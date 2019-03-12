رحلة من لندن إلى دوسلدورف ... انتهت في إدنبرة!

أخطأ قائد طائرة ركاب طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيرويز) الاثنين (25 آذار/ مارس 2019) وجهته بسبب خلط بين خطط الطيران، فوصل بطائرته إلى العاصمة الاسكتلندية إدنبرة بدلاً من مدينة دوسلدورف الألمانية.

ولم يتم الالتفات إلى هذا الخطأ إلا عندما أعلن طاقم الطائرة القادمة من لندن في مكبرات الصوت عبارة "مرحباً بكم في إدنبرة"، وذلك وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وأكدت شركة (دبليو دي إل إفييشن) الألمانية للطيران، التي نفذت الرحلة بتكليف من الشركة البريطانية، وقوع الخطأ، مشيرة إلى أن سلامة الركاب لم تتعرض للخطر في أي وقت.

وقال متحدث باسم الشركة، التي يقع مقرها في مطار كولونيا-بون غربي ألمانيا، إن الشركة ستحقق في كيفية حدوث الخلط بين خطط الطيران. وكانت "بريتيش إيرويز" قد أعلنت في حسابها على "تويتر" بداية عن "تحول مسار" الرحلة إلى إدنبرة لأسباب غير معروفة، ثم عادت وقدمت في وقت لاحق اعتذاراً لكل الركاب وستتحدث إلى كل منهم على حدة.

وأقلعت الطائرة من إدنبرة متجهة إلى دوسلدورف بعد تأخير استغرق ساعتين ونصف الساعة، حيث أعلن متحدث باسم مطار دوسلدورف أن الطائرة وصلت في الساعة الواحدة بعد الظهر. ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن إحدى الراكبات قولها إن قائد الطائرة لم يكن يملك أية فكرة حول سبب حدوث ذلك. وأضافت نقلاً عنه "أنه لم تمر على الكابتن مثل هذه الحادثة سابقاً وأن طاقم الطائرة يريد أن يبحث ما يجب عليهم فعله".

كما اشتكى أحد الركاب على "تويتر"، حيث غرد ساخراً: "لا أعتقد أن أحداً هنا حجز رحلة مفاجئة". وحسب (بي بي سي)، فإن قائد الطائرة ناشد جميع الركاب عند الوصول إلى إدنبرة أن يرفع من يرغب في السفر إلى دوسلدورف يده، فرفع الجميع أيديهم.

ومن المتوقع أن يحصل جميع ركاب الطائرة على تعويض حسب القوانين الأوروبية، نقلاً عن صحيفة الغارديان، وذلك بسبب تأخر رحلة الطائرة خمس ساعات و20 دقيقة عن الوقت المحدد للهبوط في دوسلدورف. وتوقعت الصحيفة حصول كل راكب على ما لا يقل عن 250 يورو تعويضاً عن التأخير.

ز.أ.ب/ ي.أ (د ب أ)