رحل بوتفليقة وبقي جامع الجزائر الكبير يبحث عن عنوان

من نافذة سيارته ينظر عبد القادر إلى المبنى الضخم المثير للإعجاب الذي يمكن رؤيته من الطريق السريع المزدحم بالسيارات. ويقول "صحيح أنه جميل، لكن بالنسبة لي لا يعني هذا المسجد شيئًا، إنه مجرد كومة من الحجارة". ويطل جامع الجزائر على خليج العاصمة المتوسطية، بلون حجارته البيضاء، وتبلغ مساحته 20 هكتارا، بينما ترتفع مئذنته 265 متراً وهي بذلك الأعلى في العالم.

ويعتبر أغلب الجزائريين أن بوتفليقة أصيب بـ "جنون العظمة" وأن هذا المسجد مثال على "تبذير كبير" للمال العام. وتم تجاوز كلفته المرتفعة أصلا -1.2 مليار دولار- بسبب تأخر الأشغال التي انطلقت سنة 2012 من طرف شركة صينية والتي مازالت تعمل إلى اليوم. وفي الجزائر أكثر من 20 ألف مسجد، بحسب وزارة الشؤون الدينية.

وخلف المبنى الرائع وعلى بعد 100 متر يوجد مسجد حي صغير. وفي الرصيف جلس أحد سكان الحي في السبعين من العمر، وقال إنه تابع بناء القبة المثيرة للإعجاب من نافذته يومًا بعد يوم. وحوله عمارات طويلة يُرى على شرفاتها الغسيل يجف وواجهاتها مزدحمة بالهوائيات لالتقاط القنوات الفضائية.

آخر لقطة يظهر فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو يقدم إستقالته

وقال بلغة الشيخ الحكيم "صحيح إنه تحفة ولكن ... المستشفيات، هذا ما نحتاج إليه". وبحسب منظمة الصحة العالمية فإنه يوجد 40 سرير لكل ألف ساكن، وهو وضع أحسن من الجارة المغرب لكن أقل من تونس.

وأكثر من ذلك أشارت الوكالة الوطنية لتسيير المستشفيات الصحية في سنو 2015 إلى أن المستشفيات الجامعية تعود الى فترة الاستعمار الفرنسي "وفاق عمر أغلبها القرن". كما ان نقابات الصحة تندد بشكل متكرر بقلة المعدات في المستشفيات الحكومية ونقص عدد الموظفين.

وقالت إيمان وهي طبيبة تبلغ من العمر 26 عامًا "ليس لدي أي شيء ضد هذا المسجد، لكن هذه المليارات كان يمكن استخدامها لتحسين منظومة الصحة التي نحتاج إليها حقًا".

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، تم إطلاق عرائض لتحويل مسجد الجزائر إلى "أكبر مستشفى في الجزائر". وانتشرت عبر الانترنت رسومات وصور مركبة تجسد ذلك.

مظاهرات كبيرة شهدتها الجزائر أدت إلى استقالة بوتفليقة

وستتسع قاعة صلاة "مسجد الجزائر" ثالث أكبر مسجد في العالم، بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، لأكثر من 120 ألف مصل كما يضم أيضا دار للقرآن (مدرسة عليا) ومركز ثقافي إسلامي ومكتبة وقاعة محاضرات ومتحف للفن والتاريخ الاسلامي ومركز للأبحاث حول تاريخ الجزائر.

وبحسب مراد (47 عاما) فإن "بوتفليقة، أراد مسجده ليترك بصمته، هذا كل ما في الأمر" حتى أن السكان المجاورين أصبحوا يدعونه "مسجد بوتفليقة".

مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء

وذهبت فلة أبعد من ذلك واعتبرت ان "هذا المسجد يظهر فقط انهم كلهم لصوص" كما قالت هذه الناشطة في الحركة الاحتجاجية. واعتبرت أن عبد العزيز بوتفليقة "أراد منافسة" الحسن الثاني ومسجده الكبير في الدار البيضاء المطل على البحر، الذي كان يعد أكبر مسجد في إفريقيا قبل بناء مسجد الجزائر قبالة البحر أيضا.

وفي تونس بنى مستبد آخر أسقطه شعبه هو زين العابدين بن علي، مسجدًا فخمًا على مرتفعات قرطاج، أطلق عليه اسم "مسجد العابدين" قبل أن يتحول بعد الاطاحة به في 2011 الى "مسجد أنس بن مالك".

م.أ.م/ م.س (أ ف ب)