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راينلاند- بفالتس

تحتل ولاية راينلاند- بفالتس التي تشكل مركز الثقل في حوض الراين مكانة متقدمة على لائحة التراث العالمي. وتشتهر الولايات أيضا بالصناعات الكيميائية ومستلزمات الطباعة.

تعد رانلاند- بفالس من المناطق الألمانية المعروفة تاريخيا بالإبداع على مر العصور. فقد شهدت على سبيل المثال اختراع حروف الطباعة والكثير من المنتجات الدوائية. ويوجد فيها الكثير من المدن القديمة التي تعود إلى العصر الروماني.

Hochwasser in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Juli 2021 -- Sie sind privat. Alle Fotos stammen aus dem Privatbesitz von: Hans Kaupmannsennecke via Sarah Wiertz

فيضانات ألمانيا: قيمة صندوق إعادة الإعمار نحو 30 مليار يورو 09.08.2021

ذكرت مصادر رسمية بأن قيمة صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من كارثة الفيضانات في غرب ألمانيا يمكن أن تصل إلى نحو 30 مليار يورو. فمن أين ستأتي الأموال؟ وكيف سيتم توزيعها وإنفاقها؟
Ein Traktor fährt über eine Behelfsbrücke in der Gemeinde Insul im Ahrtal. Das Hochwasser der Ahr hat in dem Ort große Schäden hinterlassen.

ألمانيا- تجدد هطول الأمطار بمناطق الكوارث ومخاوف من فيضانات جديدة 24.07.2021

هطلت الأمطار مجدداً في المناطق المنكوبة غربي ألمانيا والتي أغرقتها الفيضانات قبل أكثر من أسبوع، ما زاد المخاوف من احتمال وقوع فيضانات جديدة. يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه الشرطة المتطوعين من السفر إلى تلك المنطقة.
A person walks past destroyed houses in Altenburg, district of Altenahr, Rhineland-Palatinate, western Germany, on July 20, 2021, during clearing work after devastating rains and floods hit the region. (Photo by Christof STACHE / AFP) (Photo by CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images)

ألمانيا ـ 400 مليون يورو مساعدات طارئة لضحايا الفيضانات 21.07.2021

أقرت الحكومة الألمانية تخصيص 400 مليون يورو لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمناطق التي ضربتها الفيضانات، تتحمل الحكومة الاتحادية نصف المبلغ وحكومات الولايات النصف الآخر. كما سيتم إنشاء صندوقين أحدهما للإعمار وآخر للتعافي.
16.07.2021 RHINELAND PALATINATE, GERMANY - JULY 16: A view of flooded area and damage after severe rainstorm and flash floods hit western states of Rhineland-Palatinate and North Rhine-Westphalia, on July 16, 2021, in Ahrweiler district of Rhineland-Palatinate, Germany. The death toll from Germany's worst floods in more than 200 years rose to 81 and some 1,300 people are missing. Search and rescue works continue in the area. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency

الفيضانات المدمرة.. من أين تستمد المياه قوتها الهائلة؟ 21.07.2021

من المعروف أن للمياه قوة تدمير هائلة. ولكن السؤال هو: من أين تأتي كل هذه القوة والطاقة حتى تتحول الجداول والأنهار الهادئة إلى سيول وتيارات جارفة تدمر كل شيء وتأخذ معها ما يعترض طريقها؟ تابع التفاصيل في هذا التقرير.
Anwohner und Ladeninhaber versuchen, ihre Häuser vom Schlamm zu befreien und unbrauchbares Mobiliar nach draußen zu bringen. In den vom Unwetter betroffenen Gebieten beginnen die Aufräumungsarbeiten

ألمانيا: الجيش يزيد الدعم وخطط لإنشاء صندوق إعادة الإعمار 19.07.2021

فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت ألمانيا الأسبوع الماضي إلى 165 شخصاً، أعلن الجيش الألماني الدفع بمزيد من الجنود والمساعدات العينية للمناطق المتضررة، فيما ستقرر الحكومة إنشاء صندوق لإعادة الإعمار.
RHINELAND-PALATINATE, GERMANY - JULY 17: A view flood damaged area in Altenahr, Germany after a severe rainstorm and flash floods hit western states of Rhineland-Palatinate and North Rhine-Westphalia, on July 17, 2021. The death toll from Germany's worst floods in more than 200 years rose to 133. Search and rescue works continue in the area. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency

