 رحيل البطريرك صفير عميد الكنيسة المارونية وعرَّاب رفض الوجود السوري في لبنان | أخبار | DW | 12.05.2019

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أخبار

رحيل البطريرك صفير عميد الكنيسة المارونية وعرَّاب رفض الوجود السوري في لبنان

توفي البطريرك الماروني السابق نصرالله بطرس صفير عن عمر 99 عاماً، وفق ما أعلن الصرح البطريركي فجر الأحد، بعدما شكّل خلال توليه منصبه علامة فارقة في تاريخ لبنان ورأس حربة في مواجهة الوجود السوري في لبنان في التسعينات.

Libanon Nasrallah Boutros Kardinal Sfeir Maronitischer Patriarch von Antiochien (picture-alliance/AP Photo/P. Lepri)

البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير الذي توفي فجر اليوم (الأحد 12 مايو/ أيار 2019) عن عمر 99 عاماً، شخصية دينية لعبت دوراً محورياً في تاريخ لبنان الحديث، وكانت رأس حربة في مواجهة الوجود السوري الذي تحكم بالحياة السياسية اللبنانية على مدى سنوات طويلة.

 قصير القامة، فصيح اللسان، عفوي، وصاحب تعليقات ظريفة ومقتضبة، شكّل البطريرك صفير، مدرّس اللغة العربية والفلسفة في شبابه، علامة فارقة في تاريخ الكنيسة المارونية ولبنان منذ انتخابه بطريركاً في 19 نيسان / أبريل 1986 وحتى استقالته العام 2011.

ونعى البطريرك الحالي بشارة الراعي في بيان نقلته الوكالة الوطنية وفاة صفير، واصفاً اياه بـ"أيقونة الكرسي البطريركي وعميد الكنيسة المارونية وعماد الوطن". وجاء في البيان "الكنيسة المارونية في يتم ولبنان في حزن".

 وكان صفير يرقد منذ أيام في العناية الطبية الفائقة في أحد مستشفيات بيروت بعد تدهور حالته الصحية.

 وأوعز الراعي بـ"قرع الأجراس حزناً" في جميع الكنائس عند الساعة العاشرة صباح اليوم بالتوقيت المحلي وتخصيص صلوات يوم الأحد لراحة نفس صفير.

 ونعى الرئيس اللبناني ميشال عون صفير في بيان، وقال "ستفتقده الساحة الوطنية رجلاً صلباً في دفاعه عن سيادة لبنان واستقلاله وكرامة شعبه".

 وقال رئيس الحكومة سعد الحريري في بيان إن صفير "يترك صفحة مشرقة في تاريخ لبنان". واعتبر أنه "جسّد بشخصه وبعمله إرثا للقيم الروحية والوطنية، في مرحلة صعبة من تاريخ لبنان ارتفع معها بالصلابة والقدوة والثبات والشجاعة الى مرتبة الرمز الوطني، الذي أسهم بكل تأكيد بتحويل مجرى الأحداث، ونقل لبنان من حالة الى حال".

Libanon Kirche und Moschee (picture-alliance/dpa)

لعب البطريك صفير دورا بارزا في اتفاق الطائف وإنهاء الحرب الأهلية

 وانتخب صفير في نيسان / أبريل 1986 البطريرك السادس والسبعين للموارنة، الطائفة المسيحية الأكبر في لبنان، ثم قدّم استقالته في العام 2011 ليخلفه الكاردينال الحالي بشارة بطرس الراعي.

ولعب صفير دوراً بارزاً في تاريخ لبنان الحديث، لا سيما من خلال معارضته الشديدة للوجود والهيمنة السورية على لبنان ولاحتفاظ حزب الله بسلاحه.

 ومنح صفير الغطاء المسيحي لإبرام اتفاق الطائف في السعودية عام 1989، الذي وضع حداً للحرب الأهلية (1975-1990) في لبنان، وكان آخر فصولها نزاع دام بين المسيحيين دانه البطريرك بشدة وأكد مراراً أنه أضعفهم في لبنان.

