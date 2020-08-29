 رحيل ميسي عن برشلونة: ″فرصة″ أم ″كارثة″ على النادي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.08.2020

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رحيل ميسي عن برشلونة: "فرصة" أم "كارثة" على النادي

فيما تشتعل التكهنات بشأن الوجهة الجديدة لليونيل ميسي حال رحيله عن صفوف نادي برشلونة الإسباني هذا الصيف، تتباين التوقعات بشأن مكاسب وخسائر برشلونة من هذه الصفقة المحتملة. فكيف يخطط النادي للتعامل مع هذا الوضع؟

تشير تقارير أن ليونيل ميسي يتقاضى من برشلونة 71 مليون يورو سنوياً

تشير تقارير أن ليونيل ميسي يتقاضى من برشلونة 71 مليون يورو سنوياً

ربما يكون في رحيل ميسي عن صفوف نادي برشلونة خسارة من الناحية الفنية، نظراً للمهارات الفذة التي يمتلكها اللاعب الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم ست مرات، ولكن برشلونة قد يستفيد من هذه الصفقة، ما يعوض هذه الخسارة الفنية بشكل جيد.

مختارات

اهتمت الصحف الألمانية والأوروبية عموما بالخبر الأهم خلال الميركاتو الصيفي، أي قرار ميسي بمغادرة القلعة الكتالونية. النبأ الذي جاء كوقع زلزال بالنسبة لمشجعي برشلونة، وصلت هزاته الارتدادية إلى كل المهتمين بعالم الكرة.

بعد الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري الأبطال، أزمة جديدة تطوق العملاق الكاتالوني بعد إصرار نجمه ميسي على الرحيل عن صفوفه. فما هي الخيارات المطروحة أمام إدارة برشلونة لثني النجم الأرجنتيني عن قراره؟

لأول مرة منذ إطلاقها عام 1956، "فرانس فوتبول" تتوقف عن منح جائزة الكرة الذهبية في سنة استثنائية استلزمت قرارات استثنائية، تقول المجلة الفرنسية. فكيف بررت المجلة الرياضية الفرنسية قرارها؟

لم يتأخر كثيراً محيط النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في الرد على تصريحات أسطورة برشلونة ليونيل ميسي. وكان ميسي قد قال إن نيمار نادم ومتلهف للعودة إلى برشلونة. فكيف كان رد محيط نيمار على هذه التصريحات؟

وكالة أنباء "بلومبرغ" ذهبت في تقرير لها عن صفقة رحيل ميسي المحتملة إلى أن رحيل اللاعب الأرجنتيني عن صفوف برشلونة لن يكون كارثة للنادي الكتالوني، وإنما قد يكون "فرصة"، موضحة أن برشلونة، من حيث العائدات، هو أغنى نادي رياضي في العالم، بل إنه أكثر ثراء من نادي دالاس كاوبويز الشهير لكرة القدم الأمريكية.

لكن راتب ميسي، الذي تشير تقارير إلى أنه يبلغ 71 مليون يورو سنوياً، يمثل ضغطاً ويترك أثراً سلبياً على قائمة التكاليف في برشلونة. ولا يقتصر التأثير على المقابل المالي الذي يتقاضاه ميسي وحسب، بل يضاف إلى ذلك أعباء مالية أخرى ناجمة عن مطالب لاعبين آخرين أقل في المستوى لكنهم يقارنون رواتبهم براتب ميسي الهائل، ما يزيد من أعباء النادي المالية.

وكان النادي أعلن في العام الماضي عن صافي أرباح بلغ 0.5 في المائة فقط من العائدات التي بلغت 837 مليون يورو.

إعادة هيكلة رواتب باقي اللاعبين

في حال رحيل ميسي عن الفريق الكتالوني بعد الطلب الذي تقدم به يوم الثلاثاء الماضي، سيصبح برشلونة قادراً على إعادة هيكلة الرواتب في الفريق وتقليص التوقعات بشأن هذه الرواتب خلال السنوات المقبلة، واستثمار رأس المال بشكل أكثر كفاءة.

ويعود الربح الضئيل، جزئياً، إلى أن النادي مملوك من قبل 142 ألف عضو، مما يعني أنه يعيد استثمار كل العائدات في الفريق. ومع زيادة عائدات النادي، تزداد رواتب اللاعبين في الفريق. ومع القفزة الكبيرة في عائدات النادي بنسبة 44 في المائة بين عامي 2017 و2019، شهدت رواتب اللاعبين زيادة مطردة.

وجاءت أكبر زيادة في عائدات النادي من اتفاقية رعاية جديدة مع شركة "نايكي" الأمريكية دخلت حيز التنفيذ عام 2018.

وتردد أن قيمة العقد بلغت 155 مليون يورو في الموسم الواحد، ولكن الأمر انتهى إلى مبلغ أقل من هذا قليلاً بسبب تمسك برشلونة ببعض حقوق التسويق.