ألمانيا: إحصاء خسائر الفيضانات متواصل ومخاوف من ضحايا جدد 17.07.2021

تتوقع سلطات ولايتي شمال الراين ويستفاليا وراينلاند بفالتس العثور على مزيد من الجثث في الأقبية العائمة والمنازل المنهارة بسبب أسوأ فيضانات تضرب غرب أوروبا منذ عقود، فيما يجري تقدير حجم الدمار الذي سيستغرق عدة أسابيع.
15.07.21 *** Firefighters inspect debris and damaged houses destroyed by the floods in Schuld near Bad Neuenahr, western Germany, on July 15, 2021. - Heavy rains and floods lashing western Europe have killed at least 20 people in Germany and left around 50 missing, as rising waters led several houses to collapse. (Photo by Bernd Lauter / AFP) (Photo by BERND LAUTER/AFP via Getty Images)

الرئيس الألماني يزور منطقة الفيضانات وميركل تدرس الأمر 16.07.2021

يزور الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير غدا السبت منطقة الفيضانات في غرب لبلاد، في حين تدرس ميركل القيام بزيارة عاجلة. سياسياً، منحت الكارثة زخما مفاجئا للجدل حول تغير المناخ قبل حوالي شهرين من الانتخابات العامة.
Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident von Baden-Württemberg und Spitzenkandidat der Grünen, winkt nach der Bekanntgabe erster Ergebnisse der Landtagswahlen in Baden-Württemberg.

الناخبون يكافئون الخضر والاشتراكيين في ولايتين ويعاقبون حزب ميركل! 15.03.2021

فاز رئيسا الحكومتين القويان في ولايتي بادن فورتمبرغ وراينلاند-بفالتس بأول انتخابات تجرى هذا العام، الذي سيشهد استحقاقات انتخابية أخرى مهمة. ولقد عاقب الناخبون الحزب المسيحي الديمقراطي على سياسة كورونا وفضيحة الكمامات.
Wahlplakate - Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2021 am 08.03.2021 im Landkreis Neuwied Wahlplakate der Parteien: SPD, Freie Wähler und CDU Die Wahl zum 18. Landtag von Rheinland-Pfalz findet am 14. März 2021 statt. Foto: Revierfoto

هزيمة كبيرة لحزب ميركل في انتخابات ولايتين رئيسيتين 14.03.2021

تعرض حزب المستشارة أنغيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، لهزيمة كبيرة في انتخابات ولايتي بادن ـ فورتمبيرغ وراينلاند بفالتس، حسب نتائج جزئية غير رسمية. ويربط البعض بين الانتكاسة وبين ما بات يعرف بـ "فضيحة الكمامات".
07.01.2019, Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen: Ein Polizist trägt das rheinland-pfälzische Landeswappen auf seiner Jacke. Foto: Andreas Arnold/dpa | Verwendung weltweit

بسبب خرق قواعد كورونا.. مدينة ألمانية تعاقب 50 شرطيا وشرطية 22.08.2020

إنها واقعة أثارت الانتباه في ألمانيا كلها، فقد جلس عشرات من أفراد الشرطة في حانة بمدينة ماينز وأخذوا في الاحتفال بلا اكتراث. ورغم مرور شهور على الواقعة إلا أن إدارة المدينة قررت الآن معاقبتهم بغرامات قد تصل لمئات اليورو.
Jan. 18, 2020*** Elements of U.S. Army 2nd Armored Brigade Combat Team, 1st Cavalry Division, convoy to the Hohenfels Training Area for Combined Resolve XIII on Jan. 18, 2020. Combined Resolve XIII is a biannual U.S. Army Europe and 7th Army Training Command led exercise intended to evaluate and certify the readiness and interoperability of U.S. Forces mobilised to Europe in support of Atlantic Resolve. More than 5,000 service members from 17 nations participate in exercise Combined Resolve XIII at U.S. Army Europes Grafenwöhr and Hohenfels training areas to build readiness and interoperability, promote regional stability, and enhance relationships and trust among allied and partner militaries. Where: Germany When: 18 Jan 2020 Credit: Nat. Guard/Cover Images **Editorial use only** | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

تقرير: ترامب عازم على سحب آلاف الجنود الأمريكيين من ألمانيا 05.06.2020

قال مسؤول أمريكي إن الرئيس دونالد ترامب أمر وزارة الدفاع (البنتاغون) بتقليص عدد الجنود الأمريكيين في ألمانيا. وأوضح المسؤول أن هذا سيقلص الوجود العسكري الأمريكي بواقع 9500 جندي. فما هو رد ألمانيا، وإلى أين سيذهب هؤلاء؟

08.02.2019, Rheinland-Pfalz, Mainz: Eine Tafel weist auf den Eingang des Al-Nur-Kindergartens in Mainz hin, die einzige muslimische Kindertagesstätte in Rheinland-Pfalz. Träger der Kita ist der Moscheeverein Arab Nil Rhein. Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung hat wegen des Verdachts islamistischer Tendenzen die Betriebserlaubnis der Kita geprüft. Der Moscheeverein bezeichnet diesen Verdacht als unbegründet (zu dpa «Landesamt will Ergebnis der Prüfung von muslimischer Kita vorlegen» vom 10.02.2019)

