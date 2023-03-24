نادي رايو فاليكانو دي مدريد هو أحد أندية كرة القدم الإسبانية في العاصمة مدريد ويتنافس في الدرجة الأولى من الدوري الإسباني، ولم يسبق له تحقيق أي بطولة محلية أو قارية.

يعتبر نادي رايو فاليكانو الذي تأسس في مايو/ أيار 1924، أفضل ممثل "للفرق الصاعدة" في إسبانيا خاصة في العقدين الأخيرين وأكبر نجاح للنادي كان الوصول إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي في موسم 2000/ 2001. يشتهر النادي بأن من مشجعيه مجموعة "لوس بوكانيروس" المناهضة للفاشية. واستناداً إلى هذا التوجه السياسي الواضح لمشجعيه، يمكن مقارنته بنادي سانت باولي الألماني.