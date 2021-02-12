 رايتس ووتش تتهم الحوثيين بشن هجمات عشوائية على المدنيين في مأرب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.03.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

رايتس ووتش تتهم الحوثيين بشن هجمات عشوائية على المدنيين في مأرب

بعد يوم واحد من إعلان السعودية مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن، قصف الحوثيون مطار أبها بطائرة مسيرة. وتتهم منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية جماعة الحوثي بشن هجمات عشوائية بالمدفعية والصواريخ على مناطق مأهولة بالسكان.

مقاتلون ينتمون إلى جماعة الحوثي (أرشيف)

قوات الحوثيين تشن هجمات عشوائية على مناطق مأهولة بالسكان في مأرب، بحسب هيومن رايتس ووتش (صورة من الأرشيف)

تقوم قوات الحوثيين بإطلاق قذائف مدفعية وصواريخ بشكل عشوائي على مناطق مكتظة بالسكان في محافظة مأرب، شرقي اليمن، منذ شباط/ فبراير الماضي، ما يسبب نزوحا جماعيا ويفاقم الأزمة الإنسانية، بحسب ما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء (23 مارس/ آذار 2021).

"لا تمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية"

مختارات

صعّد المتمردون الحوثيون هجماتهم على مأرب استعداداً للسيطرة على كامل الشمال اليمني، ما سيعزز موقعهم في مباحثات تبدو مرتقبة بين أطراف النزاع، خاصة وأن إدارة الرئيس بايدن تدفع بقوة اتجاه الحل السياسي في اليمن.

وقالت أفراح ناصر، باحثة اليمن في المنظمة: "ارتكبت قوات الحوثيين انتهاكات جسيمة وأظهرت تجاهلا مروعا لأمن وسلامة المدنيين طوال النزاع. تُعرّض الهجمات العشوائية بالمدفعية والصواريخ، التي يشنها الحوثيون على مناطق مأهولة بالسكان في محافظة مأرب، النازحين والمجتمعات المحلية لخطر شديد".

وأوضحت هيومن رايتس في بيان صحفي، أنه في شباط/ فبراير الماضي، صعّد الحوثيون عملياتهم للاستيلاء على محافظة مأرب الغنية بالموارد الطبيعية، على بعد 170 كيلومتر شرق صنعاء. وذكرت هيومن رايتس، أن  القتال البري بين قوات الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية المدعومة من التحالف تركز على المديريات الشمالية والغربية، حيث توجد مخيمات عدة للنازحين. وأضاف البيان أن الحوثيين أطلقوا عشرة صواريخ باليستية، في 27 شباط/ فبراير الماضي على محافظة مأرب، التي تسيطر عليها القوات الحكومية. وأضافت، "وفقا لوزارة الخارجية اليمنية، لا تميز تلك الهجمات بين المدنيين والأهداف العسكرية".

مشاهدة الفيديو 02:10

قتال متصاعد في مأرب اليمنية ونزوح متواصل هرباً من ويلات الحرب

كما أن التحالف، بقيادة السعودية، زاد هو الآخر من غاراته في محافظة مأرب، بحسب المنظمة، التي أكدت أن على جميع أطراف النزاع الامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة في المناطق المأهولة بالسكان لتقليل الضرر على المدنيين.  كما أكدت على ضرورة وقف جماعة الحوثيين المسلحة الهجمات غير القانونية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المدنيين المحاصرين بسبب القتال.

استهداف مطار أبها السعودي

وفي سياق متصل، قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليوم الثلاثاء إن الحوثيين استهدفوا مطارا في جنوب السعودية بطائرة مسيرة، وذلك بعد يوم من تقديم الرياض مبادرة سلام جديدة تشمل وقفا لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن.

مشاهدة الفيديو 02:22

مبادرة سعودية لإنهاء الأزمة اليمنية وللوصول لاتفاق سياسي شامل

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "سلاح الجو المسير استهدف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف تو كي محققًا إصابة دقيقة".

ولم يصدر تأكيد فوري من السلطات السعودية أو التحالف العسكري الذي تقوده المملكة.

وكثفت الجماعة الهجمات على السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ، لا سيما على المنشآت النفطية، كما صعدت هجوما بريا للاستيلاء على منطقة مأرب الغنية بالغاز. ورد التحالف بضربات جوية على مواقع عسكرية للحوثيين.

ص.ش/هـ.د (د ب أ، رويترز)

  • Jemen Hodeidah Cholera Ausbruch (Reuters/A. Zeyad)

    بعد سنوات من الحرب..اليمن في عمق كارثة إنسانية

    تزداد معاناة اليمنيين يوماً بعد يوم في ظل الحرب الدائرة هناك. و يستمرالوضع الإنساني في التدهور، بسبب تفشى الأمراض والأوبئة، خاصة الكوليرا، وارتفاع حدة المجاعة بحسب ما أعلنت عنه العديد من منظمات الأمم المتحدة.

