نشأت رايانا بروير في بلغاريا وكرواتيا وألمانيا. بعد دراسة العلوم السياسية في جامعة بون والقانون في غراتس، أكملت تدريبا صحفيا في مؤسسة DW، ومنذ ذلك الحين تعمل كصحفية وسائط متعددة لفرق التحرير المختلفة داخل DW وخارجها، بما في ذلك محطات دويتشلاندفونك Deutschlandfunk وMDR وSWR وWDR. تهتم بروير بالتطورات في شرق أوروبا وجنوبها الشرقي، حيث تسافر بانتظام لأغراض مهنية وخاصة. كما أنها تكتب الروايات. أول أعمالها الروائية صدر بعنوان "اللوحة 317" وتدور أحداثها حول انهيار الشيوعية في بلغاريا.