لاعبا نادي برشلونة لويس سواريز (أمام) وأنطوان غريزمان

بسبب الراتب الضخم الذي يتلقاه ميسي، طالب لاعبون آخرون في النادي برفع رواتبهم، ما شكل عبئاً إضافياً على برشلونة (أرشيف)

رواتب كبيرة دون إنجازات

منح هذا العقد ميسي فرصة الحصول على راتب أعلى من النادي. لكن برشلونة اضطر لإبرام عقود أكبر مع لاعبين آخرين، مثل المهاجم لويس سواريز ولاعب خط الوسط فرانكي دي يونج، والنجم الفرنسي أنطوان غريزمان.

ويبلغ إجمالي الرواتب التي يدفعها برشلونة حالياً أكثر من 485 مليون يورو سنوياً، ليكون الإجمالي الأعلى على مستوى أندية كرة القدم في العالم.

لكن مسيرة الفريق على أرض الملعب لم تشهد ارتقاءً مماثلاً، حيث فشل الفريق في إحراز لقب بطولة دوري أبطال أوروبا منذ 2015. وعندما فاز ليفربول بلقب دوري الأبطال في 2019، كان إجمالي رواتب لاعبي الفريق الإنجليزي هو 276 مليون يورو فقط، علماً بأن قائمة الفريق تضم خمسة لاعبين أكثر من قائمة برشلونة.

ولأن سخاء برشلونة في الرواتب لم يقابله فوز بقدر كاف من الألقاب والجوائز المالية، أصبح النادي تدريجياً بلا أرباح إلا من بعض الانتقالات للاعبيه إلى أندية أخرى سواء بالبيع أو الإعارة. فعلى سبيل المثال، لجأ برشلونة في العام الماضي إلى استبدال حارس مرماه الثاني، ياسبر سيليسن، مقابل نوبرتو نيتو، حارس بلنسية، في صفقة تبادل مباشر.

لكن كلما زاد إنفاق النادي على لاعبيه، كلما قل ما يملكه من احتياطي نقدي للأوقات الصعبة، خاصة وأن برشلونة مملوك للجماهير ولا يمكنه بيع حصة من أسهمه إذا واجه صعوبات مالية، أو على الأقل لا يمكنه فعل هذا بدون موافقة أعضاء النادي، وهو ما يجعل الأمر في غاية الصعوبة.

هذا النموذج الذي يعتمد على المشجعين وأعضاء النادي يعني أيضاً أن النادي يمكنه الاقتراض بشكل أقل بكثير من منافسيه الكبار.

يحاول ميسي التملص من شرط جزائي في عقده عند خروجه بقيمة 700 مليون يورو، ولكن برشلونة يصر على ألا يسمح له بذلك (أرشيف)

يحاول ميسي التملص من شرط جزائي في عقده عند خروجه بقيمة 700 مليون يورو، ولكن برشلونة يصر على ألا يسمح له بذلك (أرشيف)

معركة الشرط الجزائي مع "البرغوث"

لهذا السبب، لن يكون رحيل ميسي المحتمل عن صفوف برشلونة أمراً سهلاً لمحاسبي النادي، فبينما يوجد في عقد اللاعب مع النادي شرط جزائي تبلغ قيمته 700 مليون يورو، يحاول ميسي التذرع بشرط يسمح له بالمغادرة مجاناً.

وفي المقابل، يبدو أن برشلونة لن يسمح بحدوث ذلك، ولكن صافي القيمة الحالية لمغادرة اللاعب قد يدفع برشلونة لخفض المقابل المالي المطلوب لإتمام الصفقة وعدم التمسك بقيمة الشرط الجزائي.

ولن يؤدي بيع ميسي فقط إلى تقليص النفقات التي يتحملها برشلونة لميسي نفسه وحسب، بل سيقلص أيضاً من تضخم رواتب باقي اللاعبين. وقد يكون هذا في غاية الأهمية للنادي، لاسيما وأن عالم كرة القدم مقبل الآن على أول موسم بعد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، علماً بأن إقامة مباريات الموسم الجديد بدون جماهير سيقلص عائدات الأندية من بيع التذاكر.

لهذا، قد يكون هذا هو الوقت الأكثر ملاءمة لبيع ميسي من أجل تخفيض التزامات النادي تجاه لاعبيه من ناحية ومواجهة تبعات أزمة وباء "كوفيد 19" من ناحية أخرى.

ي.أ/ خ.س (رويترز)

  • Champions League | FC Barcelona - FC Bayern München | Lionel Messi (picture-alliance/Sven Simon/F. Hörmann)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    مثل الصاعقة جاء إعلان الأسطورة ميسي عن نيته مغادرة نادي برشلونة. فالأسطورة ميسي كان رمز برشلونة على مدار عشرين عاما. والعلاقة التي تربطهما ليست عادية. فميسي كان يعاني من اضطراب هرموني ومشاكل في النمو كادت تنهي مسيرته الكروية عندما كان في الثالثة عشرة من عمره.

  • Sergio Agüero Lionel Messi Fußball Argentinien (AP)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    ولم يكن لميسي أي أمل في العلاج لتكلفته الباهظة، ولم يكن لأبويه، أو حتى لناديه في روساريو، القدرة على تحملها. لكن إنقاذ الموهبة الفذة التي يتمتع بها "البرغوث" الأرجنتيني، كما يلقبه البعض، جاءت على يد نادي برشلونة. ففي أول لقاء خاضه ميسي الصغير بقميص الفريق الكتالوني للبراعم أحرز الأخير خمسة أهداف كانت كفيلة بإقناع برشلونة بتحمل نفقات العلاج. آنذاك كان طول ميسي 140 سنتمترا ووزنه 40 كيلو غراما.

