتباطها بحزب الله اللبناني وبإيران. وطالت عمليات التفتيش 54 موقعا منتشرة في مناطق مختلفة من ألمانيا.
١٦ نوفمبر ٢٠٢٣02:03 دقيقة