 رثاء حزين - لحن ذوبان الجبال الجليدية | تقارير جديدة | DW | 05.10.2021

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تقارير جديدة

رثاء حزين - لحن ذوبان الجبال الجليدية

يذوب الجليد في جميع أنحاء العالم، وهو أمر يخلّف عواقب وخيمة على البشرية. يمكن للعلماء معرفة سرعة ذوبانه من خلال الاستماع إلى الجليد لأن الجليد الذائب له صوته الخاص.

Eis Requiem – Der Gesang sterbender Eisberge

Eis Requiem – Der Gesang sterbender Eisberge

يسعى العالم الجيوفيزيائي لودوفيك مورو للكشف عن سر غامض: لماذا تذوب الحزم الجليدية في القطب الشمالي أسرع من المتوقع؟ رفقة خمسة علماء آخرين يسافر مورو إلى الدائرة القطبية الشمالية، وبالتحديد إلى سفالبارد في النرويج. وفي بحيرة متجمدة، يقومون بحفر ثقوب في الجليد ويضعون فيها أجهزة استشعار تستخدم عادة لمراقبة الزلازل. يصدر الجليد الذائب أصواتا تشبه الغناء، يمكن أن تساعد هذه الترنيمة في كشف لغز ذوبان الجليد.

 

 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول 2120 – 03:15 UTC
الإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول 2120 – 07:15 UTC
الإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 – 13:15 UTC
الإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 – 16:15 UTC
الثلاثاء 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021 – 01:15 UTC
الثلاثاء 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021 – 09:15 UTC
الخميس28 أكتوبر/تشرين الأول 2021 – 11:15 UTC
الخميس 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021 – 15:15 UTC
السبت 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021 – 05:15 UTC
السبت 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021 – 18:15 UTC
الأحد 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021 – 19:15 UTC
 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

 

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