إغلاق روضة الأطفال الإسلامية الوحيدة بألمانيا بسبب توجهات "سلفية وإخوانية" 12.02.2019

باتت أول روضة أطفال إسلامية في ولاية راينلاند بفالتس التي تأسست قبل عشرة أعوام على وشك الإغلاق نهائيا، بعد أن سحبت دائرة شؤون رعاية الشباب والأطفال في الولاية رخصتها. لكن الجمعية المؤسسة أعلنت مقاومتها لقرار الإغلاق.
29.12.2018, Rheinland-Pfalz, Mainz: Polizisten nehmen im Stadtteil Marienborn einen Mann (unten l.) wegen Terrorverdachts fest. Die niederländischen Behörden haben insgesamt fünf Männer wegen Terrorverdachts festnehmen lassen, vier in Rotterdam und einen in Mainz. Dem rheinland-pfälzischen Landeskriminalamt (LKA) zufolge stehe der in Mainz festgenommene Syrer im dringenden Verdacht, «sich an Vorbereitungen zur Begehung eines terroristischen Anschlags in den Niederlanden beteiligt zu haben». (bestmögliche Qualität) Foto: Julius Georg/Merkurist//Wiesbaden112.de/dpa | Verwendung weltweit

ألمانيا تسلم سوريا مشتبها في صلته بالإرهاب إلى هولندا 15.01.2019

أكد مسؤولون من مكتب التحقيقات الجنائية بولاية راينلاند بفالتس الألمانية أنه تم تسليم السلطات الهولندية شابا سوريا يشتبه في صلته بالإرهاب. وقد تم القبض على الشاب في نهاية عام 2018 في منزل ابن عمه في مدينة ماينز.
Rheinpfalz bei Kaub Die Burg Pfalzgrafenstein bei Kaub im Rhein, ist am 10.10.2010 von einem Aussichtspunkt des Rheinsteigs oberhalb der Stadt Kaub zu sehen. Ursprünglich nur ein Zollturm wurde die Anlage später immer stärker befestigt um die Zolleinnahmen zu sichern. Seit 1339 heißt die Anlage Pfalzgrafenstein. Foto Frank Kleefeldt Insel; UNESCO-Welterbe; Gebäude; Rheinsteig; vm; historisch; Rheingau; Oberes Mittelrheintal; Geografie; Übersicht; Mittelrhein; building; historic; apartment building; island; islet; general_view; geography; buildings; historical

10 أسباب لتقع في غرام ولاية راينلاند بفالتس 08.10.2018

أضافت الطبيعة وما يزرعه البشر على ضفاف أنهار الراين والموزل والآر سحراً مميزاً. زيارة ولاية راينلاند بفالتس الألمانية تضمن المتعة والثقافة معاً. إضافة إلى أنها موطن النبيذ والغابات والمكان الأمثل لمحبي المسير.
21.09.2018, Berlin: Die Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt an der Pressekonferenz nach dem Wohngipfel im Bundeskanzleramt teil. Auf der Tagesordnung stand unter anderem Diskussionen mit Experten und Politikern zum Thema bezahlbarer Wohnraum, Baukostensenkung und Fachkräftesicherung. Foto: Fabian Sommer/dpa | Verwendung weltweit

واحد من هؤلاء يمكن أن يخلف ميركل إذا فقدت منصبها! 26.09.2018

خسر فولكر كاودر المقرب من ميركل الانتخابات لرئاسة الكتلة النيابية للاتحاد المسيحي أمام رالف برينكهاوس المرشح غير المعروف. وبعد مطالبة معارضين لميركل بإجراء سحب الثقة، تأتي تكهنات حول من يخلفها في منصب المستشار.
Bildinhalt: Die Stadt Andernach baut vor allem an der Stadtmauer und rund um das Stadtschloss Gemüse und Kräuter an, die jeder Bürger ernten darf. Das Konzept der essbaren Stadt wird jetzt im dritten Jahr fortgesetzt. Copyright: Stadtverwaltung/Maurer Die Fotos wurden der Deutschen Welle zur kostenfreien Verwendung zur Verfügung gestellt. Zuilieferer: Laura Döing

"مدينة للأكل" في ألمانيا! 02.07.2018

منذ سنوات تنفرد مدينة أندرناخ، الواقعة في ولاية راينلاند-بفالس والتي يقطنها ثلاثون ألف نسمة، بلقب "المدينة الصالحة للأكل". من جاء ذلك اللقب؟ المزيد من تفاصيل التجربة الفريدة في هذا التقرير.
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