 ورفض طيلة فترة توليه منصبه زيارة سوريا على رغم وجود أبرشية مارونية تابعة لسلطته الكنسيّة فيها، حتى أنه لم يرافق البابا يوحنا بولس الثاني خلال زيارته لها عام 2001.

 وبعد خروج الجيش السوري في العام 2005، إثر اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، لم يتردد صفير في انتقاد حزب الله بشدة لرفضه التخلي عن سلاحه، معتبرا أنه يشكل "حال شاذة" في لبنان، ومؤكداً أن السلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة.

Washington Nasrallah Boutros Kardinal Sfeir bei George W. Bush (Imago Images/)

صورة من الأرشيف..لقاء يجمع البطريرك نصرالله بطرس صفير مع الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش في واشنطن

 ولد صفير في ريفون في منطقة كسروان (وسط) في 15 أيار/مايو 1920، ودرس اللاهوت في المدرسة الإكليريكية البطريركية المارونية، ثم تابع دروسه اللاهوتية والفلسفية في جامعة القديس يوسف في بيروت.

 سيم كاهناً في أيار/مايو 1950، ومنحه البابا يوحنا بولس الثاني رتبة الكاردينالية في 1994 تقديراً لخدمته الرعوية ودوره الوطني.

 ويُعرف عن صفير تواضعه وتقشّفه في نمط حياته وشغفه برياضة المشي في الطبيعة، وكان ضليعاً باللغتين العربية والفرنسية كما كان يتكلّم الإنجليزية.

ح.ز/م.س (أ.ف.ب)

 

  • Libanon Rashid Karami, Pierre Gemayel, Hussein Oweini, Raymond Edde (picture-alliance/AP Images/K. Strumpf)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    1- عائلة الجميل

    كان يتزعم مناطق لبنان قبل استقلاله العديد من العائلات الإقطاعية والتي تولّى بعض أفرادها قيادة البلاد بعد الاستقلال. وقد أصبح رجالات الاستقلال بذرة لعائلات سياسية مازالت تلعب دوراً في القرار السياسي حتى الآن. من أولئك الرجالات بيير الجميل (على يسار الصورة في الصف الأول) وإلى جانبه رئيس الوزراء الأسبق رشيد كرامي.

  • Anti-syrischer Minister Gemayel im Libanon getötet (picture-alliance/dpa/A. Amro)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    1-عائلة الجميل

    تولى نجله أمين الجميل رئاسة الجمهورية خلفاً لأخيه بشير الذي اغتيل قبل تسلم الرئاسة. دخل نجل أمين الجميل، بيير الجميل، البرلمان عام 2000، وتم اغتياله عام 2006، وجاء بعده أخوه سامي الذي دخل البرلمان عام 2009. الصورة تجمع أمين الجميل (على اليمين) ووالدته ونجله بيير الجميل الذي تم اغتياله.

  • Libanon Camille Chamoun (Gemeinfrei)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    2- عائلة شمعون

    كان كميل شمعون وزيراً في حكومة الاستقلال الأولى، وأصبح لاحقاً الرئيس الثاني بعد الاستقلال. أنشأ حزب «الوطنيين الأحرار» وترأسه حتى وفاته.

  • Libanon Plakat Bashir Gemayel (Getty Images/AFP/P. Baz)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    2- عائل شمعون

    ولى كميل شمعون ابنه داني قيادة الميليشيا المسلحة لـ"الأحرار"، وبعد اغتيال داني شمعون عام 1991، عاد نجله دوري شمعون إلى لبنان ليترأس الحزب. في أسفل الصورة ملصق لداني شمعون مع عائلته، وفوقها صورة لبشير الجميل الذي تم اغتياله قبل أن يستلم منصب رئاسة لبنان.

