"رحل القبطان".. وفاة الممثل المصري نبيل الحلفاوي

توفي الممثل المصري نبيل الحلفاوي عن عمر ناهز 77 عاما نتيجة أزمة صحية حادة ومشكلات في الصدر. وكان الحلفاوي قد اشتهر بأداء الأدوار العسكرية في عدد من الأفلام والمسلسلات، ونعاه العديد من نجوم الفن والرياضة.

قالت عائلة الممثل المصري نبيل الحلفاوي إنه توفي اليوم الأحد (15 ديسمبر/ كانون الأول 2024) عن عمر ناهز 77 عاما. وجاء في تدوينة بحساب الحلفاوي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "مش القبطان اللي كاتب التويته ديه للأسف.. احنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي.. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل، كان دائما بيدعي بكده وربنا ما خذلوش".

واشتهر الحلفاوي باسم القبطان بين أصدقائه ومعجبيه بعد دوره في فيلم (الطريق إلى إيلات)، وكذلك مسلسل رأفت الهجان الذي تم عرضه في ثلاثة أجزاء خلال ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته.

وكان الحلفاوي، الناشط بشكل كبير على منصة إكس (تويتر سابقا)، قد تعرض لوعكة صحية الأسبوع الماضي دخل بسببها إلى المستشفى.

ونعت نقابة المهن التمثيلية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي ووزارة الثقافة وعدد من المؤسسات الفنية وشركات الإنتاج الفنان الراحل.

كما نعاه عدد من الفنانين والإعلاميين عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم السيناريست والروائي عبد الرحيم كمال الذي كتب "رحم الله الأستاذ النجم الممثل القدير القوي المحترف المصري المثقف الشاعر الصديق الأستاذ نبيل الحلفاوي الذي شرفت بالعمل معه ثلاث مرات". وأضاف "ممثل ملهم ومهم وصفحة ذهبية من صفحات الدراما المصرية".

وكتب الممثل محمد صبحي على فيسبوك "رحل اليوم زميل الدراسة وصديق العمر والفنان المثقف البارع بجدارة.. الفنان نبيل الحلفاوي امتلك الموهبة والمبادئ وشرف المهنة.. فاحترمه الجميع".

ولد الحلفاوي في القاهرة عام 1947 وتخرج في كلية التجارة قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية. وحقق نجاحا كبيرا في الدراما التلفزيونية عبر محطات متقطعة من خلال مسلسل (غوايش) ومن بعده (رأفت الهجان) ثم (الزيني بركات) و(زيزينيا) و(ونوس) و(لأعلى سعر) و(القاهرة كابول).

وقدم في المسرح (عفريت لكل مواطن) و(طقوس الإشارات والتحولات) و(رجل في القلعة) و(الزير سالم) و(بيت في الهوا) و(اضحك لما تموت).

وفي السينما شارك في أفلام (اغتيال مدرسة) و(السفاح) و(العميل رقم 13) و(الهروب إلى القمة) و(ثمن الغربة). وأطلق عليه متابعوه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لقب "القبطان" نسبة إلى الدور الذي أداه في فيلم (الطريق إلى إيلات) من إخراج إنعام محمد علي.

تزوج الحلفاوي من الممثلة فردوس عبد الحميد وأنجب منها المخرج خالد الحلفاوي قبل أن ينفصلا ويتزوج مرة ثانية.

محمد صلاح: "هتوحشنا يا قبطان"

بدوره نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر (الفراعنة) رسالة حزينة، نعى بها الممثل المصري القدير نبيل الحلفاوي الذي توفي، اليوم الأحد.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) "البقاء لله في وفاة الفنان المحترم نبيل الحلفاوي"، مضيفا "هتوحشنا يا قبطان". وأرفق نجم ليفربول الإنجليزي برسالته صورة للممثل الراحل بالأبيض والأسود.

ع.غ/ أ.ح (د ب أ، رويترز)