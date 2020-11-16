رثاء حزين - لحن ذوبان الجبال الجليدية

يسعى العالم الجيوفيزيائي لودوفيك مورو للكشف عن سر غامض: لماذا تذوب الحزم الجليدية في القطب الشمالي أسرع من المتوقع؟ رفقة خمسة علماء آخرين يسافر مورو إلى الدائرة القطبية الشمالية، وبالتحديد إلى سفالبارد في النرويج. وفي بحيرة متجمدة، يقومون بحفر ثقوب في الجليد ويضعون فيها أجهزة استشعار تستخدم عادة لمراقبة الزلازل. يصدر الجليد الذائب أصواتا تشبه الغناء، يمكن أن تساعد هذه الترنيمة في كشف لغز ذوبان الجليد.

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