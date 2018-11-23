رايتس وتش تطالب الأرجنتين بالتحقيق مع ولي العهد السعودي

طلبت منظمة هيومن رايتس ووتش من الأرجنتين استغلال وجود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على اراضيها عند حضوره قمة العشرين للتحقيق معه بشأن جرائم محتملة ضد الإنسانية في حرب اليمن ومقتل الصحافي جمال خاشقجي. وقالت المنظمة إن الأرجنتين تستطيع أن تستند في خطوتها على بند قانوني في دستورها يتعلق بالتحقيق في جرائم حرب محتملة.

ويعترف الدستور الأرجنتيني بالاختصاص العالمي لجرائم الحرب والتعذيب، وهو ما يعني أن السلطات القضائية يمكنها التحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها بغض النظر عن مكان وقوعها. وذكرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أنها أرسلت طلبها إلى القاضي الاتحادي أرييل ليخو. ولم يرد كل من مكتب ليخو ومكتب المدعي العام الأرجنتيني على طلبات للتعليق.

وأفادت سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيومن رايتس ووتش بأن المنظمة تقدمت بهذا الطلب للأرجنتين لأن الأمير محمد سيحضر افتتاح قمة مجموعة العشرين في بوينس ايريس هذا الأسبوع. وقالت لرويترز "قدمنا هذه المعلومات لممثلي الادعاء في الأرجنتين مع أمل بأن يحققوا في تورط ومسؤولية محمد بن سلمان عن جرائم الحرب المحتملة في اليمن وكذلك تعذيب المدنيين، ومن بينهم جمال خاشقجي".

ونسبت وسائل إعلام أرجنتينية إلى مصادر قضائية القول إن من غير المرجح بشدة أن تأخذ السلطات على عاتقها القضية ضد ولي العهد السعودي، الحاكم الفعلي للمملكة. لكن الصحافة الأرجنتينية أفادت أنه يُفترض بالمدعي العام راميرو غونزاليز اتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق.

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وسبق أن نجحت قضايا استغلت مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، لا سيما عام 1998 عندما تمكن القاضي الإسباني بالتاسار جارزون من إصدار أمر باعتقال ديكتاتور تشيلي السابق أوغيستو بينوشيه في لندن.

ح.ع.ح/ح.ز(رويترز/أ.ف.ب)