رايتس ووتش تتهم الحوثيين بشن هجمات عشوائية على المدنيين في مأرب

تقوم قوات الحوثيين بإطلاق قذائف مدفعية وصواريخ بشكل عشوائي على مناطق مكتظة بالسكان في محافظة مأرب، شرقي اليمن، منذ شباط/ فبراير الماضي، ما يسبب نزوحا جماعيا ويفاقم الأزمة الإنسانية، بحسب ما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء (23 مارس/ آذار 2021).

"لا تمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية"

وقالت أفراح ناصر، باحثة اليمن في المنظمة: "ارتكبت قوات الحوثيين انتهاكات جسيمة وأظهرت تجاهلا مروعا لأمن وسلامة المدنيين طوال النزاع. تُعرّض الهجمات العشوائية بالمدفعية والصواريخ، التي يشنها الحوثيون على مناطق مأهولة بالسكان في محافظة مأرب، النازحين والمجتمعات المحلية لخطر شديد".

وأوضحت هيومن رايتس في بيان صحفي، أنه في شباط/ فبراير الماضي، صعّد الحوثيون عملياتهم للاستيلاء على محافظة مأرب الغنية بالموارد الطبيعية، على بعد 170 كيلومتر شرق صنعاء. وذكرت هيومن رايتس، أن القتال البري بين قوات الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية المدعومة من التحالف تركز على المديريات الشمالية والغربية، حيث توجد مخيمات عدة للنازحين. وأضاف البيان أن الحوثيين أطلقوا عشرة صواريخ باليستية، في 27 شباط/ فبراير الماضي على محافظة مأرب، التي تسيطر عليها القوات الحكومية. وأضافت، "وفقا لوزارة الخارجية اليمنية، لا تميز تلك الهجمات بين المدنيين والأهداف العسكرية".

مشاهدة الفيديو 02:10 شارك نزوح مستمر وقتال متصاعد إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3piqk قتال متصاعد في مأرب اليمنية ونزوح متواصل هرباً من ويلات الحرب

كما أن التحالف، بقيادة السعودية، زاد هو الآخر من غاراته في محافظة مأرب، بحسب المنظمة، التي أكدت أن على جميع أطراف النزاع الامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة في المناطق المأهولة بالسكان لتقليل الضرر على المدنيين. كما أكدت على ضرورة وقف جماعة الحوثيين المسلحة الهجمات غير القانونية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المدنيين المحاصرين بسبب القتال.

استهداف مطار أبها السعودي

وفي سياق متصل، قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليوم الثلاثاء إن الحوثيين استهدفوا مطارا في جنوب السعودية بطائرة مسيرة، وذلك بعد يوم من تقديم الرياض مبادرة سلام جديدة تشمل وقفا لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن.

مشاهدة الفيديو 02:22 شارك مبادرة سعودية لإنهاء الأزمة اليمنية إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3qyuR مبادرة سعودية لإنهاء الأزمة اليمنية وللوصول لاتفاق سياسي شامل

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "سلاح الجو المسير استهدف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف تو كي محققًا إصابة دقيقة".

ولم يصدر تأكيد فوري من السلطات السعودية أو التحالف العسكري الذي تقوده المملكة.

وكثفت الجماعة الهجمات على السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ، لا سيما على المنشآت النفطية، كما صعدت هجوما بريا للاستيلاء على منطقة مأرب الغنية بالغاز. ورد التحالف بضربات جوية على مواقع عسكرية للحوثيين.

ص.ش/هـ.د (د ب أ، رويترز)