  • Libanon Suleiman Frangieh (Romanian Communism Online Photo Collection )

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    3-عائلة فرنجية:

    أنتخب سليمان فرنجية رئيساً للبنان عام 1970، وهو ابن حميد فرنجية الذي كان واحداً من رجالات الاستقلال. اغتيل ابن سليمان، النائب والوزير طوني فرنجية عام 1978 على يد ميليشيا "القوات اللبنانية".

  • Libanon Sleiman Frangieh (picture-alliance/AP Photo/H. Malla)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    3- عائلة فرنجية

    بعد اغتيال طوني فرنجية، تولى نجله سليمان طوني فرنجية قيادة تيار المردة بعده، كما شغل عدة وزارات وكان مرشحاً لرئاسة الجمهورية.

  • Wahlkampf im Libanon (picture-alliance/dpa/M. Naamani)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    4- عائلة الحريري

    بعد اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري عام 2005، تولى ابنه سعد الحريري قيادة تيار المستقبل. ويشغل سعد الحريري منصب رئيس الوزراء اللبناني. وعمته بهية الحريري نائبة في البرلمان منذ عام 1992.

  • Libanon MP Tammam Salam (picture-alliance/dpa/N. Mounzer)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    5-عائلة سلام:

    كان رئيس الوزراء الراحل صائب سلام أحد أهم رجال الدولة قبل الحرب الأهلية، وتولى رئاسة الحكومة في عهد 4 رؤساء لبنانيين. وبعد وفاته عام 2000 خلفه سياسياً ابنه تمام سلام رئيس الوزراء اللبناني السابق.

  • Libanon Rashid Karami, Pierre Gemayel, Hussein Oweini, Raymond Edde (picture-alliance/AP Images/K. Strumpf)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    6-عائلة كرامي:

    كان عبدالحميد كرامي أحد رجال الاستقلال، وقد تولى ولداه رشيد وعمر منصب رئاسة الوزراء في 10 حكومات. أما حفيده فيصل عمر كرامي فشغل منصب وزير في حكومة نجيب ميقاتي 2011. في الصورة يظهر رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رشيد كرامي (على اليمين) مع كل من حسين عويني وريموند أده وبيير الجميل.

  • Libanon 40. Todestag Kamal Jumblatt (picture-alliance/abaca/A. Safadi)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    7-عائلة جنبلاط: (دروز)

    ورث وليد جنبلاط زعامة طائفة الدروز الموحدين ورئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي عن والده الراحل كمال جنبلاط. في الصورة يظهر جنبلاط وهو على قبر والده في الذكرى الأربعين لاغتياله. وقد قلّد جنبلاط نجله تيمور الزعامة الدرزية عام 2017.

  • Libanon Beerdigung (picture-alliance/dpa/W. Hamzeh)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    8- عائلة أرسلان: (دروز)

    النائب والوزير السابق طلال أرسلان هو نجل النائب والوزير السابق عبد المجيد أرسلان الذي كان أحد رجالات الاستقلال.

  • Libanon 2006 | Hassan Nasrallah & Nabih Berri (picture-alliance/dpa/H. Ibrahim)

    في صور .. عائلات تتوارث السلطة وتتحكم بالمشهد السياسي في لبنان

    9- عائلات شيعية (عائلة الأسعد وآل حمادة)

    لعبت بعض العوائل الشيعية دوراً بارزاً في لبنان قبل ظهور الحركات الشيعية مثل حركة أمل وحزب الله، والتي حجّمت دور تلك العائلات. إلا أن بعض أفرادها مايزالون يزاولون السياسة مثل رئيس حزب الانتماء اللبناني أحمد الأسعد، ابن رئيس مجلس النوّاب اللبناني السابق كامل الأسعد. بالإضافة إلى رئيس حركة قرار بعلبك – الهرمل علي صبري حمادة، ابن رئيس مجلس النواب الأسبق صبري حمادة.

    الكاتب: محي الدين حسين


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