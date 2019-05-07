 رحلة التغيير في مانشستر يونايتد.. من أين ستبدأ؟ | عالم الرياضة | DW | 22.06.2019

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عالم الرياضة

رحلة التغيير في مانشستر يونايتد.. من أين ستبدأ؟

في هذا الموسم وجد مانشستر يونايتد نفسه تائها وعاجزا عن صد الضربات التي تلقاها من منافسيه. العودة إلى المكان التقليدي تستدعي مرحلة إعادة الترتيب لكن من أين سوف تبدأ؟!

Fußball Champions League l Paris St Germain v Manchester United | Jubel (1-3) (Imago/R. Hart)

أرشيف.

بعد أن فقد أسطورته المدرب، السير أليكس فيرغسون الذي قضى معه أكثر من ربع قرن، وجد النادي الإنجليزي العريق نفسه يصطدم بأزمة تلو أخرى، متجاوَزا أولا من غريمه العنيد مانشستر سيتي، ثم من منافسه الشرس ليفربول المتوج حديثا بلقب أبطال أوروبا، لتزداد حسرة مانشستر يونايتد ومرارته.

مختارات

وجه جوزيه مورينيو مدفعيته الثقيلة صوب فريقه السابق مانشستر يونايتد. البرتغالي استغل توديع "الشياطين الحمر" مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي على يد برشلونة من أجل تصفية حساباته مع الفريق الإنجليزي العريق. (20.04.2019)

موسم مأساوي واجهه نادي مانشستر يونايتد، انتهى بإهدار بطاقة التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا. المدرب سولسكاير، وفي مرحلة التقييم يكشف أن عددا من اللاعبين سيغادرون نادي الشياطين الحمر، فمن يكون هؤلاء؟ (06.05.2019)

ولهذا لا صوت يعلو في "استاد أولد ترافورد" غير الأصوات المطالبة بتغيير جذري في صفوف الفريق كحل ضروري ومنطقي للأزمة. بيد أن أسطورة "الشياطين الحمر" غاري نيفيل في حوار مع "شبورت بيلد" الألمانية  يحذر من "أن الأمر لن يحسم بتغيير بعض اللاعبين" فقط، فالأزمة أعمق بكثير حسب رأيه، و"لا يمكن ليونايتد الفوز بالدوري المحلي في العامين المقبلين".

"أعمق من التجديد"

إنه كلام لا يصدر عن شخص ينطق عن هوى، وإنما عن لاعب كان من صناع نجاحات يونايتد في عهد فيرغسون، وقد فاز معه بـ12 لقب للدوري الممتاز، كما أنه ذات اللاعب الذي أهدى فريقه لقب بطولة الأبطال 1999، تاركا عملاق البافاري أوليفر كان آنذاك تحت تأثير صدمة عنيفة، إثر الهدف الذي دخل شباكه في التوقيت الإضافي لنهائي الأبطال، بعد ان استقرت نتيجة التوقيت الرسمي للمباراة عند التعادل بهدف لكل من الفريقين.

وقد يكون لغاري نيفيل دون غيره نظرة شاملة تسمح له بالادلاء بشهادة من الداخل، ومع ذلك من الصعب إنكار أن أكبر تحدي يواجهه النادي العريق هي مشكلة اللاعبين، وعليه حلها على وجه السرعة حتى يعود الهدوء إلى معقل يونايتد.

بعد تجربة غير موفقة مع البرتغالي جوزييه مورينيو، من حسن حظ "الشياطين" أن إشكالية المدرب لم تعد مطروحة، إذ بات غونار سولشاير عامل استقرار، والنادي بالأصل ليس من تقاليده تغيير المدرب عند كل موسم.

Manchester United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer (Getty Images/C. Ivill)

مدرب الفريق ينتظره عمل كبير من أجل العودة إلى منصات التتويج.

إشكالية بوغبا

من جانب آخر لا بد من انهاء اللغط اليومي على صفحات الجرائد المحلية حول من سيذهب ومن سيبقى. وهناك قوائم متعددة مطروحة إعلاميا تضم أسماء اللاعبين يعتقد أن مانيو يريد التخلص منهم أو العكس.

من الأسماء المتداولة ألكسيس سانشيز، وروميلو لوكاكو، لكن الاسم البارز بامتياز يبقى  الفرنسي بطل العالم بول بوغبا، حيث لم يتضح بعد ما إذا كانت رحلة الموسم القادم ستمضي معه أو بدونه. في حين أن تقارير عدة تربطه تارة بريال مدريد وتارة أخرى بيوفينتوس الإيطالي بعد أن ألمح مدير الكرة بالنادي الإيطالي قبل يومين بأنه مهتم به، وذلك أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد على خلفية التعاقد مع المدرب الجديد موريسيو ساري.

وفي ظل هذه المعطيات من الضروري جدا أن يطوي "الشياطين الحمر" هذا الملف بسرعة، أما ما تبقى، وحسب تعبير غاري نيفيل، فيمكن التعاطي معه مع الوقت.

و.ب/ز.أ.ب 

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    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

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    يوفنتوس تورين

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  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

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  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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