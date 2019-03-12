رحلة من لندن إلى دوسلدورف ... انتهت في إدنبرة!

أخطأ قائد طائرة ركاب طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيرويز) الاثنين (25 آذار/ مارس 2019) وجهته بسبب خلط بين خطط الطيران، فوصل بطائرته إلى العاصمة الاسكتلندية إدنبرة بدلاً من مدينة دوسلدورف الألمانية.
ولم يتم الالتفات إلى هذا الخطأ إلا عندما أعلن طاقم الطائرة القادمة من لندن في مكبرات الصوت عبارة "مرحباً بكم في إدنبرة"، وذلك وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وأكدت شركة (دبليو دي إل إفييشن) الألمانية للطيران، التي نفذت الرحلة بتكليف من الشركة البريطانية، وقوع الخطأ، مشيرة إلى أن سلامة الركاب لم تتعرض للخطر في أي وقت.
وقال متحدث باسم الشركة، التي يقع مقرها في مطار كولونيا-بون غربي ألمانيا، إن الشركة ستحقق في كيفية حدوث الخلط بين خطط الطيران. وكانت "بريتيش إيرويز" قد أعلنت في حسابها على "تويتر" بداية عن "تحول مسار" الرحلة إلى إدنبرة لأسباب غير معروفة، ثم عادت وقدمت في وقت لاحق اعتذاراً لكل الركاب وستتحدث إلى كل منهم على حدة.
وأقلعت الطائرة من إدنبرة متجهة إلى دوسلدورف بعد تأخير استغرق ساعتين ونصف الساعة، حيث أعلن متحدث باسم مطار دوسلدورف أن الطائرة وصلت في الساعة الواحدة بعد الظهر. ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن إحدى الراكبات قولها إن قائد الطائرة لم يكن يملك أية فكرة حول سبب حدوث ذلك. وأضافت نقلاً عنه "أنه لم تمر على الكابتن مثل هذه الحادثة سابقاً وأن طاقم الطائرة يريد أن يبحث ما يجب عليهم فعله".
كما اشتكى أحد الركاب على "تويتر"، حيث غرد ساخراً: "لا أعتقد أن أحداً هنا حجز رحلة مفاجئة". وحسب (بي بي سي)، فإن قائد الطائرة ناشد جميع الركاب عند الوصول إلى إدنبرة أن يرفع من يرغب في السفر إلى دوسلدورف يده، فرفع الجميع أيديهم.
ومن المتوقع أن يحصل جميع ركاب الطائرة على تعويض حسب القوانين الأوروبية، نقلاً عن صحيفة الغارديان، وذلك بسبب تأخر رحلة الطائرة خمس ساعات و20 دقيقة عن الوقت المحدد للهبوط في دوسلدورف. وتوقعت الصحيفة حصول كل راكب على ما لا يقل عن 250 يورو تعويضاً عن التأخير.
ز.أ.ب/ ي.أ (د ب أ)
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
عندما يتعلق الأمر بأعداد المسافرين، لا يمكن لأي مطار أن يتفوق على مطار أتلانتا بالولايات المتحدة، حيث مرّ حوالي 104 مليون شخص عبر مطار "هارتسفيلد جاكسون" للطيران في عام 2017، وفقاً للبيانات المقدمة من مجلس المطارات الدولي (ACI). ولم يتمكن أي مطار آخر من تجاوز رقم 100 مليون. مما يجعل "هارتسفيلد جاكسون" يحتل المركز الأول في قائمتنا.
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
يتصدر مطار بكين الدولي بالصين، المرتبة الثانية كأكثر المطارات ازدحاماً. إذ استقبل حوالي 95.8 مليون شخص في عام 2017. جلبت دورة الألعاب الأولمبية لعام 2008 دفعة قوية إلى حركة النقل الجوي في بكين، وبمناسبة هذا الحدث، صمم المهندس المعماري نورمان فوستر محطة جديدة ضخمة.
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
في عام 2017، استقبل مطار دبي أكثر من 88 مليون مسافر. كان معظمهم تقريباً من غير العرب - ما يصل إلى 87.72 مليون. العديد منهم على ما يبدو يقدرون دبي الدولية لسمعتها الأسطورية للتسوق.
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
للأسف، فإن طوكيو العاصمة اليابانية ليست في المراكز الثلاثة الأولى، غير أن مطار "طوكيو هانيدا الدولي" لا يزال يستقبل حوالي 85.4 مليون زائر سنوياً، ما يكفي لجعله يحتل المركز الرابع في هذا القائمة.
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
إذا توجهت إلى قضاء إجازة في كاليفورنيا، فستصل إلى مطار لوس أنجلوس الدولي في الولايات المتحدة، المعروف باسم (LAX). قد لا يتفوق على مطار أتلانتا بالنسبة لعدد المسافرين عبره، غير أنه قد سجل مرور أكثر من 85.5 مليون زائر في العام الماضي.
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
حتى في شيكاغو، لا يرتاح نجم كرة القدم الألماني باستيان شفاينشتايغر من ملاحقة المعجبين. لاعب خط الوسط السابق لكل من بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد، يلعب الآن في نادي شيكاغو فاير، وكثيراً ما يسافر عبر مطار "أوهير" في شيكاغو، بالولايات المتحدة. يعتبر شفاينشتايغر واحداً من بين 79.81 مليون مسافر يمرون عبر مطار شيكاغو، الذي يحمل اسم طيار أمريكي من الحرب العالمية الثانية.
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
تضم لندن ثلاثة مطارات، ويعتبر مطار "هيثرو" أكبرها وأكثرها شهرة. تخدم أكثر من 78 مليون مسافر سنوياً. وتدير كل ذلك عبر مدرجين فقط.
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
ليس من الضروري أن تكون على متن الطائرة لتُلقي نظرة على مطار هونغ كونغ في الصين، الذي يدعى مطار "تشيك لاب كوك" محلياً. استقبل حوالي 72.67 مليون مسافر في عام 2017، ويوفر نظام لنقل الركاب بين الصالات بواسطة العربات الآلية مجاناً. شُيد مطار هونغ كونغ على جزيرة "تشيك لاب كوك" في بحر الصين الجنوبي.
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
استقبل مطار "شانغهاي بودونغ الدولي"، بالصين 70 مليون مسافر في عام 2017. مما يمثل انخفاضاً طفيفاً عن العام السابق، غير أن رحلات الشحن قد ارتفعت بنسبة تزيد عن 11 في المئة وفقاً لمجلس المطارات الدولي (ACI).
-
تعرف على أكبر المطارات في العالم
يأتي مطار باريس، الذي يحمل اسم الرئيس شارل ديغول، والذي يعرف أيضاً باسم مطار "رواسي"، في المرتبة العاشرة على قائمتنا. إذ استقبل في العام الماضي حوالي 69.47 مليون مسافر. غير أن هذه الأرقام ليست كل شيء في ترتيب المطار، حيث يوجد معايير أخرى مثل كمية البضائع المنقولة، الحجم، عدد المدارج وغيرها الكثير. ديرك كاوفمان/ ريم ضوا.