  • Jemen Cholera-Ausbruch (Reuters/K. Abdullah)

    بعد سنوات من الحرب..اليمن في عمق كارثة إنسانية

    وساهم تدمير الحرب لأجزاء مهمة من البنية التحتية للبلاد، بما فيها شبكات الصرف الصحي ومحطات تنقية المياه والمرافق الطبية، في تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

  • Jemen Cholera-Ausbruch (Reuters/K. Abdullah)

    بعد سنوات من الحرب..اليمن في عمق كارثة إنسانية

    وتعاني البلاد من تفشي وباء الكوليرا بسبب تدهور الأوضاع الصحية والذي راح ضحيته ما يقرب من ألفي شخص حتى الآن، في حين سُجلت حوالي 400 ألف حالة إصابة بالمرض منذ نيسان/ أبريل 2017.

  • default

    بعد سنوات من الحرب..اليمن في عمق كارثة إنسانية

    بالإضافة إلى تفشي وباء الكوليرا يعاني ما يقارب من مليوني طفل يمني من سوء التغذية الحاد، كما أن 60 في المئة من اليمنيين لا يستطيعون الحصول على قوتهم اليومي، بحسب منظمات الأمم المتحدة.

  • Jemen Cholera Notstandaufhanme (Picture alliance/AP Photo/H. Mohammed)

    بعد سنوات من الحرب..اليمن في عمق كارثة إنسانية

    وفي ظل انهيار النظام الصحي تطوع حوالي 16 ألف شخص لتقديم المساعدة الطبية، في حين لم يحصل أكثر من 30 ألف من العاملين في المجال الطبي على رواتبهم لأكثر من عشرة أشهر، ومع ذلك يواصل العديد منهم العمل التطوعي.

  • Jemen Cholera Notstandaufhanme (Picture alliance/AP Photo)

    بعد سنوات من الحرب..اليمن في عمق كارثة إنسانية

    وتزداد التحذيرات الدولية من خطورة اتساع نطاق تفشي الأمراض والأوبئة في اليمن، إذ هناك مخاوف من أن يتخطى عدد المصابين بوباء الكوليرا 400 ألف ويصل إلى نحو 600 ألف مصاب مع نهاية العام الجاري. كما تم الكشف في الأسابيع الأخيرة عن حالات التهاب السحايا.

  • Jemen Cholera-Ausbruch (Reuters/K. Abdullah)

    بعد سنوات من الحرب..اليمن في عمق كارثة إنسانية

    وشكت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من ضآلة أموال المساعدات لليمن. إذ بلغ حجم المساعدات التي تدفقت حتى الآن 50 في المئة فقط من قيمة المساعدات التي يحتاجها اليمن خلال هذا العام.

  • Cholera in Jemen (Picture alliance/dpa/H. Al-Ansi)

    بعد سنوات من الحرب..اليمن في عمق كارثة إنسانية

    كما اتهمت الأمم المتحدة التحالف العربي وأطراف الصراع في اليمن بعرقلة جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية لليمنيين المتضررين. حيث يواجه العاملون في المجال الإنساني صعوبات في الحصول على تأشيرات الدخول. إعداد: إيمان ملوك


مواضيع ذات صلة

Yemen Huthi Kämpfer

على وقع معارك مأرب... واشنطن تحدد موعد شطب الحوثيين من قائمة الإرهاب 12.02.2021

مضت واشنطن قدما في قرارها بشطب جماعة أنصار الله من قائمة الإرهاب، لكنها أكدت أنها ستواصل معاقبة قادة الحوثيين كأفراد، في وقت خلّفت فيه المعارك في محافظة مأرب بين الحوثيين والقوات الحكومية عشرات القتلى والمصابين.

Jemen Videostill Raketenabschuß auf Saudi-Arabien

عزم بايدن رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب "مقامرة"؟ 11.02.2021

تنديد عربي ودولي لهجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي وعلامات استفهام بشأن الرؤية التي استندت إليها إدارة جو بايدن في إعلان اعتزامها شطب جماعة أنصار الله الحوثية من لائحة المنظمات الإرهابية.

Saudi Arabien Flughafen von Abha

السعودية تنفي والحوثيون يؤكدون "إصابة" هدف في مطار أبها 13.02.2021

أعلنت السعودية تدمير طائرة مفخخة أطلقها حوثيو اليمن باتجاه مطار أبها السعودي، في حين قال الحوثيون إنهم أصابوا "هدفاً هاماً" في المطار. وكثف الحوثيون هجماتهم على الأراضي السعودية في الأيام القليلة الماضية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  