ربع المهاجرين بشكل غير قانوني وصلوا إلى ألمانيا عبر النمسا

قالت صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس (5 تموز/يوليو 2018) إن 27 بالمئة من طالبي اللجوء الذين دخلوا ألمانيا بشكل غير قانوني في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2018 وصلوا عبر النمسا.

وذكرت الصحيفة استناداً إلى أرقام من الشرطة الاتحادية أنه من بين 18024 مهاجراً وصلوا بطريقة غير قانونية إلى ألمانيا منذ بداية العام، 4935 شخصاً دخلوا عبر النمسا.

ووفقاً للصحيفة فإن الأشخاص الآخرين دخلوا عبر الدول المجاورة الأخرى لألمانيا والمطارات، منهم 2039 شخصاً وصلوا عبر سويسرا، و1905 أشخاص دخلوا عبر جمهورية التشيك و 1622 عبر فرنسا، بالإضافة إلى آخرين وصلوا عبر كل من بلجيكا والدنمارك وبولندا وهولندا و 3747 شخص دخلوا عبر المطارات الألمانية.

ويناقش وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر في اجتماعه مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتس اليوم موضوع إعادة طالبي اللجوء المسجلين في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي والذين يدخلون إلى ألمانيا عبر النمسا إليها.

وطالب البرلماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي، أندرياس يونغ، وزير الداخلية الاتحادي بضرورة الاتفاق مع الدول المجاورة الأخرى أيضاً لإعادة طالبي اللجوء الذين يدخلون عبرها إلى ألمانيا. وقال يونغ للصحيفة: "ينبغي ألا تقتصر زيارة زيهوفر على فيينا فقط، بل يجب عليه أن يتحدث مع برن (العاصمة السويسرية) أيضاً".

م.ع.ح/ع.ج (أ ف ب، د ب أ)

المصدر: مهاجر نيوز