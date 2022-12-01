رحيل برلسكوني.. نهاية شخصية مثيرة في عالم الأعمال والسياسة و"الفضائح"

تدهور صحي

الاثنين (12 حزيران/يونيو 2023) وعن 86 عاماً رحل سيلفيو برلسكوني بعد معاناة من اللوكيميا (سرطان الدم) والتهاب رئوي. وكان برلسكوني في حالة صحية سيئة لسنوات. في نهاية عام 2020، على سبيل المثال، أصيب بفيروس كورونا والالتهاب الرئوي، وفي السنوات السابقة كان لا بد من نقله إلى المستشفى بسبب التهاب في المسالك البولية. وفي عام 2016، خضع لعملية جراحية في القلب.