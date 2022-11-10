رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل وقطر لنقل مشجعي المونديال

أعلن الاتّحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس (10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022) أن قطر وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق ستسيّر بموجبه شركة طيران غير إسرائيلية لم يسمها رحلات جوية مباشرة بين البلدين لنقل مشجّعين إسرائيليين، وكذلك فلسطينيين، لحضور مونديال 2022 الذي ينطلق في الـ 20 من الشهر الجاري.

وقال فيفا في بيان إنه بموجب الاتفاق "سيتم مؤقتاً تشغيل رحلات مستأجرة مباشرة بين مطار بن غوريون في تل أبيب ومطار حمد الدولي في الدوحةمن قبل شركة طيران لها حقوق هبوط قائمة في قطر طوال مدة كأس العالم، وفقاً لمتطلبات إسرائيل الأمنية والقدرات التشغيلية".

وأشار الفيفا إلى أن هذه الرحلات ستكون متاحة أمام الإسرائيليين كما الفلسطينيين بشرط أن تكون بحوزتهم تذكرة مباراة وبطاقة "هيّا" التي تعتبر بمثابة تأشيرة لدخول قطر.

وأضاف بيان فيفا أنه سيتم توفير خدمات قنصلية لمساعدة الزوار الإسرائيليين في قطر خلال البطولة التي ستقام في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول من خلال شركة سفر مقرها الدوحة.

ومن جانبها أكدت الخارجية الإسرائيلية تشغيل رحلات جوية مباشرة إلى الدوحة من أجل كأس العالم وأن الإسرائيليين في قطر سيتمتعون بخدمات قنصلية.

ع.ج/ أ.ح