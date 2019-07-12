"رايتس ووتش" تندد بتسليم الكويت ثمانية مصريين لبلادهم

نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الانسان، على موقعها الإلكتروني بتسليم الكويت ثمانية مصريين للقاهرة "رغم وجود احتمالات خطيرة لتعرضهم للتعذيب والاضطهاد" في مصر. وأشارت إلى أن تسليمهم "يبدو أنه ينتهك التزامات الكويت بموجب القانون الدولي".

وكانت الكويت أعلنت الجمعة الماضية إلقاء القبض على "خلية مصرية من جماعة الإخوان" صدرت بحق أفرادها أحكام قضائية من قبل القضاء المصري تراوحت بين 5 و15 عاما.

مشاهدة الفيديو 02:19 شارك تعليق بعض الصحف العالمية ومنظمات حقوق الإنسان عن حال المشهد المصري منذ خمس سنوات في عهد السيسي. إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/30m2h تعليق بعض الصحف العالمية ومنظمات حقوق الإنسان عن حال المشهد المصري منذ خمس سنوات في عهد السيسي.

وأعلن خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي أمس الأول الأحد أن بلاده سلمت المقبوض عليهم إلى مصر بموجب الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين. وقالت وزارة الداخلية إن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن أعضاء آخرين في الخلية.

من جهتها، نددت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة بكون أن "السلطات الكويتية عرضت للخطر البالغ ثمانية أشخاص، فروا من القمع الجماعي وظنوا أنهم وجدوا ملاذا في الكويت".

وحثت المنظمة السلطات الكويتية على عدم تسليم أشخاص آخرين لمصر وكذلك على محاسبة المسؤولين عن عملية التسليم الأخيرة.

و.ب/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)