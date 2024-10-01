رايانا بروير
صحفية وسائط متعددة ومحررة تركز في نشاطها الصحفي على منطقة جنوب شرق أوروبا وشرقها.
تستمتع رايانا بروير بالكتابة والتصوير والتحرير والبحث في المواضيع التاريخية والثقافية والسياسية. أوروبا - شرقها أو غربها - هي موطنها على المستويين المهني والخاص.
نشأت رايانا بروير في بلغاريا وكرواتيا وألمانيا. بعد دراسة العلوم السياسية في جامعة بون والقانون في غراتس، أكملت تدريبا صحفيا في مؤسسة DW، ومنذ ذلك الحين تعمل كصحفية وسائط متعددة لفرق التحرير المختلفة داخل DW وخارجها، بما في ذلك محطات دويتشلاندفونك Deutschlandfunk وMDR وSWR وWDR. تهتم بروير بالتطورات في شرق أوروبا وجنوبها الشرقي، حيث تسافر بانتظام لأغراض مهنية وخاصة. كما أنها تكتب الروايات. أول أعمالها الروائية صدر بعنوان "اللوحة 317" وتدور أحداثها حول انهيار الشيوعية في بلغاريا.