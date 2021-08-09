تحتل ولاية راينلاند- بفالتس التي تشكل مركز الثقل في حوض الراين مكانة متقدمة على لائحة التراث العالمي. وتشتهر الولايات أيضا بالصناعات الكيميائية ومستلزمات الطباعة.
تعد رانلاند- بفالس من المناطق الألمانية المعروفة تاريخيا بالإبداع على مر العصور. فقد شهدت على سبيل المثال اختراع حروف الطباعة والكثير من المنتجات الدوائية. ويوجد فيها الكثير من المدن القديمة التي تعود إلى العصر الروماني.
باتت أول روضة أطفال إسلامية في ولاية راينلاند بفالتس التي تأسست قبل عشرة أعوام على وشك الإغلاق نهائيا، بعد أن سحبت دائرة شؤون رعاية الشباب والأطفال في الولاية رخصتها. لكن الجمعية المؤسسة أعلنت مقاومتها لقرار الإغلاق.