  • Lionel Messi 2004 (AFP/C. Rangel)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    طيلة أربع سنوات كان على ميسي يأخ حقنة هرمونات بشكل يومي. وعندما خاض أولى مبارياته ضمن منافسات الدوري الإسباني كان طوله قد بلغ 1,69 سم. وبعدها بستة أشهر انتزع صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني. الصورة من الأرشيف وتعود لعام 2004. يظهر فيها ليونيل ميسي وإلى يمينه زميله اللاعب الكاميروني صاموئيل إيتو.

  • Fußballspieler Lionel Messi und Frank Rijkaard 2005 (AFP/L. Gene)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    في أكتوبر عام 2004 وبقيادة المدرب فرانك ريكارد (يسار)، شارك ميسي في أول مبارياته مع فريق برشلونة ضد نادي إسبانيول. ودخل ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل هدفه الأول مع نادي برشلونة أمام الباسيتي وذلك بعد تمريرة متقنة من قبل اللاعب الشهير رونالدينو ليسددها ميسي كرة ساقطة فوق حارس المرمى، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً، وهو لم يتجاوز الـ 17 عاماً.

  • Fußballspieler Lionel Messi und Samuel Eto und Ronaldinho (Getty Images/AFP/C. Rangel)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    في عام 2005 حصل اليافع الملقب بـ (ليو) على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، متفوقاً بذلك على العديد من الشبان الموهوبين كـواين روني وكريستيانو رونالدو وغيرهم. في الصورة يظهر ميسي حاملا جائزة الفتى الذهبي. وإلى جانبه اثنان من أفضل لاعبي كرة قدم في العالم آنذاك. البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/كانون الأول في ملعب "كامب نو".

  • Fußballspieler Lionel Messi, Xavi Hernandez und Andres Inieste (Getty Images/AFP/L. Gene)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    شهد ميسي عصرا ذهبيا مع برشلونة في عام 2009، آنذاك كان الفريق بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إذ فاز ميسي مع الفريق الكتالوني بستة ألقاب إلى جانب لاعبين مخضرمين متل تشافي (يسار) وأندريس إنييستا (يمين). وفي العام ذاته حصل ميسي ولأول مرة على لقب أفضل لاعب في العالم.

  • Fußball Spanien Lionel Messi (Getty Images/AFP/L. Gene)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    بلغة الأرقام: قاد الأسطورة الأرجنتيني برشلونة للفوز بـ33 لقبا، وسجل 633 هدفا في 731 مباراة. ليس ذلك فحسب، بل كان في تنافس محموم على جمع الألقاب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. فاز ميسي أربع مرات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بينما حصل رونالدو خمس مرات على مسابقة هذا اللقب. لكن ميسي نال لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم ست مرات ورنالدو خمس مرات فقط.

  • Fußballspieler Lionel Messi vor Gericht in Barcelona (picture-alliance/dpa/A. Estevez)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    ميسي ليس غنيا بالألقاب والأهداف فحسب، بل حتى إنه كسب الملايين خلال مسيرته الكروية، وهو ما تسبب له بمشاكل مع السلطات الإسبانية. ففي عام 2016 حُكم على النجم الأرجنتيني بالسجن لمدة 21 عاما بتهمة تهرب ضريبي بقيمة 4,16 ملايين يورو تتعلق بحقوق صورته تلقاها في الفترة بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية. تم تعليق عقوبة السجن كونها أقل من عامين ولنظافة سجله العدلي، إلا أنه تتوجب عليه دفع 2.1 مليون يورو غرامة.

  • Spanien Fußballer FC Barcelona sind spanischer Meister 2015 Messi Neymar Suarez (Reuters/I. Fassbender)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    آخر فوز لميسي مع برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا كانت في عام 2015. لكن أسوأ هزيمة له في هذه المسابقة كانت في 2020. وتحديدا في دور الثمانية عندما خسر الفريق الكتالوني أمام فريق بايرن بثمانية أهداف لهدفين. هذه الخسارة الفادحة عززت الرغبة لدى ميسي في مغادرة ملعب "الكامب نو".

  • Fußballspieler Lionel Messi nach niederlage gegen Bayern München 2020 (picture-alliance/AP Images/M. Fernandez)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    ميسي أرسل فاكس إلى إدارة النادي طلب فيه "إنهاء عقد العمل الذي يجمعني بناديكم الموقر". يريد الأسطورة الأرجنتيني الرحيل عن قلعة "كامب نو" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. أي قبل عام على انتهاء عقده. ميسي شكر النادي على كل الفرص التي قدمها لتطويره على الصعيد الشخصي والكروي، مؤكدا بأنه "اتخذت هذا القرار الصعب لأسباب شخصية، والذي آمل أن تتلقاه الإدارة بأفضل طريقة".


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